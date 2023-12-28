«Доказал, что представитель оппозиции способен управлять городом»: как депутаты Госдумы от КПРФ отреагировали на уход Локтя

28 декабря слухи о возможной отставке мэра Новосибирска Анатолия Локтя официально подтвердились: градоначальник уходит на работу в федеральные органы власти. Куда и на какую должность, коммунист пока не сообщает. НГС поинтересовался мнением трех депутатов Госдумы от КПРФ по поводу этого кадрового решения.
Депутат ГД Николай Харитонов, который на днях выдвинулся в президенты РФ, считает преждевременным называть уход Локтя отставкой.
— Это еще разбираться нужно, отставка или не отставка. Ему вроде как предложили хорошую должность. Значит ценят и уважают. Я считаю Анатолия Локтя хорошим хозяйственником, работа которого находила отклик в сердцах горожан. Давайте не будем делать преждевременных выводов, — заявил НГС Харитонов.
Депутат Госдумы Нина Останина считает, что уход Анатолия Локтя — заслуга команды действующего губернатора области. Якобы таким образом укрепляется авторитет региональной власти.
— Партии известно, что губернатор для того, чтобы подкрепить авторитет, решил сделать это своеобразным способом: убрать сильного мэра. Закон об отмене прямых выборов мэра это подтверждает. Конечно, для Новосибирска это удар, по избирателям прежде всего. Анатолий Евгеньевич за 10 лет доказал, что представитель оппозиции способен успешно управлять большим городом, — заявила НГС Нина Останина.
Депутат Госдумы от КПРФ, долгое время проработавший в новосибирском обкоме, Ренат Сулейманов тоже призвал подождать, пока выскажется сам Локоть.
— Дождитесь завтрашнего дня. Анатолий Евгеньевич скажет все. А сейчас я ничего комментировать по этому поводу не хочу, — сказал Сулейманов.
Такую же позицию на вечер 28 декабря транслирует и новосибирский обком КПРФ.
— Завтра будет официальная информация, — заявили в пресс-службе новосибирского КПРФ.
Сегодня мы вспомнили самыме запоминающиеся высказывания Локтя на посту мэра, а также самые яркие снимки градоначальника из архива НГС. Поверьте, там есть на что посмотреть.