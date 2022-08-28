Жара или проливные дожди? Какая погода ждет новосибирцев на следующей рабочей неделе

Заканчивается август и начинается осень — в Новосибирске на следующей неделе будет не просто тепло, а даже не по-сентябрьски жарко. Изучаем прогноз погоды от популярных сервисов на рабочую неделю.



По данным Новосибирского гидрометцентра, 30–31 августа днем будет до +27 градусов. А 1 сентября — около +29 градусов. При этом ночи ожидаются достаточно прохладными. В течение недели температура в темное время суток составит около +11... +15 градусов.