21 августа суббота
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 3/10
usd 74.36
eur 86.86

Все новости

Все новости

Самые престижные дачи: фоторепортаж из Красного яра, где между сосновым бором и Обью прячутся дорогие домики

Гуляем вдоль Дачного тракта с пляжем и лесом на горе — многие живут здесь и зимой

2 725
12Обсудить

Поделиться

Дачи соседствуют с лесом и рекой, и местные дачники уверены, что их общества — лучшие

Дачи соседствуют с лесом и рекой, и местные дачники уверены, что их общества — лучшие

Поделиться

Краснояровское направление — одно из самых популярных и дорогостоящих вокруг Новосибирска. Возле поселка Красный Яр есть несколько дачных обществ: одни еще с советских времён, другие появились совсем недавно. С одной стороны дачи окружает высокий, покрытый сосновым бором холм, с другой подступает Обь. Как живут на дачах возле Красного Яра — в фоторепортаже НГС.

Поделиться

Побережье Оби за Красным Яром настолько естественно застроено дачами, что и основная дорога здесь называется Дачным трактом. От места, где тракт делает поворот и таким образом проводит границу между дачами и огромным Заельцовским бором, до протоки Оби уютно уместились несколько дачных обществ.

Дач в их советском понимании — с небольшим участком, небольшим домом и только летним проживанием — здесь куда меньше, чем на других дачных направлениях

Дач в их советском понимании — с небольшим участком, небольшим домом и только летним проживанием — здесь куда меньше, чем на других дачных направлениях

Поделиться

Куда чаще здесь встречаются большие и даже очень большие загородные дома, в которых можно жить круглый год. Довольно многие дачники так и делают

Куда чаще здесь встречаются большие и даже очень большие загородные дома, в которых можно жить круглый год. Довольно многие дачники так и делают

Поделиться

При этом местные поселки относительно молодые и активно застраиваются: этим летом здесь, кажется, стройка на каждом десятом участке

При этом местные поселки относительно молодые и активно застраиваются: этим летом здесь, кажется, стройка на каждом десятом участке

Поделиться

Одно из самых больших и старых — СНТ «Транспортник». Местные дачники вспомнили, что участки здесь выделяли в начале 1980-х для работников 4-го автомобильного объединения. Около 10 лет назад общество расширили, и сегодня вдоль его границы с соседним, более молодым «Меркурием» вовсю идет стройка. Причем не только на участках: между ними активно отсыпают щебнем дороги. Всего здесь уже за 600 участков, подсчитал местный дачник Виктор.

В каждом обществе есть свой магазин, еще несколько расположились рядом с дачами вдоль Дачного тракта

В каждом обществе есть свой магазин, еще несколько расположились рядом с дачами вдоль Дачного тракта

Поделиться

В краснояровских дачных поселках всё отлично с дорогами: в «Транспортнике» в этом году обновляют щебеночное покрытие...

В краснояровских дачных поселках всё отлично с дорогами: в «Транспортнике» в этом году обновляют щебеночное покрытие...

Поделиться

...а в «Звездном» большая часть дорог заасфальтирована

...а в «Звездном» большая часть дорог заасфальтирована

Поделиться

Там, где асфальта пока нет, его укладывают в этом году

Там, где асфальта пока нет, его укладывают в этом году

Поделиться

Площади участков, говорит мужчина, разные: от 4 до 12 соток. У Виктора с супругой — 4,5: пенсионерам, улыбается он, больше не надо. На вопрос, почему они приобрели дачу именно здесь, он поясняет, что рядом, в старой части, дачи у его друзей, да и в целом место хорошее.

— Спокойно, тихо, никаких эксцессов нет, воровство практически отсутствует, — перечисляет Виктор преимущества. — Дороги здесь чистят, очень много людей живет зимой, процентов 20 от общего количества. Я бы сказал, дружное [общество]. Я гуляю с внуком — все идут и здороваются. Люди добрые.

В каждом обществе здесь есть старая и новая части, и в новой обязательно встречаются целые ряды пустующих участков

В каждом обществе здесь есть старая и новая части, и в новой обязательно встречаются целые ряды пустующих участков

Поделиться

С ними соседствуют большие обжитые дома

С ними соседствуют большие обжитые дома

Поделиться

Членские взносы в «Транспортнике» — около 1,2 тысячи рублей за сотку в год. В эту стоимость входит та самая отсыпка дорог, их чистка зимой, охрана общества, вывоз мусора — стандартный дачный набор. Отдельно дачники платят за электричество, сейчас общество постепенно газифицируют, а вот централизованного водопровода в «Транспортнике» нет: у каждого своя скважина, но вода плохая, говорят дачники, и это общая беда для района Красного Яра — слишком много железа в воде. Для технических нужд она подходит, но пить ее нельзя.

