«Пришлось поставить на помойке камеры»: ученый стал председателем СНТ — как он воюет с хитрыми дачниками и мусорщиками

Дачный сезон в Новосибирской области традиционно начинается в мае. Кто-то в первый раз выезжает на участок на длинные выходные, другие — переселяются на природу на целый сезон. Отвечает за дороги, свет и другие общие блага в СНТ председатель правления, выборный управленец. Илья Марьясов — ученый и преподаватель НГУ, который 13 лет назад неожиданно стал еще и управленцем: он решил помочь организовать летнюю жизнь в садоводческом товариществе, где находится дача его семьи. Попытка превратить старое СНТ в ухоженный дачный поселок закончилась тем, что молодого человека выбрали председателем, и ему пришлось вникать и в юридические тонкости, и в психологию пожилых дачников. Далее — от первого лица.
Обычно, когда говоришь «председатель», люди представляют себе дедушку или бабушку, в крайнем случае — женщину средних лет. Когда в 2008 году я стал членом правления СНТ «Железнодорожник», мне было 25.
Я люблю свою дачу, я фактически вырос на ней: мы приезжали сюда сразу после окончания учебного года и жили до сентября. Я вообще привязываюсь к местам, жена шутит, что я хоббит: люблю вкусно поесть и навести порядок в своей уютной норке. Поэтому тогда мне показалось хорошей идеей поучаствовать в жизни СНТ, сделать что-то хорошее вокруг себя.
Через два года, когда у тогдашнего председателя подошел срок полномочий, он рекомендовал меня. Вот тут я уже задумался: общественная работа и так отнимала много времени. Но потом сказал себе: а кто иначе будет этим заниматься, и согласился. С того момента я 11 лет бессменный председатель, и раньше шутил, что по количеству сроков пересидел Путина (выборы у нас раз в два года). Наверное, скоро это будет неактуально.
Любое объединение собственников и вообще людей — это всегда бездонная бочка проблем. А если эти люди еще должны как-то самоорганизовываться — бочка превращается в безбрежное море.
Мусорный коллапс как образ жизни
Одна из самых главных проблем на дачах, особенно в тех садоводствах, где круглый год никто или почти никто не живет, — вывоз мусора. В Новосибирске мы столкнулись с коллапсом только сейчас, а на дачах он начался в тот момент, когда «Экология-Новосибирск» стала регоператором. Раньше чистота на помойке (и деньги, которые ты за нее платил) зависели только от твоих организаторских способностей. Каждое СНТ находило себе собственного перевозчика, оговаривало с ним график: сколько раз в неделю вывозить мусор в летний сезон, сколько — в зимний, и платило ему напрямую. Если случались погодные неожиданности, как, например, весной 2020 года, можно было сразу позвонить мусорщикам на сотовый и сказать: ребята, приедьте лишний раз, погода хорошая, людей много приехало. Цепочка была очень короткая: водитель — его начальник, микробизнесмен — председатель или его зам. Всегда было легко договариваться, в том числе и по оплате. Сейчас вывоз мусора — это настоящий ад.
Нас обслуживает МУП «Спецавтохозяйство», и слово САХ в СНТ уже стало ругательным. Оговоренный график соблюдается через раз. Машины могут не приезжать неделю в июльскую жару, когда на всех участках живут семьи, и помойка переполняется уже за один день. А может через день появляться глубокой осенью, когда из садоводов — только десять постоянно живущих семей.
Оплата вывоза мусора — отдельный геморрой. Приехал мусоровоз, поднял поочередно 9 пустых бачков и записал у себя, что вывез 9 баков ТКО. А ведь за вывоз мусора я плачу из взносов, которые собираю со своих садоводов. Среди них и бабушки, и дедушки, у которых с деньгами негусто.
Как решить проблему с заваленной, невывезенной помойкой, я так и не придумал. А вот с жульничеством мусорщиков бороться можно. У нас в СНТ видеонаблюдение, и одну камеру пришлось поставить на помойке, чтобы отслеживать, когда машина приехала, когда водитель «забил» и сколько отходов реально вывезли. В итоге я плачу за фактически вывезенный мусор, «Экология» требует деньги за высыпанный в мусоровоз воздух, и уже несколько лет мы находимся в состоянии взаимных претензий и угроз судом.
