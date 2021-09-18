5 самых интересных дачных поселков под Новосибирском — у кого лучший сосновый бор, а у кого пляж

Еще один дачный сезон походит к концу. Кто-то еще будет навещать дачу зимой, а кто-то соберет урожай и вернется в город до весны. Самое время вспомнить топ-5 интересных дачных поселков и обществ, в которых НГС успел побывать за это лето. Окруженные водой и лесом, в десятках километров от города и в его черте, с уютными советскими домиками и полноценными коттеджами, с пляжами и рощами — в нашем обзоре.

Бердские дачи