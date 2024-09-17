Старт отопительного сезона и увольнение в мэрии — главное в Новосибирске и области за 16 сентября

Жители региона и службы готовятся к отопительному сезону Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области каждый день происходит множество событий, оказывающих влияние на жизнь людей. Некоторые из них вызывают общественный резонанс, но уследить за всем не так просто. НГС собрал пять самых интересных событий, которые случились 16 сентября в регионе.

Старт отопительного сезона в Новосибирске

В Новосибирске 16 сентября начался отопительный сезон. Как заявил мэр Максим Кудрявцев, сначала подключат детские сады, школы, больницы. Жилой фонд начнут подключать с 18 сентября, тепло появится до 30 сентября — работы разделили на четыре этапа. В СГК опубликовали карту подключения домов к теплу.

В Линево могут ввести режим повышенной готовности из-за отсутствия горячей воды

В рабочем поселке Линево Новосибирской области отсутствует горячая вода и могут ввести режим повышенной готовности. Об этом заявил в видеообращении глава поселка Дмитрий Грушевой. 16 сентября он вместе с представителями муниципального предприятия «РКЦ» отвезли заявление в прокуратуру.

Глава департамента строительства официально уволился из мэрии Новосибирска

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев официально уволился. Распоряжение об этом подписал мэр, в нем сказано, что решение по инициативе работника.

При этом источники НГС еще 5 сентября сообщали о том, что Кондратьев уходит в отпуск с последующим увольнением. Исполняющим обязанности главы департамента назначили Ивана Ивашина.

Для Новосибирска купят 20 новых вагонов метро за несколько миллиардов

Информация об этом появилась на сайте госзакупок, известно, что их возьмут по программе лизинга. За 15 вагонов метро готовы заплатить почти 4,4 миллиарда рублей, еще пять могут взять за собственные средства — около 864 миллионов рублей. Заказчиком выступает МУП «Новосибирский метрополитен».

Стрельба в ночном конфликте в Бердске

Ночью 16 сентября на одной из улиц Бердска нашли тело 48-летнего сибиряка с признаками насильственной смерти. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.