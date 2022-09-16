Мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы — ради нее перенесли стелу героям ВОВ
В здании будет 504 одноместных номера
14 сентября мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство гостиницы в Заельцовском районе, ради нее перенесли стелу в честь героев ВОВ. Информация появилась на муниципальном портале города, в документе указано, что застройщик здания — ООО СЗ «Ситистрой».
По данным кадастровой карты, здание построят рядом с ТРК «Ройял Парк», площадь участка —
В прошлом году компания представила концепцию здания. В гостинице будет два корпуса высотой в 8 и 30 этажей. В них будут сквозные лобби, а периметр зданий предназначен для коммерческих помещений. В разрешении мэрии указано, что в гостинице будет 504 одноместных номеров (апартаментов), магазины, офисы и парковка.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Ситистрой» образовано 28 сентября 2020 года. На конец 2021 года баланс застройщика составил 220,2 млн рублей. Компания принадлежит Игорю Панфилову и Андрею Добринскому. Андрею Добринскому также принадлежит СЗ «Техпроект», построивший на улице Ядринцевской, 71 апарт-комплекс BonApart.
Напомним, что о сносе стелы стало известно в начале августа. Ее перенесут до 3 ноября на территорию областного госпиталя № 2 ветеранов войн по адресу Лесное шоссе, 9.
Из-за сноса стелы в честь героев ВОВ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После чего следователи Заельцовского отдела СУ СК России по НСО возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение или повреждение стелы, увековечивающей память погибших при защите Отечества в период Великой Отечественной войны). Прокуратура области провела проверку и сделала вывод, что мэрия не принимала меры по учету и сохранности объекта.