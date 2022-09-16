Мэрия выдала разрешение на строительство гостиницы — ради нее перенесли стелу героям ВОВ

14 сентября мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство гостиницы в Заельцовском районе, ради нее перенесли стелу в честь героев ВОВ. Информация появилась на муниципальном портале города, в документе указано, что застройщик здания — ООО СЗ «Ситистрой».



По данным кадастровой карты, здание построят рядом с ТРК «Ройял Парк», площадь участка — 7192 кв. м , а площадь застройки — 3057 кв. м . На этом месте появится гостиница со встроенно-пристроенными общественными помещениями, подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией.