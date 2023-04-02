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СрочноВ кафе в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
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Взрыв в Петербурге. Есть погибшие. Онлайн

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Мощный взрыв прогремел в Петербурге в кафе на Васильевском острове, где проходят встречи дискуссионного клуба "Кибер фронт". Сообщается, что погиб военкорр Владлен Татарский.

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На данный момент известно следующее: один погибший, корреспондент Владлен Татарский, 16 человек пострадали. По предварительной информации, взорвался бюст, который принесла женщина в качестве подарка.

Владлен Татарский

Владлен Татарский

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