Самые престижные дачи: фоторепортаж из Красного яра, где между сосновым бором и Обью прячутся дорогие домики

Площади участков, говорит мужчина, разные: от 4 до 12 соток. У Виктора с супругой — 4,5: пенсионерам, улыбается он, больше не надо. На вопрос, почему они приобрели дачу именно здесь, он поясняет, что рядом, в старой части, дачи у его друзей, да и в целом место хорошее.



— Спокойно, тихо, никаких эксцессов нет, воровство практически отсутствует, — перечисляет Виктор преимущества. — Дороги здесь чистят, очень много людей живет зимой, процентов 20 от общего количества. Я бы сказал, дружное [общество]. Я гуляю с внуком — все идут и здороваются. Люди добрые.