«Звездное» отличается от большинства дачных поселков высокими заборами и почти осязаемой тишиной

«Звездное» отличается от большинства дачных поселков высокими заборами и почти осязаемой тишиной

Поделиться

Здесь около трети дачников живут уже постоянно — это ощущается по не дачной, а скорее, размеренной атмосфере коттеджного поселка

Здесь около трети дачников живут уже постоянно — это ощущается по не дачной, а скорее, размеренной атмосфере коттеджного поселка

Поделиться

Соседнее с «Транспортником» СНТ «Звездное» — тоже большое, но более молодое и куда более основательно застроенное. Маленьких участков здесь, кажется, нет, средняя площадь — 10–12 соток, и дома больше загородные, чем дачные, за высокими заборами.

Из-за заборов, заслоняющего дачи холма и середины буднего дня здесь стоит какая-то неправдоподобная тишина, только редко слышится где-то лай собаки или далекая стройка — их здесь, как и у соседей, немало, причем видно, что некоторые дома строят специально на продажу: на улице может быть три-четыре дома по одному проекту, построенных в одно время.

Улицы здесь упираются в поросший лесом холм, а названы они довольно очевидно: Лесная смотрит на лес, Широкая действительно шире всех остальных

Улицы здесь упираются в поросший лесом холм, а названы они довольно очевидно: Лесная смотрит на лес, Широкая действительно шире всех остальных

Поделиться

В начале Рябиновой часто встречаются именно рябины — всё логично

В начале Рябиновой часто встречаются именно рябины — всё логично

Поделиться

Местный дачник Стас только строит свой дом, но уже считает, что «Звездное» — лучшее общество в Красном Яру. Здесь, отмечает он, всё есть, вплоть до газа (к которому, правда, подключиться можно за отдельную сумму — около 300 тысяч рублей) и асфальтированных дорог (некоторые закатывают в этом году), дачи не подтапливает, а дома строят для того, чтобы жить здесь круглый год, а не только летом на выходных.

Пару недель назад здесь разобрали детскую площадку — ее в этом году обновляют

Пару недель назад здесь разобрали детскую площадку — ее в этом году обновляют

Поделиться

Всё это делают по плану и на средства членских взносов, говорят дачники

Всё это делают по плану и на средства членских взносов, говорят дачники

Поделиться

Обслуживание, по оценкам местных дачников, обходится в 13–16 тысяч рублей в год за участок. Но в эти членские взносы входит всё.

— На воротах стоят камеры, сторож есть на въезде, ворота открыть можно только с пульта. Посторонние могут заехать с кем-то, но здесь нет никаких криминальных происшествий, — говорит Стас.

На въезде есть шлагбаум и ворота, оборудованные камерами, здесь же — сторожка, камеры есть и почти на каждом доме. Воровство здесь почти исключено, уверены местные дачники

На въезде есть шлагбаум и ворота, оборудованные камерами, здесь же — сторожка, камеры есть и почти на каждом доме. Воровство здесь почти исключено, уверены местные дачники

Поделиться

Среди домов встречаются необычные, с башенками, возведенными на крыше крыльца

Среди домов встречаются необычные, с башенками, возведенными на крыше крыльца

Поделиться

Есть и минималистичные современные дома

Есть и минималистичные современные дома

Поделиться

Рядом с участком Стаса сейчас ремонтируют детскую площадку: сняли почти всё оборудование, заменили покрытие, рядом огородили спортплощадку. Зимой, рассказал еще один местный дачник, Антон, в обществе ставят ёлку, в течение года проводят праздники вроде Масленицы. Постоянно в обществе живет уже около 30% дачников.

— Я знаю, что некоторые строили там дом, чтобы прописаться и жить, — рассказал Антон. — Зимой чистят дороги каждую пятницу, независимо от снегопадов, а если в течение недели идет сильный снег, тогда отдельно чистят. Но въезд в твой дом может быть занесен.

Часть участков, говорят местные дачники, «зависла»: их зачем-то вывели в земли лесфонда и не могут вернуть

Часть участков, говорят местные дачники, «зависла»: их зачем-то вывели в земли лесфонда и не могут вернуть

Поделиться

Впрочем, в «Звездном» есть небольшая территория с «нюансами» — 44 тысячи квадратных метров под горой.

