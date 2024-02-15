Ракеты ударили по торговому центру в Белгороде. Есть погибшие

— В тот момент, когда были взрывы, я шла со своей маленькой сестрой по улице, забирала ее со школы. Мы успели забежать в подъезд. Нам рассылают смс, что в городе ракетная опасность, но пока это укрытие найдешь, уже рванет. Вообще говорили, что в эти моменты будут отключать домофоны, чтобы можно было укрыться в ближайшем подъезде. Но ничего они не отключают. Меня трясет. Мама в больнице работает, говорит, что сейчас сплошняком везут пострадавших, — рассказала MSK1.RU местная жительница Анна.



— Опять погибшие есть, дети. Нас на работе в подвал загнали. Везде бомбили. В Комсомольце и в Стрелецком тоже сильно бахало, говорят, — рассказывает жительница Белгорода Елена.

