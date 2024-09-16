Ночной конфликт в Бердске: прохожий сбегал за винтовкой, чтобы проучить оппонента

Конфликт произошел в самом центре Бердска Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











48-летнего сибиряка застрелили в ночном конфликте в центре Бердска. Об убийстве рассказали в пресс-службе СК по Новосибирской области.

— Ночью 16 сентября 2024 года на одной из улиц города Бердска обнаружено тело 48-летнего жителя региона с признаками насильственной смерти. Проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказали следователи.

Бердские следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)

По данным источника НГС, предполагаемый убийца и его жертва были пьяны и поссорились.

— Пили не вместе, но оба были в алкогольном опьянении. Подозреваемому что-то не понравилось, он сбегал домой, взял пневматическую винтовку, вернулся и выстрелил в потерпевшего, с близкого расстояния, в область сердца, — рассказал источник НГС.

Предполагаемого убийцу уже задержали, сейчас его допрашивают.