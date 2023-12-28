«Доказал, что представитель оппозиции способен управлять городом»: как депутаты Госдумы от КПРФ отреагировали на уход Локтя

— Завтра будет официальная информация, — заявили в пресс-службе новосибирского КПРФ.



Сегодня мы вспомнили самыме запоминающиеся высказывания Локтя на посту мэра, а также самые яркие снимки градоначальника из архива НГС. Поверьте, там есть на что посмотреть.