«Я им неугоден»: депутата в Искитиме исключают из комиссии по безопасности движения — он попал в ДТП, скрываясь от полиции

ДТП с участием депутата произошло в начале декабря Источник: autoberdsk, «ВКонтакте» / социальные сети











Искитимского депутата Виталия Пустотина, который пьяным скрывался от полиции и попал в ДТП с автовышкой в Бердске, решили исключить из состава комиссии по безопасности дорожного движения. Об этом сообщила «Искитимская газета».

В администрации Искитима редакции НГС подтвердили, что информация соответствует действительности. В паблике издания во «ВКонтакте» сообщается, что вопрос об исключении депутата был поднят из-за обращения в комиссию представителя прокуратуры.

— Члены комиссии по безопасности дорожного движения приняли решение обратиться к депутатскому корпусу с просьбой заменить депутата Пустотина в составе комиссии, — сказано в сообщении. Окончательное решение должен будет принять местный горсовет.

В разговоре с корреспондентом НГС сам депутат Виталий Пустотин сообщил, что не присутствовал на заседании комиссии. Об исключении он узнал от знакомых, а они прочитали в интернете.

— Мне самому вчера сообщили об этом другие люди, — сказал депутат редакции НГС. — Что я думаю? У всех административные дела есть всякие.

Также он высказал предположение, что претензии к нему могут быть из-за его депутатской деятельности, которая была связана с борьбой против грузовиков, проезжающих под запрещающий знак.

— Я так скажу, что я им просто не угоден, — считает депутат.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области объяснили НГС, из-за чего было подано обращение.

— По мнению прокуратуры, нарушение правил дорожного движения, в том числе управление автомобилем в состоянии опьянения, недопустимо для члена комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, — заявили в ведомстве.

Соответствующую информацию Искитимский межрайонный прокурор направил главе города.

Авария произошла 9 декабря в Бердске. В тот день Merсedes уходил от погони полиции и на скорости влетел в автовышку — за рулем автомобиля был депутат Искитимского горсовета Виталий Пустотин.

На следующий день стало известно, что суд отправил депутата под арест на четверо суток. В пресс-службе областного управления судебного департамента заявили, что Пустотин отказывался сесть в служебную машину полицейских, а потом попытался сбежать.