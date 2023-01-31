Мэрия приняла дизайн-проект сквера в честь директора фабрики «Синар» — что решили сделать со спорными панно

О том, что в городе появится сквер возле фабрики «Синар» мы писали в прошлом году. Проект рассматривается в контексте организации связи со всем городом и соседней территорией и должен стать «элементом большого пазла». Как выглядит дизайн-проект необычного сквера, читайте в нашем материале.