«По сути председатель абсолютно бесправен»
СНТ — такой же вид объединения собственников, как и ТСЖ, только не для городских квартир и частных жилых домов, а для садоводов. Проблемы у нас общие: люди. Каждый сезон для меня как один бесконечный день сурка: нужно поскорее запустить поливное водоснабжение под бесконечный поток звонков «председатель, когда вода будет?!». А потом требующие немедленного решения проблемы пойдут косяком. Лампочка в фонаре перегорела, а электрик заболел, надо слазить и поменять. Таксист заехал на территорию, выехать не смог (у нас автоматические ворота, работающие по звонку мобильного) и не нашел ничего лучше, чем открыть створки силой, сломав электропривод. Какой-то идиот прослушал все предупреждения пожарных и запалил сухую траву на берегу, и огонь угрожает сжечь и нашу насосную станцию, и соседские…
Иногда я смотрю на некоторых садоводов и думаю, что любви к человечеству во мне не осталось. Воду и хорошие дороги истерически требуют здоровенные молодые лбы с комплекцией Карелина, а помогают опускать водозаборную трубу в реку и раскидывать асфальтную крошку — преимущественно 80-летние старички.
По сути председатель абсолютно бесправен и всем должен, я могу только попросить помочь с какими-то общественными работами, а большинству это не надо. Нет, не так: люди хотят рай на земле, но ни строить его самостоятельно, ни платить денег, чтобы нанять рабочих, не готовы. Пусть оно как-нибудь само собой устроится, магическим образом. Не готовы даже платить взносы, единственный источник денег на благоустройство территорий общего пользования. А у председателя ни прав, ни рычагов воздействия нет. С собственной дачи я человека не выгоню, деньги силой не отберу, свет не выключу. И получается, что за таких хитрозадых людей платят их законопослушные соседи. И ситуация эта не изменится, пока в законодательстве не появится какой-то способ реально влиять на должников.
Дорожные войны
Локальная проблема нашего СНТ и его соседей — подъездная дорога. Она долгое время числилась «ничейной» и, соответственно, ее никто не ремонтировал. У меня небольшое СНТ: всего 363 участка, причем часть — брошенные. Наши соседи, «Сибиряк» и «Проектировщик», покрупнее, но люди все равно не потянут такие траты. Я решил, что раз не можем сделать сами, надо попробовать побороться за наши права законным способом. Я математик, но тут пришлось поработать за юриста. Обратился в прокуратуру. Четыре года их «попинывал», потом они наконец вышли в суд. Там прокуратура выиграла, Центральный районный суд признал, что нашей подъездной дорогой должна заниматься администрация Новосибирского района. На бумаге всё выглядело очень здорово: их обязали положить новый асфальт, поставить фонари, сделать пешеходные тротуары даже… А в реальности исполнительный лист лежит у судебных приставов, и никто ничего не делает.
Грунт у нас «плавает», асфальт ломается и трескается, в этом году, например, дорогу надо не просто ремонтировать, а фактически делать заново. Морально я готовлюсь к тому, что платить все-таки придется самим: пока администрация расшевелится, у меня половина дачников без машин останется.
Выглядит так, как будто я жалуюсь на жизнь. Может быть, это правда. В течение 13 лет у меня нет воскресений летом (это день приема садоводов). Семью это, понятное дело, жутко раздражает. Мне не стыдно ни за один год своего председательства, но в последнее время я не получаю удовольствия от того, чем занимаюсь, и времени на свой участок почти не остается. Сделали детскую площадку?.. Ну, здорово. Сменили старые стальные трубы на новые и легкие ПНД? Тоже хорошо, меньше звонков от садоводов будет. Все равно будет кто-то недоволен, кому-то я не нравлюсь как председатель, кому-то — как человек, и это нормально.
Ненормально другое: даже если я скажу, мол, я устал, я «мухожук», других желающих заниматься этой неблагодарной работой за три копейки нет. Вопрос «кто, если не я?» по-прежнему актуален.
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