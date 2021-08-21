Самые престижные дачи: фоторепортаж из Красного яра, где между сосновым бором и Обью прячутся дорогие домики

Краснояровское направление — одно из самых популярных и дорогостоящих вокруг Новосибирска. Возле поселка Красный Яр есть несколько дачных обществ: одни еще с советских времён, другие появились совсем недавно. С одной стороны дачи окружает высокий, покрытый сосновым бором холм, с другой подступает Обь. Как живут на дачах возле Красного Яра — в фоторепортаже НГС.
Побережье Оби за Красным Яром настолько естественно застроено дачами, что и основная дорога здесь называется Дачным трактом. От места, где тракт делает поворот и таким образом проводит границу между дачами и огромным Заельцовским бором, до протоки Оби уютно уместились несколько дачных обществ.
Одно из самых больших и старых — СНТ «Транспортник». Местные дачники вспомнили, что участки здесь выделяли в начале
Площади участков, говорит мужчина, разные: от 4 до 12 соток. У Виктора с супругой — 4,5: пенсионерам, улыбается он, больше не надо. На вопрос, почему они приобрели дачу именно здесь, он поясняет, что рядом, в старой части, дачи у его друзей, да и в целом место хорошее.
— Спокойно, тихо, никаких эксцессов нет, воровство практически отсутствует, — перечисляет Виктор преимущества. — Дороги здесь чистят, очень много людей живет зимой, процентов 20 от общего количества. Я бы сказал, дружное [общество]. Я гуляю с внуком — все идут и здороваются. Люди добрые.
Членские взносы в «Транспортнике» — около 1,2 тысячи рублей за сотку в год. В эту стоимость входит та самая отсыпка дорог, их чистка зимой, охрана общества, вывоз мусора — стандартный дачный набор. Отдельно дачники платят за электричество, сейчас общество постепенно газифицируют, а вот централизованного водопровода в «Транспортнике» нет: у каждого своя скважина, но вода плохая, говорят дачники, и это общая беда для района Красного Яра — слишком много железа в воде. Для технических нужд она подходит, но пить ее нельзя.
Соседнее с «Транспортником» СНТ «Звездное» — тоже большое, но более молодое и куда более основательно застроенное. Маленьких участков здесь, кажется, нет, средняя площадь — 10–12 соток, и дома больше загородные, чем дачные, за высокими заборами.
Из-за заборов, заслоняющего дачи холма и середины буднего дня здесь стоит какая-то неправдоподобная тишина, только редко слышится где-то лай собаки или далекая стройка — их здесь, как и у соседей, немало, причем видно, что некоторые дома строят специально на продажу: на улице может быть три-четыре дома по одному проекту, построенных в одно время.
Местный дачник Стас только строит свой дом, но уже считает, что «Звездное» — лучшее общество в Красном Яру. Здесь, отмечает он, всё есть, вплоть до газа (к которому, правда, подключиться можно за отдельную сумму — около 300 тысяч рублей) и асфальтированных дорог (некоторые закатывают в этом году), дачи не подтапливает, а дома строят для того, чтобы жить здесь круглый год, а не только летом на выходных.
Обслуживание, по оценкам местных дачников, обходится в 13–16 тысяч рублей в год за участок. Но в эти членские взносы входит всё.
— На воротах стоят камеры, сторож есть на въезде, ворота открыть можно только с пульта. Посторонние могут заехать с кем-то, но здесь нет никаких криминальных происшествий, — говорит Стас.
Рядом с участком Стаса сейчас ремонтируют детскую площадку: сняли почти всё оборудование, заменили покрытие, рядом огородили спортплощадку. Зимой, рассказал еще один местный дачник, Антон, в обществе ставят ёлку, в течение года проводят праздники вроде Масленицы. Постоянно в обществе живет уже около 30% дачников.
— Я знаю, что некоторые строили там дом, чтобы прописаться и жить, — рассказал Антон. — Зимой чистят дороги каждую пятницу, независимо от снегопадов, а если в течение недели идет сильный снег, тогда отдельно чистят. Но въезд в твой дом может быть занесен.
Впрочем, в «Звездном» есть небольшая территория с «нюансами» — 44 тысячи квадратных метров под горой.
— Здесь раньше картошку садили, под горой, и была протока. Сейчас это земля лесфонда, кто-то ее туда вывел, и получается, что 62 участка в подвешенном состоянии, — рассказал владелец одной из дач, Иван. — Она никогда не принадлежала лесфонду, попала туда, а теперь мы не можем ее вернуть. И это федеральная земля, пока это никак не решается.
Изначально участки здесь выделяли, как ни странно, жителям Красного Яра, работникам нефтебазы и работникам лесфонда. Несмотря на сложности, Иван говорит, что место очень хорошее. Особенно он отмечает, что здесь нет воровства, а вокруг хорошие дома (это оказалось очень важно для его жены).
Вдоль Дачного тракта построены несколько магазинов — продовольственных и строительных, внутри обществ магазины тоже есть. По тракту летом ходит автобус 105к — примерно с марта по ноябрь, говорят местные жители. Но дорога до города, который по карте совсем близко, для тех, кто живет здесь постоянно или только летом, — проблема. Пробки на Мочищенском шоссе уже, кажется, стали местной достопримечательностью. По словам Виктора, машины в сезон могут стоять от развилки до развязки Северного объезда.
Через дорогу от дач расположены пескобазы и небольшие пляжи — до них и после. В «Транспортнике» говорят, что когда-то весь пляж был дачным, потом пескобазы постепенно «прибрали» его весь, так что им даже пришлось судиться. Антон вспомнил, что еще лет 10 назад, когда его семья купила дачу в «Звездном», обещали, что пескобазы планируют перенести в другое место, но сейчас эту тему уже даже не обсуждают.
Пляж упирается в совсем молодой дачный поселок «Содружество», где участки подходят к самому берегу. Домов здесь мало, а обжитые можно пересчитать по пальцам одной руки. На нескольких участках идет активная стройка, но большинство, кажется, до сих пор не проданы.
В целом цена на краснояровские дачи варьируется от 1,1 миллиона рублей в «Транспортнике» (за эти деньги вы получите землю и баню) до
По уровню обустроенности краснояровские дачи немного не дотягивают до престижного дачного поселка «Бердь», где есть собственный благоустроенный пляж со сценой и зонтиками и кафе, а дачники прилетают на вертолетах.