СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 63.78
eur 65.79
Тема дня4-летний ребенок погиб во время пожара
Фото пользователя

Илья Марьясов

Председатель правления СНТ «Железнодорожник»
Фото пользователя

Илья Марьясов

Председатель правления СНТ «Железнодорожник»
Все новости
Все новости
Мнение

«Пришлось поставить на помойке камеры»: ученый стал председателем СНТ — как он воюет с хитрыми дачниками и мусорщиками

Илья Марьясов уверен, что председатель правления — самый бесправный садовод

219
Чтобы управиться даже с небольшим СНТ, приходится воевать с мусорщиками, прокуратурой и порой с собственными садоводами

Чтобы управиться даже с небольшим СНТ, приходится воевать с мусорщиками, прокуратурой и порой с собственными садоводами

Поделиться

Дачный сезон в Новосибирской области традиционно начинается в мае. Кто-то в первый раз выезжает на участок на длинные выходные, другие — переселяются на природу на целый сезон. Отвечает за дороги, свет и другие общие блага в СНТ председатель правления, выборный управленец. Илья Марьясов — ученый и преподаватель НГУ, который 13 лет назад неожиданно стал еще и управленцем: он решил помочь организовать летнюю жизнь в садоводческом товариществе, где находится дача его семьи. Попытка превратить старое СНТ в ухоженный дачный поселок закончилась тем, что молодого человека выбрали председателем, и ему пришлось вникать и в юридические тонкости, и в психологию пожилых дачников. Далее — от первого лица.

Обычно, когда говоришь «председатель», люди представляют себе дедушку или бабушку, в крайнем случае — женщину средних лет. Когда в 2008 году я стал членом правления СНТ «Железнодорожник», мне было 25.

Я люблю свою дачу, я фактически вырос на ней: мы приезжали сюда сразу после окончания учебного года и жили до сентября. Я вообще привязываюсь к местам, жена шутит, что я хоббит: люблю вкусно поесть и навести порядок в своей уютной норке. Поэтому тогда мне показалось хорошей идеей поучаствовать в жизни СНТ, сделать что-то хорошее вокруг себя.

В 25 лет идея почти бесплатного труда на благо общества казалась Илье Марьясову куда более привлекательной

В 25 лет идея почти бесплатного труда на благо общества казалась Илье Марьясову куда более привлекательной

Поделиться

Через два года, когда у тогдашнего председателя подошел срок полномочий, он рекомендовал меня. Вот тут я уже задумался: общественная работа и так отнимала много времени. Но потом сказал себе: а кто иначе будет этим заниматься, и согласился. С того момента я 11 лет бессменный председатель, и раньше шутил, что по количеству сроков пересидел Путина (выборы у нас раз в два года). Наверное, скоро это будет неактуально.

Любое объединение собственников и вообще людей — это всегда бездонная бочка проблем. А если эти люди еще должны как-то самоорганизовываться — бочка превращается в безбрежное море.

Мусорный коллапс как образ жизни


Одна из самых главных проблем на дачах, особенно в тех садоводствах, где круглый год никто или почти никто не живет, — вывоз мусора. В Новосибирске мы столкнулись с коллапсом только сейчас, а на дачах он начался в тот момент, когда «Экология-Новосибирск» стала регоператором. Раньше чистота на помойке (и деньги, которые ты за нее платил) зависели только от твоих организаторских способностей. Каждое СНТ находило себе собственного перевозчика, оговаривало с ним график: сколько раз в неделю вывозить мусор в летний сезон, сколько — в зимний, и платило ему напрямую. Если случались погодные неожиданности, как, например, весной 2020 года, можно было сразу позвонить мусорщикам на сотовый и сказать: ребята, приедьте лишний раз, погода хорошая, людей много приехало. Цепочка была очень короткая: водитель — его начальник, микробизнесмен — председатель или его зам. Всегда было легко договариваться, в том числе и по оплате. Сейчас вывоз мусора — это настоящий ад.

Неудовлетворительную работу мусорщиков председатель регулярно фиксирует. Помогает это слабо

Неудовлетворительную работу мусорщиков председатель регулярно фиксирует. Помогает это слабо

Поделиться

Нас обслуживает МУП «Спецавтохозяйство», и слово САХ в СНТ уже стало ругательным. Оговоренный график соблюдается через раз. Машины могут не приезжать неделю в июльскую жару, когда на всех участках живут семьи, и помойка переполняется уже за один день. А может через день появляться глубокой осенью, когда из садоводов — только десять постоянно живущих семей.

Оплата вывоза мусора — отдельный геморрой. Приехал мусоровоз, поднял поочередно 9 пустых бачков и записал у себя, что вывез 9 баков ТКО. А ведь за вывоз мусора я плачу из взносов, которые собираю со своих садоводов. Среди них и бабушки, и дедушки, у которых с деньгами негусто.

