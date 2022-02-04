Олимпиада начинается! Следите вместе с нами за церемонией открытия зимних Игр

Церемония открытия зимней Олимпиады начинается!
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В этом году Россия претендует на золото в биатлоне, конькобежном и лыжном спорте, во фристайле и сноуборде.
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В прошлом году на летней Олимпиаде в Токио кумиром национальной сборной неожиданно стал пловец Евгений Рылов — он принес для России первое за
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Талисманом зимней Олимпиады — 2022 стала милая панда, ее зовут Бин Дунь Дунь. Она одета в костюм, похожий на космический скафандр, а вокруг мордочки у нее олимпийские кольца. Выбор талисмана не случаен, ведь панда является национальным символом Китая.
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А вот и наш традиционный опрос.
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Стадион «Птичье гнездо» уже второй раз принимает Олимпиаду — первые Игры здесь прошли летом 2008 года.
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Участникам Олимпиады и делегациям запрещено выходить в город, а олимпийский городок закрыт для посторонних. Похожие антиковидные меры в Китае уже применяли — на карантин там закрыли целый офисник с людьми внутри.
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Смотрите, какие медали!
Российские спортсмены, по мнению Олимпийского комитета, могут рассчитывать на 30 золотых медалей и могут побороться за место в тройке стран-победителей.
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Церемония открытия Олимпиады начнется в 15:00 по Москве, но зрителям пришлось приехать на стадион намного раньше. На проверку службы безопасности их собрали за восемь часов до открытия Игр. На трибуны можно взять только мобильный телефон. Другие гаджеты, еду и напитки брать запрещено.
Кроме того, зрители должны быть вакцинированными, сдать четыре ПЦР-теста на коронавирус (за 48 и за 24 часа до церемонии, а также два теста после мероприятия).
Как пишет ТАСС, из-за пандемии билеты на церемонию, как и на другие мероприятия Олимпиады, не были выпущены в открытую продажу. На трибуны попадут журналисты, а также представители «определенных соответствующих групп»: сотрудники госпредприятий, военные, студенты.
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Помните картонные кровати для спортсменов на Олимпиаде в Токио? Пекин пообещал так не делать! Олимпийцы в своих соцсетях рассказывают о комфортабельных номерах и кроватях, а также высоких технологиях, которые встречаются в Пекине на каждом шагу. Интересно, что в некоторых лифтах нельзя разговаривать — это еще одно ковидное ограничение.
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Среди немногочисленных гостей церемонии открытия Олимпиады будет президент РФ Владимир Путин. Глава государства утром прилетел в Китай и успел провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Путин поблагодарил коллегу за подготовку Олимпийских игр и выразил надежду на успешные выступления национальной и китайской сборных.
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За кого болеть
Буквально вчера мы публиковали подробный календарь и дайджест Олимпиады: если не знаете, за кем следить на этих Играх, воспользуйтесь нашей шпаргалкой.
Всего на Олимпиаду поедут 212 наших спортсменов —
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Первые соревнования: фото
Несколько фотографий с первого матча наших хоккеисток против сборной Швейцарии.
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В Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей. Первые финалы состоятся уже
После трех видов фигурного катания Россия идет на второй строчке, а встреча с хоккеистками из Швейцарии завершилась со счетом 5:2 в нашу пользу.
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В Китае действуют жесткие антиковидные ограничения. Так, для того чтобы попасть в страну, нужно сдать два ПЦР-теста: первый — за 48 часов до въезда, второй — через 72 часа после прибытия. Спортсменам вне зависимости от результатов теста придется проходить тестирование на ковид каждый день.
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На этой Олимпиаде Россия вновь выходит без своего флага и гимна — всё из-за допингового скандала, начавшегося еще в 2014 году на Играх в Сочи.
Вместо гимна России на церемониях награждения будет звучать фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром
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Расписание олимпийских соревнований
В этом году в Пекине будут представлены
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Всем привет! Уже через полчаса в Пекине официально начнется зимняя Олимпиада. Это будут самые закрытые игры за всю историю соревнований — Пекин обещает ковидные ограничения похлеще, чем в Токио. Но это не повод расстраиваться, давайте лучше болеть за наших спортсменов!
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