Завтрак с прокурором НСО Александром Бучманом (онлайн-трансляция)

Бучман объяснил причину подачи иска к мэрии Новосибирска по поводу некачественной уборки улиц от снега. По его словам, инициатива позволит в корне изменить ситуацию.

— Чтобы прокурор мог ежегодно требовать от властей предусмотреть денежные средства на приобретение техники. Понятно, что 600 единиц техники единовременно никто не купит, но проблемы были накоплены десятилетиями и их нужно решать, — заявил прокурор.

В ноябре 2022 года прокуратура Новосибирской области выявила свыше 40 нарушений, связанных с некачественной уборкой снега на городских магистралях за первый день снегопадов.