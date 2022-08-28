Жара или проливные дожди? Какая погода ждет новосибирцев на следующей рабочей неделе
Конец августа побалует теплом
Заканчивается август и начинается осень — в Новосибирске на следующей неделе будет не просто тепло, а даже не по-сентябрьски жарко. Изучаем прогноз погоды от популярных сервисов на рабочую неделю.
По данным Новосибирского гидрометцентра, 30–31 августа днем будет до +27 градусов. А 1 сентября — около +29 градусов. При этом ночи ожидаются достаточно прохладными. В течение недели температура в темное время суток составит около
У «Яндекс.Погоды» более обнадеживающий прогноз погоды — ясные дни будут весь конец августа, затем облачно. Днем в начале недели ожидается
Gismeteo обещает 1 сентября днем до +30 градусов, а в субботу, 3 сентября, — до +31 градуса. Но при этом ожидаются дожди почти всю неделю. Ясными сервис прогнозирует только 29 и 30 августа. Ночью будет достаточно прохладно — около
Осень начнется уже через четыре дня. Судя по данным прогнозных сервисов, в первую неделю сентября ожидается бабье лето — температура может подняться до +35 градусов. НГС изучил данные трех сайтов. Читайте, к чему еще стоит готовиться.