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Происшествия обзор Безумная скорость, фуры и алкоголь: самые страшные аварии 2024 года — фото и видео, на которые больно смотреть

Безумная скорость, фуры и алкоголь: самые страшные аварии 2024 года — фото и видео, на которые больно смотреть

НГС вспомнил самые серьезные и резонансные аварии уходящего года

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5 комментариев

Чаще всего серьезные аварии происходили зимой и ночью

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Слишком маленький стаж вождения или слишком большой (с избыточной уверенностью в своих силах), плохие, нечищенные дороги или наоборот — только что сданное гладкое полотно, на котором так и тянет разогнаться посильнее… Причиной аварии, даже если все ее участники выспались и не употребляли ничего запрещенного, может стать абсолютно любая мелочь. И хорошо, если в итоге столкновение автомобилей обходится без жертв. Увы, так бывает далеко не всегда. НГС вспомнил о самых резонансных ДТП, которые произошли в городе и на федеральных трассах с первых дней 2024 года, и собрал в одну подборку. Если после прочтения вам вдруг захочется освежить в памяти ПДД, мы будем только рады.

Смертельный обгон

В аварии погибли сразу четыре человека

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Одно из самых страшных ДТП произошло уже в первых числах января и унесло сразу четыре человеческие жизни. Как выяснили автоинспекторы, днем 3 января на трассе в Болотнинском районе сошлись сразу три автомобиля: две легковушки и грузовик. Все водители имели солидный опыт, но когда один из них пошел на обгон, ситуация почти сразу вышла из-под контроля

— 44-летний мужчина за рулем Toyota Ractis ехал по трассе со стороны Кемерова в сторону Новосибирска. По предварительным данным, во время обгона водитель не справился с управлением и врезался во встречный Hyundai Tucson, за рулем которого был 55-летний мужчина. Затем Toyota столкнулась с Volvo, которой управлял 44-летний водитель, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

Последствия аварии сняли на видео автоинспекторы

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Итог был трагическим: и сам пошедший на обгон водитель, и обе его пассажирки, среди которых была 15-летняя девочка, скончались прямо на месте аварии. Чуть позже в больнице умер и водитель второй легковушки.

… И умерли в один день

Авария произошла в Кемеровской области

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Как бы ни шокировала предыдущая авария, массовое ДТП, которое произошло в марте 2024 года в Кузбассе, выглядит еще более жутким. И дело не в натуралистичности сделанных на месте происшествия фотографий, а в том, что жертвами аварии стала целая семья из Новосибирска.

— Отец с матерью, мальчик из шестого класса и первоклассница, — рассказала о жертвах знакомая семьи, ребенок которой учится в той же школе, которую посещали погибшие дети.

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Легковушка, в которой ехала семья, столкнулась сразу с двумя грузовиками.

— Перед мостом через реку Злобинку из-за поворота перед их автомобилем вылетели две фуры, одна попыталась обогнать другую. Водителю грузового автомобиля это удалось, он вернулся в свою полосу движения. Женщина за рулем запаниковала, попыталась резко затормозить, чтобы уйти от столкновения, в результате машина потеряла управление. Ее развернуло на трассе боком и вынесло под грузовик, а затем отбросило в автомобиль Volvo, ехавший следом, — описывали причины аварии ее очевидцы в комментариях к опубликованной новости.

Задний ход

В сравнении с трассами, на которых водители бились даже летом (хоть и не в тех масштабах, как в холодный снежный сезон), новосибирские дороги выглядели куда более безопасным местом. Разумеется, если водители трезвы.

В середине ноября в городе произошло, пожалуй, самое резонансное ДТП года: пожилой сибиряк сел за руль авто, поехал задним ходом и сбил гулявших во дворе беременную женщину и ее двухлетнего сына. Довольно скоро автоинспекторы подтвердили подозрения очевидцев аварии: водитель сел за руль пьяным.

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Малыш погиб на месте аварии, а его маму в тяжелом состоянии доставили в больницу. Называть этот конец счастливым не поворачивается язык, но он хотя бы не безнадежен: пострадавшая женщина родила здорового ребенка.

Мост смерти

Тела погибших водителя и его пассажиров увезли с места аварии только через несколько часов, а их разбитые автомобили и вовсе достояли на мосту до традиционных утренних пробок

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С наступлением новой зимы увеличилось и количество серьезных ДТП — как в области, так и в самом Новосибирске. Не прошло и недели с наезда на маму с малышом, как очередная смертельная аварии произошла на Коммунальном мосту.

17 ноября в 4 часа утра Toyota Windom вылетела на встречную полосу, машину развернуло. Автомобиль столкнулся со встречной Toyota Verso, но не лоб в лоб, а налетел на нее боком. Водитель и двое пассажиров седана погибли на месте, водитель компактвэна остался жив только чудом.

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В отличие от большинства ДТП это попало на видео буквально в прямом эфире: последние секунды перед столкновением запечатлел регистратор, установленный в Verso. И хотя самого удара камера, кажется, не пережила и отключилась, видео все равно вышло не для слабонервных.

Тьма и скорость

Водитель не справился с управлением

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Еще одна страшная авария произошла буквально на этой неделе.

Как рассказали в госавтоинспекции по Новосибирску, 17 декабря в половине девятого вечера старенькая Honda Accord неслась по Кировскому району от окраины в сторону улицы Сибиряков-Гвардейцев, но по дороге водитель по пока невыясненной причине не справился с управлением и влетел в световую опору.

Обстоятельства аварии устанавливаются

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От удара машина рассыпалась, будто детский конструктор. И шофер, и его молоденькая пассажирка погибли на месте. Уже после публикации читатели НГС рассказали, что водитель и пассажирка Honda — жители сел в Новосибирском районе, а владелец машины лишь недавно купил ее, и вероятно, не успел приноровиться.

— Парень с СВО, в отпуск пришел. А машину недавно купил, поэтому номера алтайские, — написал неавторизованный пользователь.

Сейчас изучением причин аварии занимаются следователи, но вернуть погибших — молодого мужчину и его двадцатилетнюю пассажирку — это точно не сможет.

Ранее НГС писал о том, что искитимский депутат столкнулся в Бердске с автовышкой. Народный избранник входил в комиссию по безопасности дорожного движения, но когда напился пьяным, избил жену, а затем решил сбежать от полицейских на своем Mercedes.

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Комментарии
6
Zemb
20 минут
нормальное утро у вас в темах в субботу. памятники, покойники...😎
Угледар ВСЁ!!!🍻
14 минут
Чери ТИГР 7 Промах комфортнее - но 30 лет точно не проживёт.
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