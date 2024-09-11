«От такой вот большой любви»: что произошло в квартире, куда под утро ворвался СОБР, — версии силовиков и заложницы

Близкие и друзья считают, что мужчина просто очень плохо себя повел Источник: социальные сети Александра Д., Анна Скок











Рано утром 10 сентября под окна пятиэтажки на Дачной съехались полицейские и бойцы СОБРа. Повод оказался далеко не самым типичным: согласно звонку на номер 112, вооруженный мужчина взял в заложники свою сожительницу и троих ее маленьких детей. Квартиру на пятом этаже взяли штурмом, мужчину задержали и увезли в отдел полиции вместе с гражданской женой. Троих детей, 12-летнюю девочку и 10-летних мальчиков-двойняшек, отправили в центр реабилитации. Журналист НГС побывала на месте ЧП, пообщалась с ночным стрелком и его сожительницей и узнала, почему она не хочет, чтобы его посадили в тюрьму.

Ночь без сна

Найти свидетелей ночного переполоха на пятом этаже хрущевки на Дачной почти невозможно: кульминация событий произошла в пятом часу утра. Соседи проснулись не сразу, и что происходило в квартире, где жила семья с тремя маленькими детьми, и вовсе поняли только по новостям.

— Возле первого подъезда полицейская машина стояла, — подсказывает колоритный татуированный мужчина, заинтересованно поглядывающий на журналиста с балкона. — Но что там творилось, я не видел. Я спал.

Хозяйке квартиры Диане, ее дочке и сыновьям точно было не до сна. Глава семьи Александр Д. (биологическим отцом детям Дианы он не приходится) начал пить еще вечером, потом поссорился с сожительницей. Скандал набирал обороты, и в итоге мужчина схватился за оружие.

— Полицию вызвали знакомые потерпевшей, которым она написала о том, что муж напился и избил ее, — рассказал НГС источник в правоохранительных органах. — Взял охотничье ружье, начал стрелять из него. Приставлял дуло к голове сожительницы, потом выстрелил поверх головы. Вполне мог попасть в нее.

Александр начал дебоширить вечером, а закончил лишь в пятом часу утра, когда в дом пришли полицейские Источник: Анна Скок / NGS.ru











К звонку встревоженных знакомых полицейские отнеслись более чем серьезно: брать Александра приехал СОБР. Впустить их мужчина не захотел.

Как выглядел штурм снаружи, сняли на видео сотрудники Росгвардии. Изнутри съемка тоже велась: видео на телефон сняла, а в последствии и выложила в сториз в мессенджере 12-летняя Настя (имя несовершеннолетней изменено). Похоже, в отличие от взрослых, дети ни капельки не волновались. На видео то и дело попадаются братья девочки, отчима не видно. Зато очень хорошо слышно: мужчина громко ругается на тех, кто стучит в его двери, обещая «сейчас вызвать ментов».

В итоге Александр все же открыл двери, и росгвардейцы тут же уложили его на пол. Обоих взрослых доставили в отдел полиции, мужчину задержали по обвинению в захвате заложников. Детей увезли.

— 37-летний мужчина, находясь в квартире на улице Жуковского в состоянии алкогольного опьянения, с целью понуждения представителей власти передать ему 3 миллиона рублей, применяя оружие, захватил и удерживал свою сожительницу и её троих несовершеннолетних детей, — прокомментировали возбуждение уголовного дела в прокуратуре Новосибирской области.

Судя по видео, к моменту появления в квартире спецназовцев, дети были скорее заинтересованы, нежели напуганы, но что чувствовали до этого — вопрос открытый Источник: предоставлено Дианой

— Деньги он потребовал так: на требование открыть двери заявил начальнику УМВД по городу «Дай мне три миллиона», — уточнил источник НГС. — Все это происходило при многочисленных свидетелях. Подтверждают ли это сожительница и дети, еще не понятно, их еще не допросили.

«Спокойный и надежный»

— Не было никакого захвата заложников, он нас не удерживал, — качает головой гражданская жена Александра Диана. — Мы пятый год вместе живем, и никогда ничего подобного я от него не видела. Он нормальный: спокойный, надежный, он все [по дому] делает. К детям хорошо относится. Мы поругались, да, как все ссорятся и ругаются, но он не захватывал нас в заложники. Заявление я на него не писала, и я не хочу, чтобы его посадили.

Диана мечется по квартире, собирая вещи, которые нужно передать Александру. У дверей с большим камуфляжным рюкзаком и включенным на громкую связь телефоном в руках стоит друг и коллега мужчины Алексей. Из телефона доносится мужской голос, который то почти спокойно диктует, что может понадобиться ему в заключении, то рассказывает присутствующим журналистам, что случилось ночью. Это сам Александр.

— Я в заложники никого не захватывал, никаких денег не требовал, никого не удерживал. Да, я не открывал дверь полиции, но по причине того, что я не знаю, кто там за дверью посреди ночи ко мне ломится. Статью 206 УК РФ «Захват заложников» отрицаю. Ничего подобного я не делал, даже в мыслях подобного не было, — говорит он. — Я достал патроны, смотрю: высыпалась дробь, решил бахнуть пару раз холостыми в воздух. Ну вот, бахнул…

Детей Дианы привезли в следственный комитет, но допрашивать пока не стали Источник: Анна Скок / NGS.ru











В ночь на 10 сентября он был пьян. На вопрос о причинах ссоры с Дианой мрачно отвечает:

— Поссорились от такой вот большой любви.

На комоде у входа лежат не то патроны, не то пустые гильзы, не привлекшие внимания следователей.

— Я когда узнал, я в это даже не поверил, — говорит Алексей, поспешно убирая их. — В жизни не поверю, что он способен на захват заложников, на то, чтобы кого-то убить пытаться. Нет. То, что он натворил, — это глупость, это тупость, это хулиганство, но это точно не захват заложников. Патроны холостые.

— Он был выпивший, и чего он только ни творил, но убивать он нас не собирался, — добавляет Диана. — Просто никого не хотел пускать в дом.

Диана просит не снимать ее лицо Источник: Анна Скок / NGS.ru











Женщина просит не снимать ее, и причина не заметна ни в полумраке квартиры, ни на улице, куда Диана выходит в круглых солнечных очках. Только если внимательно присмотреться, можно понять: они скрывают следы побоев.

Детей Дианы ночью увезли в центр социальной реабилитации «Семья», но изымать из семьи, вроде бы, не собираются. Полицейские уверены, что дома им безопасно — если там не будет отчима.

Перспективы дела

Из открытых источников об Александре Д. известно немногое. Он уроженец Каргатского района, работает электросварщиком, и, по словам Алексея, является хорошим работником. По данным сервиса GetContact, знакомые записывали его в телефонную книгу как Саня Охота и Саня Мао.

По данным следственного комитета, мужчина ранее был судим. За что, официально не уточняется, но по информации источника НГС, причиной одного из приговоров также стала пьяная выходка.

— Он «заминировал» вокзал в Каргате, — утверждает источник НГС.

В тот раз Александр Д. избежал уголовного наказания, но новое уголовное дело куда серьезнее. Если мужчину признают виновным в удержании четверых заложников, трое из которых — дети, ему грозит от 6 до 15 лет строгого режима.

Следователи уже собрали материалы, чтобы изолировать его от семьи, спиртного и охотничьего ружья хотя бы на время предварительного следствия.