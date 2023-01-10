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Онлайн-трансляция

Завтрак с прокурором НСО Александром Бучманом (онлайн-трансляция)

Глава надзорного ведомства отвечает на вопросы журналистов

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Прокурор Новосибирской области Александр Бучман проводит пресс-конференцию с журналистами в формате открытого завтрака. Корреспондент НГС Анна Скок находится среди приглашенных и постарается задать самые острые вопросы главе региональной прокуратуры. Ведем онлайн-трансляцию.

Павел Тиунов

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Начало завтрака с прокурором назначено на 09:30. Журналисты рассаживаются в конференц-зале.

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Павел Тиунов

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Пока идет подготовка к началу пресс-завтрака, напомним, что Александр Бучман был назначен прокурором Новосибирской области указом президента от 11 октября 2022 года. Ранее он занимал должность прокурора Амурской области.

Александр Бучман родился в Оренбурге. Начинал карьеру следователем прокуратуры в 2005 году. За 18 лет успел поработать в Калининградской области, Краснодарском крае. Женат, имеет двоих детей.

Называет себя юридическим романтиком.

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Павел Тиунов

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Пресс-конференция началась. Журналистам раздали листовки с итогами работы ведомства за 2022 год.

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Павел Тиунов

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Бучман объяснил причину подачи иска к мэрии Новосибирска по поводу некачественной уборки улиц от снега. По его словам, инициатива позволит в корне изменить ситуацию.

— Чтобы прокурор мог ежегодно требовать от властей предусмотреть денежные средства на приобретение техники. Понятно, что 600 единиц техники единовременно никто не купит, но проблемы были накоплены десятилетиями и их нужно решать, — заявил прокурор.

В ноябре 2022 года прокуратура Новосибирской области выявила свыше 40 нарушений, связанных с некачественной уборкой снега на городских магистралях за первый день снегопадов.

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Павел Тиунов

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Про борьбу с незаконным игорным бизнесом. По словам Бучмана, в 2022 году было возбуждено в два раза больше уголовных дел, чем годом ранее.

— Есть план. В рамках антикоррупционной работы мы приступили к его реализации, — отметил прокурор.

23 декабря 2022 года суд арестовал начальника ОЭБиПК Центрального отдела полиции Александра Умерова. По версии следствия, полицейский получал взятки в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей за «крышевание» нелегального игорного бизнеса в Новосибирске.

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Павел Тиунов

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Прокурор объяснил, почему не посетил заседание Регионального делового клуба строителей, где его «все очень ждали».

— Несовпадение рабочего графика с мероприятием. Я думаю, всё у нас впереди. Работать в регионе мы только начинаем, — отметил Бучман.

В сентябре был арестован глава крупной новосибирской строительной компании «Энергомонтаж», депутат Законодательного собрания НСО Иван Сидоренко. Его обвинили в мошенничестве с землей в Калининском районе города. Ущерб муниципалитету был оценен в 160 миллионов рублей.

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Павел Тиунов

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Так выглядит завтрак с прокурором.

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Павел Тиунов

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Бучман перечислил дела, которые находятся у него на "особом контроле"

- дело о сбитом ребёнке в Татарске депутатом местного собрания. В декабре суд освободил его от уголовного преследования в связи с примирением сторон, прокуратура обжалует это решение;

- дело замглавы Краснозёрского района Сергея Блинова. Чиновники приобрели дом для многодетной семьи за 6 млн рублей, который абсолютно не пригоден для жилья;

- дело о гибели несовершеннолетних детей в пожаре. Имеется в виду трагедия в Первомайском районе Новосибирска, где 19-летняя няня оставила без присмотра двух малышей, и они задохнулись от угарного газа;

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Павел Тиунов

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Бучман настаивает на наказании депутата из Татарска Сергея Мамонтова, который в октябре прошлого года переехал 6-летнего ребенка на машине и оставил место ДТП. В декабре суд прекратил его уголовное преследование.

- Само его отношение к совершенному деянию не предполагает того, что дело может быть прекращено. Человек должен понести ответственность. Он должен понимать, что его дерзкое поведение: отношение к ребёнку, отношение к общественности.. Он бросил ребенка, не понимая, в каком состоянии находится ребёнок, - пояснил прокурор.

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Павел Тиунов

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Пресс-конференция с прокурором Александром Бучманом завершена. Спасибо, что были с нами.

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Пресс-конференцияПрокуратураАлександр Бучман
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