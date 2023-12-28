В горсовете назвали сроки назначения нового мэра Новосибирска

В Новосибирске процедура назначения нового мэра может занять около 60 дней. Об этом НГС рассказал председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев.
— В первый период — 30 дней — сначала принимается решение и назначается конкурсная комиссия. В течение 30 дней кандидаты подают документы в конкурсную комиссию, — сказал Дмитрий Асанцев. — Потом происходит рассмотрение (кандидатов, — прим.ред) в два этапа, и затем, в течение 30 дней, состоится сессия. На ней будет принято решение. Поэтому вся процедура занимает приблизительно около 60 дней.
Специалист уточнил, что, после того, как преденденты в мэры пройдут два этапа рассмотрения конкурсной процедуры, их кандидатуры выносят сессию горсовета.
— И когда сессия назначена, депутаты голосуют, — сказал специалист.
Порядок проведения конкурса на должность мэра был принят во втором чтении на сессии горсовета в начале декабря. Конкурс будет проходить два этапа, во время первого претенденты должны пройти письменный тест из 30 вопросов. На втором этапе им предстоит пройти собеседование, на котором они представят свои программы развития Новосибирска.
О том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть покинет свой пост, официально объявил 28 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он сообщил, что глава города уходит в отпуск с последующим увольнением.
Как рассказал НГС пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов, отпуск градоначальника пройдет с 30 декабря по 24 января. Сейчас Анатолий Локоть находится в командировке в Москве.
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