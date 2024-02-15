Ракеты ударили по торговому центру в Белгороде. Есть погибшие

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Семь автомобилей повреждены при ракетной атаке ВСУ по Белгороду, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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Очевидцы публикуют фотографии с обломками ракет, сбитых над Белгородом — они валяются по всему югу города.
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки есть много жертв — убитые и раненые.
— Снаряды попали в торговый центр, на школьный стадион, в обычные дворы. Много жертв: убитые и раненые, — написал Старовойт у себя в телеграм-канале. — Выражаю глубокие соболезнования белгородцам от всех жителей Курской области. Готовы оказать любую помощь соседям, если потребуется.
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По словам очевидцев, ракетными осколками ранило спортсменов, который находились на футбольном поле. На месте выехали медики.
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По официальному сообщению Минобороны, Белгородскую область атаковали с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».
— Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении ведомства.
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— В тот момент, когда были взрывы, я шла со своей маленькой сестрой по улице, забирала ее со школы. Мы успели забежать в подъезд. Нам рассылают смс, что в городе ракетная опасность, но пока это укрытие найдешь, уже рванет. Вообще говорили, что в эти моменты будут отключать домофоны, чтобы можно было укрыться в ближайшем подъезде. Но ничего они не отключают. Меня трясет. Мама в больнице работает, говорит, что сейчас сплошняком везут пострадавших, — рассказала MSK1.RU местная жительница Анна.
— Опять погибшие есть, дети. Нас на работе в подвал загнали. Везде бомбили. В Комсомольце и в Стрелецком тоже сильно бахало, говорят, — рассказывает жительница Белгорода Елена.
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У корреспондента издания MSK1.RU в Белгороде живут родственники. Она говорит, что не может дло них дозвониться.
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Ракетный удар пришелся по торговому центру, у здания повылетали окна. Также пострадали дома в частном секторе, есть прилет по стадиону одной из школ. В городе действует сигнал ракетной опасности.
— В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — написал губернатор Белгоордской области Вячеслав Гладков у себя в телеграм-канале.
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