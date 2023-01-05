Оставили без работы на все праздники. Водители скорых пожаловались на притеснения со стороны руководства

«Вы опять собираетесь воевать с членами профсоюза?»

Активисты независимого профсоюза водителей скорой помощи, работающие на правом берегу Новосибирска, рассказали об очередном притеснении их руководством ГБУ НСО «Медтранс». Троим водителям с Первомайской подстанции в конце декабря 2022 года объявили, что их рабочие смены начнутся только 8–9 января 2023 года. Остальные два десятка водителей этой подстанции должны работать как обычно.



— У меня, например, выходные с 1 по 9 января. А весь мой экипаж работает согласно утвержденным годовым графикам. Так же и в смене [двух других членов профсоюза] Калашникова и Шимкова. Я звоню директору и говорю: «Вы опять собираетесь воевать с членами профсоюза?» Мы же до сих пор судимся с директором по премиям, которые в конце 2021 года у членов профсоюза были в несколько раз меньше, чем у остальных. И мы вот втроем постоянно ходим на эти суды. <…> Если смотреть по тем годам, то мы за этот январский период теряем от 10 до 15 тысяч рублей. Потому что в январе рабочих часов мало, а идет дополнительная оплата за переработку [в праздничные дни]. Такая ситуация еще в мае. Но он (директор. — Прим. ред.) сказал нам, что мы и в мае так будем отдыхать, — рассказал корреспонденту НГС профсоюзный активист Александр Чиглин.

