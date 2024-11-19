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Происшествия На Затулинке Subaru Forester наехал на беременную женщину — она шла с ребенком

На Затулинке Subaru Forester наехал на беременную женщину — она шла с ребенком

Инцидент произошел на Петухова, 74

1 571
14 комментариев

Полиция уточняет информацию

В Новосибирске водитель кроссовера Subaru Forester сбил женщину, которая шла по двору с ребенком. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В посте говорится, что инцидент произошел на Петухова, 74.

— Вроде, у пострадавшего ребёнка сердце остановилось, врачи пытаются откачать, — говорится в посте. Очевидцы также отмечают, что пострадавшая женщина была беременна.

В пресс-службе регионального МВД сообщили, что уточняют информацию.

Ранее в Новосибирске троллейбус сбил насмерть 25-летнюю беременную женщину. ДТП с участием троллейбуса на Зорге произошло в конце октября. В результате столкновения погибла 25-летняя сотрудница местного детского сада Виктория Л. Женщина была на позднем сроке беременности, у неё также остался четырёхлетний сын. Ребёнок был на месте ДТП, но не получил серьёзных травм — очевидица аварии отвела его в детский сад, откуда его позже забрали врачи.

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Комментарии
16
Гость
20 минут
На Субару,которые с турбонаддувом,ездят неадекваты.Понаблюдайте за их поведением на дороге.
Гость
24 минуты
Этого оленя посадить на 10 Ле!
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