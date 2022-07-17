В экопарке под Новосибирском открыли теплый бассейн — вокруг уже несколько лет восстанавливают исторические дачи

Этим летом у новосибирцев всё меньше вариантов для отдыха. Уехать куда-то сложно, остается Алтай, городские пляжи и базы отдыха. При этом лето в разгаре, ехать далеко хочется не всегда, а местные пляжи уже могли приесться. Но, чтобы отдохнуть у воды, не обязательно ехать к реке или Обскому морю. В Новосибирске и вокруг есть места с открытыми бассейнами, еще один (причем теплый) 16 июля открыли в экопарке «Чкаловские дачи» — здесь уже несколько лет восстанавливают домики одноименных исторических дач, а попутно добавляют новые сервисы. Журналисты НГС отправились проверить, можно ли хорошо провести летний день всего в получасе езды от центра города.
Что это за место?
Раньше на месте «Чкаловских дач» действительно были дачи — там отдыхали сотрудники завода имени Чкалова. У дачников даже был свой Дом культуры. После перестройки место стало пустеть и со временем стало заброшенным. В 2019 году на участок обратил внимание предприниматель Геннадий Побижан — с этого момента началась реконструкция парка.
Сам парк находится в Мочище, территория занимает 25 гектаров посреди соснового бора. Согласно навигатору, путь от центра до места на машине занимает 30 минут, но утром субботы мы потратили на дорогу почти час. Дорога на общественном транспорте, если верить «2ГИС», займет 1,5 часа.
Вы на месте: вокруг — высокий лес, на телефоне нет связи. Сейчас над этим вопросом работают, но в отсутствии интернета есть свой плюс — можно по-настоящему насладиться природой. Сразу у входа — администрация: здесь можно взять на прокат велосипеды или квадроциклы, зимой — коньки, лыжи и снегоходы.
Тут же — баскетбольная площадка. Кстати, она бесплатная — любой человек может прийти на территорию и заниматься.
Слева от спортплощадки стоят беседки с мангалами. Их можно снять на несколько часов или на день. Чуть дальше — теплые беседки, здесь отдыхают и зимой. Если пойти еще дальше, мимо ресторана, можно дойти до домиков — это те самые дачи, только отремонтированные. В некоторых из них можно остановиться и в холодное время года, но есть и исключительно летние варианты: душ и туалет там на улице.
Аренда беседки с понедельника по четверг обойдется в 1000 рублей за час, в пятницу и выходные — 1500 рублей за час,
В тех домиках, которые не успели реконструировать, сейчас площадка для пейнтбола. Пустые и обветшалые здания как будто погружают тебя в игру «Сталкер»: не знаешь, что ждет тебя в темной комнате или за деревянной лестницей.
На другой половине парка стоят три летних шатра: большой, средний и маленький. Здесь проходят мероприятия, чаще свадьбы. За время нашей прогулки мы сбились со счета от количества невест, женихов и просто нарядных людей.
За шатрами — пони-ферма. Там не только пони, но и козлята, олени, верблюды, зайцы и минипиг Фунтик (может кусаться). Вход на ферму, кстати, тоже бесплатный, за 100 рублей можно купить конверт с кормом для животных.
Бассейн
Бассейн появился в «Чкаловских дачах» только этим летом. В субботу как раз прошло открытие. По словам сотрудников экопарка, бассейн тут напрашивался, особенно для тех, кто останавливается на несколько дней. Впрочем, отдохнуть у бассейна могут не только постояльцы.
Вход платный: с понедельника по четверг полный день для взрослого стоит 1100 рублей, для ребенка — 500 рублей. Вечерний тариф с 16:30 до 19:00 стоит 500 рублей для взрослых и 300 рублей для детей. В пятницу, выходные и праздники придется заплатить больше: за полный день — 1400 для взрослых и 600 рублей для детей. Вечерний обойдется в 800 рублей для взрослых и 400 для детей.
Из особенностей: бассейн с подогревом. Табличка на входе гласит, что температура воды почти 27 градусов. Термометра у нас с собой не было, но купаться было комфортно. По периметру стоят белые шезлонги, они бесплатные, тут же есть бар с закусками и напитками. Около бассейна есть душ, туалет и раздевалка, а вот полотенца и тапочки нужно брать с собой, проката нет.
Где поесть?
Пожалуй, один из самых бюджетных вариантов — сделать шашлык самим. Около беседок и домиков есть мангалы, поэтому с этим не будет проблем. Тем не менее в парке есть ресторан «Шишкин» и кафе «Смородина».
Цены в «Шишкине» средние: за закуски попросят от 360 до 850 рублей, горячее — от 450 до 750 рублей. В меню есть и стейки. Официанты рекомендуют попробовать фирменный десерт «Шишка» — суфле, покрытое молочным шоколадом в форме кедровой шишки. Внутри, конечно, кедровые орешки. Лучше запивать крепким чаем. В целом кухня приятная, тем более когда сидишь на террасе с видом на сосновый бор.
В кафе «Смородина» цены бюджетнее: самое дорогое блюдо — шашлык из свинины — стоит 380 рублей. Есть булочки, блины, картошка фри и наггетсы.
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