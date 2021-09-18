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5 самых интересных дачных поселков под Новосибирском — у кого лучший сосновый бор, а у кого пляж

Лучшие фоторепортажи НГС этого лета — на некоторые дачи ездят на теплоходах и прилетают на вертолетах

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НГС побывал в лучших дачных поселках под Новосибирском — в них можно отдыхать летом или жить круглый год

НГС побывал в лучших дачных поселках под Новосибирском — в них можно отдыхать летом или жить круглый год

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Еще один дачный сезон походит к концу. Кто-то еще будет навещать дачу зимой, а кто-то соберет урожай и вернется в город до весны. Самое время вспомнить топ-5 интересных дачных поселков и обществ, в которых НГС успел побывать за это лето. Окруженные водой и лесом, в десятках километров от города и в его черте, с уютными советскими домиками и полноценными коттеджами, с пляжами и рощами — в нашем обзоре.

Бердские дачи

Чтобы на машине доехать до этих дач на территории Бердска, нужно сделать внушительный крюк. Зато перейти можно быстро — по понтонному мосту

Чтобы на машине доехать до этих дач на территории Бердска, нужно сделать внушительный крюк. Зато перейти можно быстро — по понтонному мосту

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В курортной зоне Бердска — а точнее, напротив нее — три дачных общества, «Металлист», «Береговое» и «Кедр» образуют компактный поселок, почти окруженный водой: водохранилищем, речкой Раздельной и протокой. Через устье впадающей в водохранилище речки перекинут понтонный мост — по нему можно перейти к санаториям, детскому лагерю и конечной остановке маршруток.

Дачам здесь уже много лет, поэтому они утопают в зелени

Дачам здесь уже много лет, поэтому они утопают в зелени

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Старые дачи, которые предоставляли заводчанам, постепенно вытесняют серьезные коттеджи — чаще над водой. Места здесь живописные: есть и лог с озером и нависающим над ним сосновым бором, и тихая протока, куда выходят мостки и причалы и где сушатся лодки. Есть даже полноценный пляж. Правда, дачники говорят, что здесь водятся гадюки и стараются быть осторожными.

Элитная «Бердь»

Хотя формально «Бердь» — дачный поселок, дома здесь строят, чтобы жить постоянно. А о достатке говорят сами названия: тут, например, есть улица Рублевская. И 2-я Строителей

Хотя формально «Бердь» — дачный поселок, дома здесь строят, чтобы жить постоянно. А о достатке говорят сами названия: тут, например, есть улица Рублевская. И 2-я Строителей

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За Бердском, на Берди, есть большой и относительно новый дачный поселок «Бердь». За землю дачникам пришлось посудиться, зато теперь это один из самых престижных поселков: сюда даже прилетают на вертолете.

Дачники построили для себя каналы для лодок с мостиками и большие спортивные зоны

Дачники построили для себя каналы для лодок с мостиками и большие спортивные зоны

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Домами сегодня застроена примерно половина большого общества ближе к воде, на второй половине участки либо пустуют, либо находятся в разных стадиях строительства. Зато здесь уже есть большая событийная площадь со сценой, лавочками и зоной для пикника, настоящий песчаный пляж с зонтиками и даже полноценное семейное кафе. Владельцы лодок же построили каналы и живописные мостики над ними, так что ощущаешь себя где-то в Европе.

Дачный тракт на Оби

В районе Красного Яра расположились престижные и дорогие дачные общества

В районе Красного Яра расположились престижные и дорогие дачные общества

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Престижные дачи традиционно располагаются и в районе Красного Яра, сюда даже ведет Дачный тракт — чтобы не было никаких сомнений. У соседних обществ здесь различаются подходы к обустройству, поэтому в одном есть полноценная общая детская площадка и заасфальтированные дороги, в другом за дороги только взялись, а в третьем дома строят за такими высокими заборами, что становится понятно: общие территории их жителей не слишком беспокоят. Одно из обществ — «Звёздное» — дачники даже называют лучшим в районе Красного Яра.

Между дачами проложены асфальтированные дороги — редкость для дачных поселков под Новосибирском

Между дачами проложены асфальтированные дороги — редкость для дачных поселков под Новосибирском

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Здесь тоже есть пляж, но меньше, чем мог бы быть: часть берега Оби, вдоль которого тянутся дачи, занимает пескобаза. С другой стороны над дачами нависает Заельцовский бор, куда можно ходить за ягодами и грибами или просто гулять. По оценкам местных дачников, примерно треть каждого из обществ живет здесь уже круглый год.

Дачи в Бибихе

Когда-то здесь были заводские санатории с кинотеатром, сегодня же сюда приезжают только дачники

Когда-то здесь были заводские санатории с кинотеатром, сегодня же сюда приезжают только дачники

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Сосновый бор окружает и дачи возле Бибихи — вдалеке от города по самому экологичному северному направлению. Сюда по предварительной записи ходит маршрутка, а в период высокой воды — теплоход (с него по пути открываются отличные виды в том числе на краснояровские дачные поселки). Когда-то с дачами соседствовали заводские санатории и базы отдыха, но сегодня осталась только одна — остальные перешли в частную собственность и постепенно ветшают.

Дорога на теплоходе вверх по течению занимает 4 часа, зато можно всласть налюбоваться видами обских берегов

Дорога на теплоходе вверх по течению занимает 4 часа, зато можно всласть налюбоваться видами обских берегов

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Самое большое общество здесь — «Бурводовец-2», названное по предприятию «Востокбурвод», работники которого и получали первые участки. Тут тоже есть пляж: небольшой в первой половине лета и обширный песчаный — во второй, когда падает уровень воды в реке. Добираться сюда непросто, дороги весной и осенью размывает, но местные дачники даже отказываются от более удобных дач в Кудряшах — так им нравятся здесь чистый воздух и близость к реке.

Дачи в излучине Ини

Над поворотом Ини кто-то построил себе дом на скале — хоть садись и пиши пейзаж

Над поворотом Ини кто-то построил себе дом на скале — хоть садись и пиши пейзаж

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Если есть общество «Бурводовец-2», должно быть и первое. И оно действительно есть, но расположено в противоположном направлении — недалеко от Плотниково. Оно уместилось в излучине реки Иня, частично — на скале, где один из дачников построил красивый дом.

Сложно поверить, но это не лужайка перед дорогим домом, а просто улочка на окраине дачного поселка

Сложно поверить, но это не лужайка перед дорогим домом, а просто улочка на окраине дачного поселка

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Здесь есть и необычные дома — местные ориентиры и достопримечательности, и даже пиццемат (в 2014 году такой обошелся новосибирскому бизнесмену в миллион рублей, а теперь спокойно стоит на дачном участке). Здесь реже встречаются высокие заборы, а местные дачники поддерживают в идеальном состоянии газоны даже на нейтральной, ничьей территории, так что по улочкам просто приятно гулять — хоть на них и нет асфальта.

СЮЖЕТ

Классно на даче. Обзор дачных сообществ

Все репортажи о дачах вокруг Новосибирска мы собрали в отдельный сюжет. Там есть и интересные поселки, в которых мы побывали в прошлом году: например, общество с удивительным резным домом и дачи с видом на маяк, где построили копию Сиднейского оперного театра.

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