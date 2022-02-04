4 февраля пятница
СЕЙЧАС -9°С
Пробки 3/10
usd 76.65
eur 86.56
Тема дняГубернатор ответил на вопросы НГС
Ведущие
Ключевые моменты

Олимпиада начинается! Следите вместе с нами за церемонией открытия зимних Игр

Онлайн-трансляция из Пекина

1 014
10Обсудить

Поделиться

В Пекине сегодня начинаются зимние Олимпийские игры, в первый день традиционно проходит церемония открытия Олимпиады. Видео показывает телеканал «Россия 1», а мы ведем текстовую версию трансляции. Присоединяйтесь!

София Михайлова

Поделиться

Церемония открытия зимней Олимпиады начинается!

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

В этом году Россия претендует на золото в биатлоне, конькобежном и лыжном спорте, во фристайле и сноуборде.

Ледовая арена в Пекине

Ледовая арена в Пекине

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

В прошлом году на летней Олимпиаде в Токио кумиром национальной сборной неожиданно стал пловец Евгений Рылов — он принес для России первое за 25 лет золото в плавании, но покорил сердечки болельщиков еще и маской-котиком, в которой вышел на награждение.

В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за <nobr class="_">25 лет</nobr>

В прошлом году Евгений Рылов принес России золото в плавании — первое за 25 лет

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

Талисманом зимней Олимпиады — 2022 стала милая панда, ее зовут Бин Дунь Дунь. Она одета в костюм, похожий на космический скафандр, а вокруг мордочки у нее олимпийские кольца. Выбор талисмана не случаен, ведь панда является национальным символом Китая.

Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине

Панда Бин Дунь Дунь — официальный талисман Олимпиады в Пекине

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

А вот и наш традиционный опрос.

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

Стадион «Птичье гнездо» уже второй раз принимает Олимпиаду — первые Игры здесь прошли летом 2008 года.

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

Участникам Олимпиады и делегациям запрещено выходить в город, а олимпийский городок закрыт для посторонних. Похожие антиковидные меры в Китае уже применяли — на карантин там закрыли целый офисник с людьми внутри.

Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения 

Китайские власти обеспечили масштабные ковидные ограничения 

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

Смотрите, какие медали!

Российские спортсмены, по мнению Олимпийского комитета, могут рассчитывать на 30 золотых медалей и могут побороться за место в тройке стран-победителей.

Вот так выглядят медали <nobr class="_">Игр-2022</nobr>

Вот так выглядят медали Игр-2022

Поделиться

Поделиться

Церемония открытия Олимпиады начнется в 15:00 по Москве, но зрителям пришлось приехать на стадион намного раньше. На проверку службы безопасности их собрали за восемь часов до открытия Игр. На трибуны можно взять только мобильный телефон. Другие гаджеты, еду и напитки брать запрещено.

Кроме того, зрители должны быть вакцинированными, сдать четыре ПЦР-теста на коронавирус (за 48 и за 24 часа до церемонии, а также два теста после мероприятия).

Как пишет ТАСС, из-за пандемии билеты на церемонию, как и на другие мероприятия Олимпиады, не были выпущены в открытую продажу. На трибуны попадут журналисты, а также представители «определенных соответствующих групп»: сотрудники госпредприятий, военные, студенты.

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

Помните картонные кровати для спортсменов на Олимпиаде в Токио? Пекин пообещал так не делать! Олимпийцы в своих соцсетях рассказывают о комфортабельных номерах и кроватях, а также высоких технологиях, которые встречаются в Пекине на каждом шагу. Интересно, что в некоторых лифтах нельзя разговаривать — это еще одно ковидное ограничение.

И кровати теперь не картонные

И кровати теперь не картонные

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

Среди немногочисленных гостей церемонии открытия Олимпиады будет президент РФ Владимир Путин. Глава государства утром прилетел в Китай и успел провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Путин поблагодарил коллегу за подготовку Олимпийских игр и выразил надежду на успешные выступления национальной и китайской сборных.

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

За кого болеть

Буквально вчера мы публиковали подробный календарь и дайджест Олимпиады: если не знаете, за кем следить на этих Играх, воспользуйтесь нашей шпаргалкой.

Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина

Фигуристка Камила Валиева — одна из претенденток на золото Пекина

Всего на Олимпиаду поедут 212 наших спортсменов — 103 женщины и 109 мужчин.

Поделиться

Мария Захарова

Поделиться

Первые соревнования: фото

Несколько фотографий с первого матча наших хоккеисток против сборной Швейцарии.

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

В Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей. Первые финалы состоятся уже 5 февраля, а сегодня на льду уже показались наши фигуристы и женская сборная по хоккею.

После трех видов фигурного катания Россия идет на второй строчке, а встреча с хоккеистками из Швейцарии завершилась со счетом 5:2 в нашу пользу.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу

Анастасия Мишина и Александр Галлямов показывают свою короткую программу

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

В Китае действуют жесткие антиковидные ограничения. Так, для того чтобы попасть в страну, нужно сдать два ПЦР-теста: первый — за 48 часов до въезда, второй — через 72 часа после прибытия. Спортсменам вне зависимости от результатов теста придется проходить тестирование на ковид каждый день.

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

На этой Олимпиаде Россия вновь выходит без своего флага и гимна — всё из-за допингового скандала, начавшегося еще в 2014 году на Играх в Сочи.

Вместо гимна России на церемониях награждения будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Чайковского. Вместо флага — символика ОКР.

Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок

Болельщики присылают пожелания удачи и подарки в олимпийский городок

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

Расписание олимпийских соревнований

В этом году в Пекине будут представлены 15 видов спорта. Мы сделали подробный календарь Игр, сохраняйте его себе.

Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине

Расписание зимних Олимпийских игр в Пекине

Поделиться

София Михайлова

Поделиться

Всем привет! Уже через полчаса в Пекине официально начнется зимняя Олимпиада. Это будут самые закрытые игры за всю историю соревнований — Пекин обещает ковидные ограничения похлеще, чем в Токио. Но это не повод расстраиваться, давайте лучше болеть за наших спортсменов!

Это наши фигуристы на тренировке

Это наши фигуристы на тренировке

Поделиться

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Олимпийские игрыПекинспортОлимпиада в Пекинеолимпийцызимняя Олимпиада
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter