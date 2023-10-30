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Беспорядки в аэропорту МахачкалыОнлайн-трансляция

В аэропорту Махачкалы начался бунт из-за протестующих против прибытия рейса из Израиля: онлайн-репортаж

Собираем всё, что известно на данный момент

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В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. По данным канала «Говорит Москва», там объявлено усиление.

Местные жители требуют изгнания прибывающих израильтян, безопасность прибывающих готовятся обеспечить ОМОН и полиция.

Алёна Горинская

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Духовное управление мусульман Российской Федерации в своём официальном заявлении осудило беспорядки в аэропорту Махачкалы:

- Мы настоятельно призываем российских мусульман руководствоваться вышеприведенным аятом Корана и примерами из жизни нашего Пророка (мир ему), не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине - России. Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными

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Алёна Горинская

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В Telegram-канале «Утро Дагестан», который обвиняют в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы, опубликован пост с призывом ко всем протестующим:

— Братья, прошу всех успокоиться!

Сейчас на вас смотрит весь мир!

Покажите свои лучшие качества!

Мы показали всему миру — фантастический пример поддержки умирающей Палестины!

Нам нужно завершать наш пламенный порыв!
Пусть Аллах будет вами доволен!!! Пусть Аллах вас вознаградит лучшими наградами этого и следующего мира!!!

Эффект достигнут — мировых величин!!! Вас благодарит Газа и ставит вас в пример всему остальному Миру!!!

Аллах Акбар! — говорится в сообщении канала.

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Вера Борисова

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Что известно о бунте в Махачкале 

Что известно о беспорядках в аэропорту Махачкалы на данный момент:

  1. Волнения начались около 8 часов вечера в аэропорту Махачкалы. Протестующие проверяли паспорта у пассажиров в машинах.
  2. Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, который прилетел из Тель-Авива.
  3. Самолеты, которые должны были сесть в Махачкале, были перенаправлены в ближайшие аэропорты.
  4. В аэропорт Махачкалы прибыли спецназ и министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Правительство Дагестана сообщает, что ситуация находится под контролем
  5. Протестующих удалось оттеснить с ВПП аэродрома. Возбудили уголовное дело по статье «Массовые беспорядки».
  6. Все участники беспорядков в аэропорту Махачкалы будут задержаны и привлечены к ответственности, заявили в МВД. Также к уголовной ответственности привлекут подстрекающих к беспорядкам и к разжиганию межнациональной розни.
  7. Правительство Дагестана попросило жителей региона временно ограничить передвижения по трассе Махачкала — Каспийск.

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Вера Борисова

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На рейсе, прибывшем из Тель-Авива в Махачкалу, не было евреев и израильтян, утверждает Совет национальной безопасности Израиля.

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Вера Борисова

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В связи с событиями в аэропорту Махачкалы Росавиация сообщает о ситуации с рейсами.

На прилет:

  • рейс авиакомпании Red Wings (WZ 1918) по маршруту Нижневартовск — Махачкала направлен в Минеральные Воды;
  • рейс авиакомпании «Победа» (DP 199) по маршруту Москва (Внуково) — Махачкала направлен в Минеральные Воды.

На вылет — до нормализации ситуации в аэропорту Махачкалы отложено выполнение рейсов:

  • рейс WZ 246 авиакомпании Red Wings в Москву (аэропорт Жуковский);
  • рейс DP 1192 авиакомпании «Победа» в Москву (Внуково);
  • рейс DP 501 авиакомпании «Победа» в Сургут.

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Вера Борисова

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Глава Северной Осетии — о бунте в Дагестане 

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что происходящее в Дагестане — это спланированная извне провокация.

— Мы сейчас боремся с коварным и опасным врагом, который не гнушается самыми бесчеловечными методами. Это нужно понимать и сохранять холодную голову! Не надо верить фейкам и призывам к протестам! Нельзя позволить расшатать наше общество изнутри! Потому что наша сила — в единстве! — сказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

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Вера Борисова

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Самолет рейсом Москва — Махачкала прибыл в аэропорт Владикавказа, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

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Вера Борисова

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В аэропорту Махачкалы сейчас слышны полицейские сирены. Протестующие поодиночке бегают от силовиков. По данным «Осторожно, новости», около входа в аэропорт сейчас началась драка.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Осторожно, новости / T.me

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Вера Борисова

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В Сети распространяется видео, где толпа дагестанцев захватила автобус с детьми и их родителями. Люди пытаются показать недовольным российский паспорт, пытаясь остановить их.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Осторожно, новости / T.me

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Вера Борисова

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Пресс-служба авиакомпании «Победа» сообщила РБК, что рейс Москва — Махачкала перенаправлен в аэропорт Владикавказа.

Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят, так как в аэропорту работает видеонаблюдение — МВД.

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Вера Борисова

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Толпа в аэропорту Махачкалы окружила самолет на взлетно-посадочной полосе, — сообщают «Известия».

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Вера Борисова

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Обстановка у аэропорта в Махачкале

Обстановка в аэропорту Махачкалы накаляется. Толпа людей пытается снести ограждение в поисках пассажиров рейса из Израиля. Также дагестанцы проверяют паспорта у всех пассажиров, которые выезжают из аэропорта на машинах.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Baza / T.me

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Вера Борисова

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Обстановка в аэропорту Махачкалы прямо сейчас. Толпы недовольных стоят около взлетной полосы и в самом аэропорту.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Baza / T.me

Внутри самолета капитан предупреждает пассажиров о том, что сейчас происходит за бортом.

— Уважаемые дамы и господа, сохраняйте свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъяренная толпа. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу, — говорит капитан самолета.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Осторожно, новости / T.me

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Вера Борисова

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Жители Махачкалы — о беспорядках у аэропорта 

Жители Махачкалы рассказали MSK1.RU, что сейчас происходит в городе.

— Всё хорошо вроде, всё нормально. В Махачкале всё спокойно. В аэропорту есть какие-то моменты, но разрешатся, это касается международных рейсов. Прилетел рейс из Тель-Авива, и местные жители нерадушно встречают их, есть такое. Я в политику не лезу, просто увидел, что в соцсетях видео скидывают, — рассказал MSK1.RU Магомед из Махачкалы

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Вера Борисова

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Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов прибыл в аэропорт. Об этом сообщает РИА Дагестан.

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Видео: РИА Дагестан / T.me

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Вера Борисова

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В Росавиации прокомментировали бунт в Махачкале.

— В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка. Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы, — указано в официальном Telegram-канале ведомства.

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Вера Борисова

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Дагестанцы пытаются прямо по крылу самолета, прилетевшего из Израиля, пробраться внутрь борта.

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Видео: Известия / T.me

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Вера Борисова

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СУ СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статье 212 (массовые беспорядки) — РИА Дагестан

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Вера Борисова

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Самолеты из Москвы не могут сесть в Махачкале

Аэропорт Махачкалы закрыли из-за массовых беспорядков. Вечером 29 октября, незадолго до прилета самолета из Тель-Авива, несколько тысяч человек проникли в аэропорт, чтобы выразить свой протест.

Сейчас в небе над Махачкалой кружат несколько рейсов. Один из них, который выполняет авиакомпания «Победа», вылетел из столичного аэропорта Внуково. Также не может приземлиться борт из Нижневартовска.

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Вера Борисова

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Жители Махачкалы пришли к аэропорту, где ожидался самолет из Израиля. Некоторые каналы сообщили, что борт из Израиля не стал садиться в Дагестане, хотя на табло указано, что самолет Red Wings из Тель-Авива прибыл в 19:18.

По данным RT, сейчас у аэропорта дежурит спецназ.

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Видео: RT / T.me

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Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU и нашей группы во «ВКонтакте».

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