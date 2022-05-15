«Пришлось поставить на помойке камеры»: ученый стал председателем СНТ — как он воюет с хитрыми дачниками и мусорщиками

По сути председатель абсолютно бесправен и всем должен, я могу только попросить помочь с какими-то общественными работами, а большинству это не надо. Нет, не так: люди хотят рай на земле, но ни строить его самостоятельно, ни платить денег, чтобы нанять рабочих, не готовы. Пусть оно как-нибудь само собой устроится, магическим образом. Не готовы даже платить взносы, единственный источник денег на благоустройство территорий общего пользования. А у председателя ни прав, ни рычагов воздействия нет. С собственной дачи я человека не выгоню, деньги силой не отберу, свет не выключу. И получается, что за таких хитрозадых людей платят их законопослушные соседи. И ситуация эта не изменится, пока в законодательстве не появится какой-то способ реально влиять на должников.



Дорожные войны

Локальная проблема нашего СНТ и его соседей — подъездная дорога. Она долгое время числилась «ничейной» и, соответственно, ее никто не ремонтировал. У меня небольшое СНТ: всего 363 участка, причем часть — брошенные. Наши соседи, «Сибиряк» и «Проектировщик», покрупнее, но люди все равно не потянут такие траты. Я решил, что раз не можем сделать сами, надо попробовать побороться за наши права законным способом. Я математик, но тут пришлось поработать за юриста. Обратился в прокуратуру. Четыре года их «попинывал», потом они наконец вышли в суд. Там прокуратура выиграла, Центральный районный суд признал, что нашей подъездной дорогой должна заниматься администрация Новосибирского района. На бумаге всё выглядело очень здорово: их обязали положить новый асфальт, поставить фонари, сделать пешеходные тротуары даже… А в реальности исполнительный лист лежит у судебных приставов, и никто ничего не делает.