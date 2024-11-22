Пострадавшая в ДТП беременная сибирячка родила здорового ребенка — ее первый сын умер на месте аварии

Двухлетний мальчик погиб на месте, его беременная мама в тяжелом состоянии в больнице Источник: ГИБДД по Новосибирску











В Новосибирске беременная женщина, которая попала под колеса иномарки на улице Петухова, родила здорового ребенка. Об этом сообщили в эфире программы «Вести-Новосибирск».

— Сбитая женщина была на 37-ой недели беременности, ее увезли в больницу, родился здоровый ребенок, она в состоянии тяжелом, но стабильном, — рассказал корреспондент в эфире программы.

НГС обратился в областной Минздрав для подтверждения информации. На момент публикации ответа от ведомства не поступил. ДТП произошло 19 ноября на Затулинке. На улице Петухова водитель Subaru Forester сдавал назад и совершил наезд на пешеходов.

Во время движения задним ходом водитель наехал на беременную женщину с двухлетним сыном Источник: АСТ-54 Black











Вместе с мамой под удар попал ее двухлетний сын. Мальчик погиб на месте. Не исключено, что 63-летний водитель иномарки был пьян, однако сам он этот факт отрицает. Результаты экспертизы будут готовы через несколько дней.

Также из эфира «Вестей» стало известно, что водитель буквально два месяца назад вышел на пенсию — до этого много лет работал водителем скорой помощи. Накануне его отправили в СИЗО на два месяца.