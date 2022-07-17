В экопарке под Новосибирском открыли теплый бассейн — вокруг уже несколько лет восстанавливают исторические дачи

Что это за место?

Раньше на месте «Чкаловских дач» действительно были дачи — там отдыхали сотрудники завода имени Чкалова. У дачников даже был свой Дом культуры. После перестройки место стало пустеть и со временем стало заброшенным. В 2019 году на участок обратил внимание предприниматель Геннадий Побижан — с этого момента началась реконструкция парка.

Сам парк находится в Мочище, территория занимает 25 гектаров посреди соснового бора. Согласно навигатору, путь от центра до места на машине занимает 30 минут, но утром субботы мы потратили на дорогу почти час. Дорога на общественном транспорте, если верить «2ГИС», займет 1,5 часа.