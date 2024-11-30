«Могли бы выжить»: автоэксперт — о том, что спасло бы жертв страшного ДТП на Октябрьском мосту

Пристегнутый водитель Verso остался жив, но все, кто находился в Windom, погибли Источник: ГАИ Новосибирска











Изучая некоторые видео моментов ДТП, понимаешь: важна не только и не столько причина аварии, сколько все ее обстоятельства. Одна из таких аварий произошла в среду, 27 ноября на Октябрьском мосту: там в 4 часа утра компания молодых людей на Toyota Windom по не установленной еще причине вылетела на встречную полосу, ее развернуло и буквально впечатало боком во встречную Toyota Verso. Водитель и двое пассажиров седана погибли на месте, водитель компактвэна остался жив, кажется, чудом. Журналист НГС вместе с автоэкспертом изучила запись момента столкновения и попыталась понять, могли ли последствия быть менее фатальными.

Смотреть на жуткие последствия ночной аварии на мосту новосибирцы могли в течение нескольких часов: несмотря на то, что ДТП произошло около четырех часов утра, тела погибшего водителя и пассажиров Windom увезли с места аварии лишь спустя два часа, а сам искореженный автомобиль только в 9 утра. К этому моменту на мосту образовалась глухая пробка, а читатели НГС уже гадали, что стало причиной страшной аварии.

— Чтоб так размотало, летнюю резину, поди, надо? Или гонять? Или и то, и другое? — ужаснулся Гость.

— Похоже, там третий участник был, которого пытались обрулить летуны, — предположил еще один неавторизованный пользователь.

Источник: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Читатели последовательно пришли к выводу: виновато может быть и обледенение на мосту, и состояние водителя, и просто ночное время — к четырем часам утра концентрация закономерно снизится даже у опытного дальнобойщика, что уж говорить о молодом парнишке, получившем права всего пару лет назад. Как рассказали в Новосибирской ГАИ, водителю было всего 23 года, как и одному из пассажиров. Кроме них в салоне авто находилась и 16-летняя девочка.

Не рискуя разбираться в возможных причинах смертельной аварии и не имея перед глазами всех доказательств, НГС тоже заинтересовался: можно ли было сделать хоть что-нибудь, чтобы последствия ДТП вышли менее тяжкими. Чтобы узнать это, запись момента столкновения журналист посмотрела вместе с руководителем новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеславом Ашурковым.

По его словам, когда Windom понесло прямо на Verso, пытаться уйти от столкновения было уже поздно: угадать, куда полетит неуправляемый седан, и сманеврировать у водителя Verso просто не было времени.

Но все же один элемент дорожного обустройства на мосту, возможно, изменил бы картину.

— Предполагаю, что [водитель и пассажиры Windom] могли бы остаться живы в том случае, если бы был разделитель, — прокомментировал видео Вячеслав Ашурков. — Было бы больше шансов, что автомобиль бы просто откинуло. Windom начал терять управление как раз на осевой (разделительной полосе. — Прим. ред.), и уже вышел боком на встречную полосу. Об отбойник он бы просто ударился, может быть, даже выровнялся бы [от удара]. Ну, откинуло бы его куда-нибудь еще, но это были бы другие последствия.

Увы, отбойника на мосту не было. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы узнать, планируют ли его ставить.