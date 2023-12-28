В горсовете назвали сроки назначения нового мэра Новосибирска

В Новосибирске процедура назначения нового мэра может занять около 60 дней. Об этом НГС рассказал председатель горсовета Новосибирска Дмитрий Асанцев.



— В первый период — 30 дней — сначала принимается решение и назначается конкурсная комиссия. В течение 30 дней кандидаты подают документы в конкурсную комиссию, — сказал Дмитрий Асанцев. — Потом происходит рассмотрение (кандидатов, — прим.ред) в два этапа, и затем, в течение 30 дней, состоится сессия. На ней будет принято решение. Поэтому вся процедура занимает приблизительно около 60 дней.