Ребенок скончался, мать в больнице: подробности смертельного ДТП на Петухова — водитель был пьян

Обстоятельства аварии устанавливаются Источник: ГАИ по Новосибирску











Двухлетний мальчик погиб во время ДТП на улице Петухова. Как сообщили в городской ГАИ, водитель Subaru Forester сел за руль пьяным.

— 19 ноября в 16:20 во дворе дома № 74 по улице Петухова, 63-летний мужчина ехал задним ходом на автомобиле Subaru Forester и совершил наезд на двух пешеходов, — пояснили в инспекции.

В результате аварии двухлетний мальчик скончался на месте происшествия, его 30-летнюю мать доставили в больницу с травмами.

Источник: ГАИ по Новосибирску

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.