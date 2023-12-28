«Не его это было место»: как новосибирцы отреагировали на отставку мэра Анатолия Локтя

Днем 28 декабря стало известно о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть уходит в отставку. Читатели НГС живо отреагировали на новости об увольнении главы города. Мы собрали самые яркие и эмоциональные комментарии горожан.
— Анатолий Евгеньевич очень хороший человек. Очень душевный и настоящий. Как мэр, конечно, очень спорная фигура, не его это было место. Ну и команда, очевидно, слабая. Мэрия потеряла свою самостоятельность и профессионализм, — написал Ivan Efremov в телеграм-канале НГС под постом об отставке градоначальника.
— Хотелось бы, чтобы мэр был хозяйственником. Городу это очень нужно, — высказала свое мнение в комментариях Ирина Шевченко.
Часть новосибирцев выразила благодарность мэру Новосибирска за работу в должности. Они написали прощальные сообщения на странице Анатолия Локтя в соцсети «ВКонтакте».
— Прочитала новость о том, что вы слагаете с себя полномочия мэра Новосибирска. Хотела вам сказать, что вы были лучшим мэром этого города!!!! При вас в Новосибирске наконец-то началась трансформация города: отремонтированы парки, модернизированы школы. Жаль, конечно, что так ничего и не модернизировали в 96-й школе, но спасибо вам, что вы старались как никто другой. Вам мое почтение и уважение. Надеюсь у вас всё в дальнейшем сложится хорошо! — написала пользователь соцсети Екатерина Абдулова.
— Выражаю огромную благодарность и искренне хочу сказать спасибо!!!! За то, что наш город под вашим руководством получил огромное количество реализованных проектов. Вы — опытный управленец, который заботится о процветании города и не боится трудностей. Всегда выполняете все, что обещаете и планируете. Желаю Вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, слаженной и профессиональной команды, — прокомментировала отставку градоначальника пользовательница «ВКонтакте» под ником «София Софиева».
Свое мнение об уходе Анатолия Локтя с должности мэра Новосибирска также оставили читатели НГС под онлайн-трансляции о кадровом решении. Пользователь под ником «Стихия воздух» назвал отставку «правильным решением».
— Это правильное решение. Интрига в том, какую он займет должность...и кто станет мэром, — написал пользователь «Стихия воздух».
— Я вас уверяю. От нового мэра в городе к лучшему ничего не изменится, вот увидите, — написал пользователь «Прометей».
Некоторые новосибирцы назвали Анатолия Локтя «лучшим мэром» города.
— Очень жаль. Анатолий Локоть был лучшим мэром этого города, — написал пользователь под ником «279728669».
— Как бы не пожалеть нам всем, — сказал пользователь «Гость».
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