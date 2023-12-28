«Не его это было место»: как новосибирцы отреагировали на отставку мэра Анатолия Локтя

— Прочитала новость о том, что вы слагаете с себя полномочия мэра Новосибирска. Хотела вам сказать, что вы были лучшим мэром этого города!!!! При вас в Новосибирске наконец-то началась трансформация города: отремонтированы парки, модернизированы школы. Жаль, конечно, что так ничего и не модернизировали в 96-й школе, но спасибо вам, что вы старались как никто другой. Вам мое почтение и уважение. Надеюсь у вас всё в дальнейшем сложится хорошо! — написала пользователь соцсети Екатерина Абдулова.

