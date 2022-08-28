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Жара или проливные дожди? Какая погода ждет новосибирцев на следующей рабочей неделе

Конец августа побалует теплом

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Неделя ожидается теплой и даже местами жаркой

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Заканчивается август и начинается осень — в Новосибирске на следующей неделе будет не просто тепло, а даже не по-сентябрьски жарко. Изучаем прогноз погоды от популярных сервисов на рабочую неделю.

По данным Новосибирского гидрометцентра, 30–31 августа днем будет до +27 градусов. А 1 сентября — около +29 градусов. При этом ночи ожидаются достаточно прохладными. В течение недели температура в темное время суток составит около +11... +15 градусов.

Неделя, по данным новосибирских синоптиков, будет облачной

Неделя, по данным новосибирских синоптиков, будет облачной

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У «Яндекс.Погоды» более обнадеживающий прогноз погоды — ясные дни будут весь конец августа, затем облачно. Днем в начале недели ожидается +24... +27 градусов, а ночью — около +13... +15 градусов. В сентябре будет хоть и облачно, но тоже очень тепло. Дневные температуры — +24... +27 градусов, ночью — +12... +18 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает ясные дни в конце августа

«Яндекс.Погода» обещает ясные дни в конце августа

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Gismeteo обещает 1 сентября днем до +30 градусов, а в субботу, 3 сентября, — до +31 градуса. Но при этом ожидаются дожди почти всю неделю. Ясными сервис прогнозирует только 29 и 30 августа. Ночью будет достаточно прохладно — около +12... +14 градусов.

Сервис обещает жару до +31 градуса

Сервис обещает жару до +31 градуса

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Осень начнется уже через четыре дня. Судя по данным прогнозных сервисов, в первую неделю сентября ожидается бабье лето — температура может подняться до +35 градусов. НГС изучил данные трех сайтов. Читайте, к чему еще стоит готовиться.

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