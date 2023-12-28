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Отставка Локтя

Где сейчас находится Анатолий Локоть? Ответ от мэрии Новосибирска

28 декабря стало официально известно об отставке главы города

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Вечером 28 декабря стало известно об отставке мэра Новосибирска

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Вечером 28 декабря стало известно об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава города уходит в отпуск с последующим увольнением. НГС узнал, где сейчас находится мэр Новосибирска.

Как рассказал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов корреспонденту НГС, заявление на отпуск градоначальника «действительно есть».

— Заявление на отпуск действительно есть, с 30 декабря по 24 января, — сообщил специалист.

Пресс-секретарь также уточнил, что сейчас находится мэр Новосибирска.

— Анатолий Евгеньевич находится в командировке в Москве, — сообщил Глеб Черепанов.

НГС следит за развитием событий в онлайн-трансляции. Присоединяйтесь.

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