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Криминал Ночной конфликт в Бердске: прохожий сбегал за винтовкой, чтобы проучить оппонента

Ночной конфликт в Бердске: прохожий сбегал за винтовкой, чтобы проучить оппонента

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве

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31 комментарий

Конфликт произошел в самом центре Бердска

48-летнего сибиряка застрелили в ночном конфликте в центре Бердска. Об убийстве рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— Ночью 16 сентября 2024 года на одной из улиц города Бердска обнаружено тело 48-летнего жителя региона с признаками насильственной смерти. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказали следователи.

Бердские следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)

По данным источника НГС, предполагаемый убийца и его жертва были пьяны и поссорились.

— Пили не вместе, но оба были в алкогольном опьянении. Подозреваемому что-то не понравилось, он сбегал домой, взял пневматическую винтовку, вернулся и выстрелил в потерпевшего, с близкого расстояния, в область сердца, — рассказал источник НГС.

Предполагаемого убийцу уже задержали, сейчас его допрашивают.

Ранее НГС писал о том, как сибиряк заперся в квартире вместе со своей семьей и устроил стрельбу. Следователи уверены, что сожительницу и троих детей он взял в заложники.

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Комментарии
33
274444392
16 сентября 2024, 11:52
Всё идёт по плану! Сокращение продолжается.
shamank331
16 сентября 2024, 11:51
Из пневматики?)))) Он по ходу от страха по синей лавочке боты сдвинул, а не от пневматики))))
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