5 самых интересных дачных поселков под Новосибирском — у кого лучший сосновый бор, а у кого пляж

Еще один дачный сезон походит к концу. Кто-то еще будет навещать дачу зимой, а кто-то соберет урожай и вернется в город до весны. Самое время вспомнить
Бердские дачи
В курортной зоне Бердска — а точнее, напротив нее — три дачных общества, «Металлист», «Береговое» и «Кедр» образуют компактный поселок, почти окруженный водой: водохранилищем, речкой Раздельной и протокой. Через устье впадающей в водохранилище речки перекинут понтонный мост — по нему можно перейти к санаториям, детскому лагерю и конечной остановке маршруток.
Старые дачи, которые предоставляли заводчанам, постепенно вытесняют серьезные коттеджи — чаще над водой. Места здесь живописные: есть и лог с озером и нависающим над ним сосновым бором, и тихая протока, куда выходят мостки и причалы и где сушатся лодки. Есть даже полноценный пляж. Правда, дачники говорят, что здесь водятся гадюки и стараются быть осторожными.
Элитная «Бердь»
За Бердском, на Берди, есть большой и относительно новый дачный поселок «Бердь». За землю дачникам пришлось посудиться, зато теперь это один из самых престижных поселков: сюда даже прилетают на вертолете.
Домами сегодня застроена примерно половина большого общества ближе к воде, на второй половине участки либо пустуют, либо находятся в разных стадиях строительства. Зато здесь уже есть большая событийная площадь со сценой, лавочками и зоной для пикника, настоящий песчаный пляж с зонтиками и даже полноценное семейное кафе. Владельцы лодок же построили каналы и живописные мостики над ними, так что ощущаешь себя где-то в Европе.
Дачный тракт на Оби
Престижные дачи традиционно располагаются и в районе Красного Яра, сюда даже ведет Дачный тракт — чтобы не было никаких сомнений. У соседних обществ здесь различаются подходы к обустройству, поэтому в одном есть полноценная общая детская площадка и заасфальтированные дороги, в другом за дороги только взялись, а в третьем дома строят за такими высокими заборами, что становится понятно: общие территории их жителей не слишком беспокоят. Одно из обществ — «Звёздное» — дачники даже называют лучшим в районе Красного Яра.
Здесь тоже есть пляж, но меньше, чем мог бы быть: часть берега Оби, вдоль которого тянутся дачи, занимает пескобаза. С другой стороны над дачами нависает Заельцовский бор, куда можно ходить за ягодами и грибами или просто гулять. По оценкам местных дачников, примерно треть каждого из обществ живет здесь уже круглый год.
Дачи в Бибихе
Сосновый бор окружает и дачи возле Бибихи — вдалеке от города по самому экологичному северному направлению. Сюда по предварительной записи ходит маршрутка, а в период высокой воды — теплоход (с него по пути открываются отличные виды в том числе на краснояровские дачные поселки). Когда-то с дачами соседствовали заводские санатории и базы отдыха, но сегодня осталась только одна — остальные перешли в частную собственность и постепенно ветшают.
Самое большое общество здесь — «Бурводовец-2», названное по предприятию «Востокбурвод», работники которого и получали первые участки. Тут тоже есть пляж: небольшой в первой половине лета и обширный песчаный — во второй, когда падает уровень воды в реке. Добираться сюда непросто, дороги весной и осенью размывает, но местные дачники даже отказываются от более удобных дач в Кудряшах — так им нравятся здесь чистый воздух и близость к реке.
Дачи в излучине Ини
Если есть общество «Бурводовец-2», должно быть и первое. И оно действительно есть, но расположено в противоположном направлении — недалеко от Плотниково. Оно уместилось в излучине реки Иня, частично — на скале, где один из дачников построил красивый дом.
Здесь есть и необычные дома — местные ориентиры и достопримечательности, и даже пиццемат (в 2014 году такой обошелся новосибирскому бизнесмену в миллион рублей, а теперь спокойно стоит на дачном участке). Здесь реже встречаются высокие заборы, а местные дачники поддерживают в идеальном состоянии газоны даже на нейтральной, ничьей территории, так что по улочкам просто приятно гулять — хоть на них и нет асфальта.
Все репортажи о дачах вокруг Новосибирска мы собрали в отдельный сюжет. Там есть и интересные поселки, в которых мы побывали в прошлом году: например, общество с удивительным резным домом и дачи с видом на маяк, где построили копию Сиднейского оперного театра.