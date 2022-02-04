Олимпиада начинается! Следите вместе с нами за церемонией открытия зимних Игр

Церемония открытия Олимпиады начнется в 15:00 по Москве, но зрителям пришлось приехать на стадион намного раньше. На проверку службы безопасности их собрали за восемь часов до открытия Игр. На трибуны можно взять только мобильный телефон. Другие гаджеты, еду и напитки брать запрещено.



Кроме того, зрители должны быть вакцинированными, сдать четыре ПЦР-теста на коронавирус (за 48 и за 24 часа до церемонии, а также два теста после мероприятия).



Как пишет ТАСС, из-за пандемии билеты на церемонию, как и на другие мероприятия Олимпиады, не были выпущены в открытую продажу. На трибуны попадут журналисты, а также представители «определенных соответствующих групп»: сотрудники госпредприятий, военные, студенты.