В аэропорту Махачкалы начался бунт из-за протестующих против прибытия рейса из Израиля: онлайн-репортаж

В Telegram-канале «Утро Дагестан», который обвиняют в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы, опубликован пост с призывом ко всем протестующим:



— Братья, прошу всех успокоиться!

Сейчас на вас смотрит весь мир!

Покажите свои лучшие качества!

Мы показали всему миру — фантастический пример поддержки умирающей Палестины!

Нам нужно завершать наш пламенный порыв!

Пусть Аллах будет вами доволен!!! Пусть Аллах вас вознаградит лучшими наградами этого и следующего мира!!!



Эффект достигнут — мировых величин!!! Вас благодарит Газа и ставит вас в пример всему остальному Миру!!!

Аллах Акбар! — говорится в сообщении канала.