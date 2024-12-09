«Избил жену и убегал от ППС»: в Бердске пьяный депутат влетел на «Мерседесе» в автовышку

По данным источников НГС, в момент аварии депутат был пьян Источник: autoberdsk, ВКонтакте / социальные сети











Сегодня днем, 9 декабря, в Бердске Mersedes уходил от погони и на большой скорости влетел в автовышку. За рулем машины сидел депутат Искитимского горсовета Виталий Пустотин, об этом рассказали сразу два несвязанных между собой источника НГС.

— Он избил супругу, она вызвала ППС. Он сел в машину в микрорайоне Изумрудный и начал убегать от них, — рассказал один из источников.

По данным обоих источников, в момент аварии депутат был пьян.

ДТП прокомментировали в региональном главке МВД, не уточняя имени водителя, который был за рулем:

— Предварительно установлено, что мужчина, управляя автомобилем Mersedes, выезжая с прилегающей территории совершил столкновение с автовышкой, которая следовала по улице Ленина, — рассказали в полиции. — В ДТП ни кто не пострадал, в отношении водителя Mersedes составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (употребление водителем веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ).

НГС связался с самим Виталием Пустотиным, однако он отказался комментировать ДТП в грубой форме, используя ненормативную лексику.