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Криминал эксклюзив «Избил жену и убегал от ППС»: в Бердске пьяный депутат влетел на «Мерседесе» в автовышку

«Избил жену и убегал от ППС»: в Бердске пьяный депутат влетел на «Мерседесе» в автовышку

На водителя составили административный протокол

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24 комментария

По данным источников НГС, в момент аварии депутат был пьян

Источник:

Сегодня днем, 9 декабря, в Бердске Mersedes уходил от погони и на большой скорости влетел в автовышку. За рулем машины сидел депутат Искитимского горсовета Виталий Пустотин, об этом рассказали сразу два несвязанных между собой источника НГС.

— Он избил супругу, она вызвала ППС. Он сел в машину в микрорайоне Изумрудный и начал убегать от них, — рассказал один из источников.

По данным обоих источников, в момент аварии депутат был пьян.

ДТП прокомментировали в региональном главке МВД, не уточняя имени водителя, который был за рулем:

— Предварительно установлено, что мужчина, управляя автомобилем Mersedes, выезжая с прилегающей территории совершил столкновение с автовышкой, которая следовала по улице Ленина, — рассказали в полиции. — В ДТП ни кто не пострадал, в отношении водителя Mersedes составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ (употребление водителем веществ, вызывающих алкогольное или наркотическое опьянение, либо психотропных или иных вызывающих опьянение веществ).

НГС связался с самим Виталием Пустотиным, однако он отказался комментировать ДТП в грубой форме, используя ненормативную лексику.

Ранее НГС писал о ДТП, в котором пострадала девочка-подросток. Очевидцы уверяют: ее сбил пьяный сотрудник ГАИ.

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Пьяное ДТП ДТП Бердск Депутат Госавтоинспекция Новосибирска
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Комментарии
28
Гость
15 минут
я угадаю партию депутата без подсказок, а вы?
kalqcd
4 минуты
Машина отчего не российская? Пусть ещё о семейных ценностях и за трезвость расскажет, послушаем, если конечно язык не заплетается.
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