С понятием «мусорный коллапс» садоводы столкнулись куда раньше, чем горожане. На этом скриншоте мусоровоз выгружает пустые баки

С понятием «мусорный коллапс» садоводы столкнулись куда раньше, чем горожане. На этом скриншоте мусоровоз выгружает пустые баки

Поделиться

Как решить проблему с заваленной, невывезенной помойкой, я так и не придумал. А вот с жульничеством мусорщиков бороться можно. У нас в СНТ видеонаблюдение, и одну камеру пришлось поставить на помойке, чтобы отслеживать, когда машина приехала, когда водитель «забил» и сколько отходов реально вывезли. В итоге я плачу за фактически вывезенный мусор, «Экология» требует деньги за высыпанный в мусоровоз воздух, и уже несколько лет мы находимся в состоянии взаимных претензий и угроз судом.

«По сути председатель абсолютно бесправен»


СНТ — такой же вид объединения собственников, как и ТСЖ, только не для городских квартир и частных жилых домов, а для садоводов. Проблемы у нас общие: люди. Каждый сезон для меня как один бесконечный день сурка: нужно поскорее запустить поливное водоснабжение под бесконечный поток звонков «председатель, когда вода будет?!». А потом требующие немедленного решения проблемы пойдут косяком. Лампочка в фонаре перегорела, а электрик заболел, надо слазить и поменять. Таксист заехал на территорию, выехать не смог (у нас автоматические ворота, работающие по звонку мобильного) и не нашел ничего лучше, чем открыть створки силой, сломав электропривод. Какой-то идиот прослушал все предупреждения пожарных и запалил сухую траву на берегу, и огонь угрожает сжечь и нашу насосную станцию, и соседские…

Самые ответственные садоводы, по словам председателя, — пенсионеры

Самые ответственные садоводы, по словам председателя, — пенсионеры

Поделиться

Иногда я смотрю на некоторых садоводов и думаю, что любви к человечеству во мне не осталось. Воду и хорошие дороги истерически требуют здоровенные молодые лбы с комплекцией Карелина, а помогают опускать водозаборную трубу в реку и раскидывать асфальтную крошку — преимущественно 80-летние старички.

По сути председатель абсолютно бесправен и всем должен, я могу только попросить помочь с какими-то общественными работами, а большинству это не надо. Нет, не так: люди хотят рай на земле, но ни строить его самостоятельно, ни платить денег, чтобы нанять рабочих, не готовы. Пусть оно как-нибудь само собой устроится, магическим образом. Не готовы даже платить взносы, единственный источник денег на благоустройство территорий общего пользования. А у председателя ни прав, ни рычагов воздействия нет. С собственной дачи я человека не выгоню, деньги силой не отберу, свет не выключу. И получается, что за таких хитрозадых людей платят их законопослушные соседи. И ситуация эта не изменится, пока в законодательстве не появится какой-то способ реально влиять на должников.

Дорожные войны


Локальная проблема нашего СНТ и его соседей — подъездная дорога. Она долгое время числилась «ничейной» и, соответственно, ее никто не ремонтировал. У меня небольшое СНТ: всего 363 участка, причем часть — брошенные. Наши соседи, «Сибиряк» и «Проектировщик», покрупнее, но люди все равно не потянут такие траты. Я решил, что раз не можем сделать сами, надо попробовать побороться за наши права законным способом. Я математик, но тут пришлось поработать за юриста. Обратился в прокуратуру. Четыре года их «попинывал», потом они наконец вышли в суд. Там прокуратура выиграла, Центральный районный суд признал, что нашей подъездной дорогой должна заниматься администрация Новосибирского района. На бумаге всё выглядело очень здорово: их обязали положить новый асфальт, поставить фонари, сделать пешеходные тротуары даже… А в реальности исполнительный лист лежит у судебных приставов, и никто ничего не делает.

Грунт у нас «плавает», асфальт ломается и трескается, в этом году, например, дорогу надо не просто ремонтировать, а фактически делать заново. Морально я готовлюсь к тому, что платить все-таки придется самим: пока администрация расшевелится, у меня половина дачников без машин останется.

Превратить в современный дачный поселок СНТ, образованное в 60-е годы XX века, оказалось почти невыполнимой задачей

Превратить в современный дачный поселок СНТ, образованное в 60-е годы XX века, оказалось почти невыполнимой задачей

Поделиться

Выглядит так, как будто я жалуюсь на жизнь. Может быть, это правда. В течение 13 лет у меня нет воскресений летом (это день приема садоводов). Семью это, понятное дело, жутко раздражает. Мне не стыдно ни за один год своего председательства, но в последнее время я не получаю удовольствия от того, чем занимаюсь, и времени на свой участок почти не остается. Сделали детскую площадку?.. Ну, здорово. Сменили старые стальные трубы на новые и легкие ПНД? Тоже хорошо, меньше звонков от садоводов будет. Все равно будет кто-то недоволен, кому-то я не нравлюсь как председатель, кому-то — как человек, и это нормально.

Ненормально другое: даже если я скажу, мол, я устал, я «мухожук», других желающих заниматься этой неблагодарной работой за три копейки нет. Вопрос «кто, если не я?» по-прежнему актуален.

Ранее НГС писал об интересных дачах, которые стоят дешевле одного миллиона рублей: посмотрите наш обзор.

По теме 8

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

СНТдачидачи в Новосибирскепредседатель СНТ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2