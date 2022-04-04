Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

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В Совфеде предлагают ограничить наценку на фермерские продукты на уровне 15%. В настоящее время наблюдается игнорирование сетями указов президента РФ о контроле цен на товары первой необходимости, отметили в Совете Федерации.
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События 3 апреля коротко
- в украинских СМИ распространяли фотографии и видеокадры из Бучи с трупами мирных жителей на улицах. В Минобороны РФ прокомментировали это, заявив, что фото и видео — это постановка киевского режима для западных СМИ;
- Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня 4 апреля из-за ситуации в Буче;
- глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики;
- российский сенатор Андрей Клишас заявил, что в Госдуму внесут поправки в Уголовный кодекс о наказании за исполнение санкций недружественных государств на территории РФ.
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