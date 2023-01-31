Мэрия приняла дизайн-проект сквера в честь директора фабрики «Синар» — что решили сделать со спорными панно

Мэрия Новосибирска опубликовала конечный вариант дизайн-проекта сквера рядом со швейной фабрикой «Синар», около дома работников НКВД.
В декабре прошло общественное обсуждение, на котором жители соседних домов заявили, что 6 ажурных панно, посвященных истории фабрики, и одно центральное — в честь директора «Синара», напоминают кладбище. В новом проекте их количество и высоту пообещали скорректировать.
НГС изучил протокол общественного обсуждения, чтобы узнать, что решили изменить создатели концепции после возражений новосибирцев.
Недовольства и бурное обсуждения в декабре вызвали 6 высоких панно, которые установят вдоль транзита, и одно центральное — в конце зеленой зоны с изображением Елезова. В протоколе обсуждения так и написано: «Исключить из проекта установку металлических панно».
— В концепции планируется скорректировать размеры и количество панно, — заявили создатели.
Но полностью формы из кортена убирать отказались, потому что они важный элемент концепции. Вероятно, количество спорных панно и их размеры уменьшат. В первоначальном проекте объекты были выше среднего роста человека.
Одну из проблем, которая волновала жителей не решили. Новосибирцы высказывались, что они против концепции, по которой вдоль улицы Серебренниковской растения высадят по градации от низких к высоким. Местные уверены, что такое решение увеличит шум со стороны парка, поэтому попросили изменить градацию.
— Для этой цели в концепции благоустройства были частично сохранены существующие деревья, — говорится в протоколе.
Жители попросили уменьшить количество лавочек. На очном обсуждении их возмутило то, что на них могут собираться люди и шуметь.
— Частично будет учтено. Следует отметить, что в концепции предусмотрены лавки без спинки, что предполагает кратковременный отдых, — ответили на возмущение.
Также в сквере могут появиться детская и спортивная площадки с учетом инженерных коммуникаций и зон безопасности в соответствии с правилами.
В зеленой зоне решили установить забор со стороны дома по улице Свердлова, 25, чтобы разграничить территорию здания и зеленую зону.
Проект зеленой зоны разработан по инициативе швейной фабрики «Синар», по соглашению с мэрией Новосибирска о благотворительном пожертвовании. Сейчас концепция носит название в честь директора фабрики Алексея Елезова, но сам сквер могут назвать по-другому, после того как пройдет голосование среди жителей города.
Елезов Алексей Борисович — генеральный директор ОАО «Синар». Родился 30 апреля 1946 года, окончил Новосибирский электротехнический институт (ныне НГТУ) по специальности «самолетостроение». Начал карьеру на заводе имени В. П. Чкалова слесарем-сборщиком. В 1986 году был назначен генеральным директором Новосибирского производственно-швейного объединения им. ЦК Союза швейников (сейчас ОАО «Синар»).
Связаться с представителями фабрики «Синар» на момент публикации не удалось, НГС направил письменный запрос.
О том, что в городе появится сквер возле фабрики «Синар» мы писали в прошлом году. Проект рассматривается в контексте организации связи со всем городом и соседней территорией и должен стать «элементом большого пазла». Как выглядит дизайн-проект необычного сквера, читайте в нашем материале.