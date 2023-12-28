Где сейчас находится Анатолий Локоть? Ответ от мэрии Новосибирска

Вечером 28 декабря стало известно об отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, глава города уходит в отпуск с последующим увольнением. НГС узнал, где сейчас находится мэр Новосибирска.
Как рассказал пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов корреспонденту НГС, заявление на отпуск градоначальника «действительно есть».
— Заявление на отпуск действительно есть, с 30 декабря по 24 января, — сообщил специалист.
Пресс-секретарь также уточнил, что сейчас находится мэр Новосибирска.
— Анатолий Евгеньевич находится в командировке в Москве, — сообщил Глеб Черепанов.
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