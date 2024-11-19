На Затулинке Subaru Forester наехал на беременную женщину — она шла с ребенком

В Новосибирске водитель кроссовера Subaru Forester сбил женщину, которая шла по двору с ребенком. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В посте говорится, что инцидент произошел на Петухова, 74.

Ранее в Новосибирске троллейбус сбил насмерть 25-летнюю беременную женщину. ДТП с участием троллейбуса на Зорге произошло в конце октября. В результате столкновения погибла 25-летняя сотрудница местного детского сада Виктория Л. Женщина была на позднем сроке беременности, у неё также остался четырёхлетний сын. Ребёнок был на месте ДТП, но не получил серьёзных травм — очевидица аварии отвела его в детский сад, откуда его позже забрали врачи.