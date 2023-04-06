«Ипотеку брать очень страшно»: как сибирячка на волне кризиса искала новостройку и просчитывала риски

«Найти вариант нереально»

Мы с мужем живем в однушке на МЖК, давно пора было расширяться. До этого мы тратили все свои сбережения на путешествия, а сейчас пришел тот момент, когда мы хотим жить в более комфортных условиях. Мне 32 года, мужу — 34, у каждого из нас нормальная работа и нормальный заработок, мы хотим жить поближе к центру. И мы решили найти квартиру для жизни, чтобы она удовлетворяла максимум наших потребностей и заодно чтобы не сгорели накопления.



Я думала над вариантом найти вторичку. Тогда бы мы продали квартиру на МЖК — она довольно ликвидная — и купили на вторичке какую-то тоже однушку, но побольше и ближе к центру. Я мониторила объявления на протяжении года — не было никаких адекватных предложений. Без отделки покупать был не наш вариант: мы решили, что если на вторичке покупать, то уже с готовым ремонтом, чтобы там продать — сюда переехать. Найти такой вариант нереально, интерьеры — это просто тихий ужас, обнять и плакать. Если у квартиры мало-мальски нормальный ремонт, она стоит больше 7 миллионов. И ты такой думаешь: «Ну-у-у нет» — потому что понимаешь, что для тебя это ипотека под 11%, высокий ежемесячный платеж. Мы поняли, что это не особо улучшает наши жилищные условия.

