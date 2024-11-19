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Криминал Ребенок скончался, мать в больнице: подробности смертельного ДТП на Петухова — водитель был пьян

Ребенок скончался, мать в больнице: подробности смертельного ДТП на Петухова — водитель был пьян

Водитель ехал задним ходом на Subaru и сбил пешеходов

2 817
25 комментариев

Обстоятельства аварии устанавливаются

Двухлетний мальчик погиб во время ДТП на улице Петухова. Как сообщили в городской ГАИ, водитель Subaru Forester сел за руль пьяным.

— 19 ноября в 16:20 во дворе дома № 74 по улице Петухова, 63-летний мужчина ехал задним ходом на автомобиле Subaru Forester и совершил наезд на двух пешеходов, — пояснили в инспекции.

В результате аварии двухлетний мальчик скончался на месте происшествия, его 30-летнюю мать доставили в больницу с травмами.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее в Новосибирске троллейбус сбил насмерть 25-летнюю беременную женщину. ДТП с участием троллейбуса на Зорге произошло в конце октября. В результате столкновения погибла 25-летняя сотрудница местного детского сада, Виктория Л. Женщина была на позднем сроке беременности, у нее также остался четырехлетний сын. Ребенок был на месте ДТП, но не получил серьезных травм — очевидица аварии отвела его в детский сад, откуда его позже забрали врачи.

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Комментарии
28
Гость ᠌
44 минуты
Надеюсь, очевидцы протрезвели его железными палками
жму 200
15 минут
на пИтуховО пИТухИ на субарЕ ездиют
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