— Здесь раньше картошку садили, под горой, и была протока. Сейчас это земля лесфонда, кто-то ее туда вывел, и получается, что 62 участка в подвешенном состоянии, — рассказал владелец одной из дач, Иван. — Она никогда не принадлежала лесфонду, попала туда, а теперь мы не можем ее вернуть. И это федеральная земля, пока это никак не решается.

Изначально участки здесь выделяли, как ни странно, жителям Красного Яра, работникам нефтебазы и работникам лесфонда. Несмотря на сложности, Иван говорит, что место очень хорошее. Особенно он отмечает, что здесь нет воровства, а вокруг хорошие дома (это оказалось очень важно для его жены).

По Дачному тракту летом ходит автобус. Но в сезон, чтобы добраться сюда, нужно знать подходящее время и запастись терпением: пробки могут быть длинными

По Дачному тракту летом ходит автобус. Но в сезон, чтобы добраться сюда, нужно знать подходящее время и запастись терпением: пробки могут быть длинными

Поделиться

За Дачным трактом на берегу расположились пескобазы

За Дачным трактом на берегу расположились пескобазы

Поделиться

Но для небольшого дачного пляжа место всё же осталось. Сюда приезжают на машинах даже из города: вода в реке чистая, а песок мелкий

Но для небольшого дачного пляжа место всё же осталось. Сюда приезжают на машинах даже из города: вода в реке чистая, а песок мелкий

Поделиться

Вдоль Дачного тракта построены несколько магазинов — продовольственных и строительных, внутри обществ магазины тоже есть. По тракту летом ходит автобус 105к — примерно с марта по ноябрь, говорят местные жители. Но дорога до города, который по карте совсем близко, для тех, кто живет здесь постоянно или только летом, — проблема. Пробки на Мочищенском шоссе уже, кажется, стали местной достопримечательностью. По словам Виктора, машины в сезон могут стоять от развилки до развязки Северного объезда.

Через дорогу от дач расположены пескобазы и небольшие пляжи — до них и после. В «Транспортнике» говорят, что когда-то весь пляж был дачным, потом пескобазы постепенно «прибрали» его весь, так что им даже пришлось судиться. Антон вспомнил, что еще лет 10 назад, когда его семья купила дачу в «Звездном», обещали, что пескобазы планируют перенести в другое место, но сейчас эту тему уже даже не обсуждают.

Над рекой расположилось совсем молодое ДНТ «Содружество»: домов здесь мало, зато все внушительные, как на подбор

Над рекой расположилось совсем молодое ДНТ «Содружество»: домов здесь мало, зато все внушительные, как на подбор

Поделиться

Большая часть домов только строится, обжитых — единицы

Большая часть домов только строится, обжитых — единицы

Поделиться

Участки здесь дороже, чем в соседних дачных поселках, и дома солиднее

Участки здесь дороже, чем в соседних дачных поселках, и дома солиднее

Поделиться

Пляж упирается в совсем молодой дачный поселок «Содружество», где участки подходят к самому берегу. Домов здесь мало, а обжитые можно пересчитать по пальцам одной руки. На нескольких участках идет активная стройка, но большинство, кажется, до сих пор не проданы.

В целом цена на краснояровские дачи варьируется от 1,1 миллиона рублей в «Транспортнике» (за эти деньги вы получите землю и баню) до 14,5 миллиона рублей за огромный коттедж в «Звездном». В прибрежном «Содружестве» в продаже нашелся только один дом за 9,5 миллиона рублей, а стоимость участков стартует с 450 тысяч за 10 соток.

Краснояровское направление считается самым престижным и дорогим, но и здесь можно найти дачу за миллион. Но средняя стоимость домов, конечно, переваливает за 4 миллиона

Краснояровское направление считается самым престижным и дорогим, но и здесь можно найти дачу за миллион. Но средняя стоимость домов, конечно, переваливает за 4 миллиона

Поделиться

СЮЖЕТ

Классно на даче. Обзор дачных сообществ

По уровню обустроенности краснояровские дачи немного не дотягивают до престижного дачного поселка «Бердь», где есть собственный благоустроенный пляж со сценой и зонтиками и кафе, а дачники прилетают на вертолетах.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Красный Ярдачадача в Новосибирскедачи НовосибирскаКраснояровское шоссе
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...