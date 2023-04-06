Возле ТРК «Ройял парк» начались строительные работы — фото

В Новосибирске около торгово-развлекательного комплекса «Ройял парк» начались строительные работы. Фотографии территории вблизи ТРК прислал в редакцию НГС житель Новосибирска Александр. Публикуем снимки новосибирца.
Отметим, рядом с ТРК «Ройял Парк» запланировано строительство новой гостиницы, возведением которой занимается ООО СЗ «СитиСтрой». НГС обратился к компании с просьбой уточнить, когда специалисты начали строительные работы. Получить комментарий специалистов на момент публикации не удалось.
В 2022 году около торгово-развлекательного комплекса «Ройял парк» вырубили сквер, а потом убрали стелу в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне. Общественники связали работы с намечающимся строительством гостиницы. Между тем в мэрии уточнили, что снос стелы был запланирован давно.
Демонтаж памятника вызвал широкое обсуждение. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Глава ведомства поручил новосибирским следователям возбудить уголовное дело против неопределенных лиц. Позже прокуратура региона провела проверку и сделала вывод, что городские власти не принимали меры по учету и сохранности объекта.
В середине сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что стелу отправили на реставрацию и для нее якобы ищут новое место. Через несколько дней памятник в не отреставрированном виде вернули на место, а затем покрасили.
В декабре стало известно, что Следственное управление СКР по Новосибирской области обвинило в халатности главу Центрального округа Новосибирска Сергея Канунникова за демонтированную стелу. Уголовное дело в отношении чиновника поступило в суд в середине марта.