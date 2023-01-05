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Проблема

Оставили без работы на все праздники. Водители скорых пожаловались на притеснения со стороны руководства

Директор «Медтранса» уверен, что все изменения — на благо коллектива

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В конце декабря 2022 года Первомайскую подстанцию скорой помощи разместили в здании бывшего суда

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Активисты независимого профсоюза «Медтранса» — компании, в которой работают водители скорой помощи правого берега Новосибирска, остались без работы на все новогодние праздники. Такой график утвердило руководство компании: все работают и получают повышенную зарплату за праздничные смены, а профактив в работе не задействован. Водители недовольны и утверждают, что потеряют за этот период значительную часть зарплаты, а директор «Медтранса» объясняет корреспонденту НГС Илье Калинину, что его сотрудники просто не понимают своего счастья: ведь они смогут отдохнуть и подольше побыть дома с семьями.

«Вы опять собираетесь воевать с членами профсоюза?»

Активисты независимого профсоюза водителей скорой помощи, работающие на правом берегу Новосибирска, рассказали об очередном притеснении их руководством ГБУ НСО «Медтранс». Троим водителям с Первомайской подстанции в конце декабря 2022 года объявили, что их рабочие смены начнутся только 8–9 января 2023 года. Остальные два десятка водителей этой подстанции должны работать как обычно.

— У меня, например, выходные с 1 по 9 января. А весь мой экипаж работает согласно утвержденным годовым графикам. Так же и в смене [двух других членов профсоюза] Калашникова и Шимкова. Я звоню директору и говорю: «Вы опять собираетесь воевать с членами профсоюза?» Мы же до сих пор судимся с директором по премиям, которые в конце 2021 года у членов профсоюза были в несколько раз меньше, чем у остальных. И мы вот втроем постоянно ходим на эти суды. <…> Если смотреть по тем годам, то мы за этот январский период теряем от 10 до 15 тысяч рублей. Потому что в январе рабочих часов мало, а идет дополнительная оплата за переработку [в праздничные дни]. Такая ситуация еще в мае. Но он (директор. — Прим. ред.) сказал нам, что мы и в мае так будем отдыхать, — рассказал корреспонденту НГС профсоюзный активист Александр Чиглин.

По графикам смен на январь 2023 года видно, что три водителя лишились самых дорогих рабочих смен, в то время как их сменщики равномерно распределены в течение месяца

По графикам смен на январь 2023 года видно, что три водителя лишились самых дорогих рабочих смен, в то время как их сменщики равномерно распределены в течение месяца

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У руководства «Медтранса» не задались отношения с независимым профсоюзом еще с осени 2021 года. Тогда водители скорой помощи взбунтовались и пожаловались в редакцию НГС на плохие условия работы, невысокую зарплату, а позже — на дискриминацию не привитых от коронавируса сотрудников. О реальном положении дел на предприятии откровенно рассказывала корреспонденту НГС руководитель независимого профсоюза Антонина Кравченко.

— Он (директор «Медтранса». — Прим. ред.) тогда на меня накричал: «Вы зачем ему (журналисту. — Прим. ред.) позвонили?» <…> Через некоторое время я ушла в отпуск, а наш профсоюз по приказу директора выселили из помещения в центре города на Ольги Жилиной — перевели в помещение на горбольнице. Естественно, общаться с водителями стало сложнее, потому что в центре они появлялись постоянно: и путевки получают, и гараж, и ремонтная база — и всегда могли заглянуть ко мне с жалобами, — вспомнила Антонина Кравченко.

Скандал дошел до регионального Минздрава, но власти предпочли не вмешиваться в конфликт, а директор «Медтранса» Александр Леонтьев тогда первый раз, как замечают водители, решил наказать всех членов профсоюза. Несколько десятков человек в конце 2021 года получили годовую премию примерно в четыре раза меньше, чем все остальные сотрудники: 2500 рублей вместо 10 000. Кстати, по этому поводу работники до сих пор судятся с директором «Медтранса».

Сейчас судебная экспертиза устанавливает подлинность аудиозаписи, где человек с голосом, похожим на голос директора «Медтранса», предлагает членам профсоюза покинуть правозащитную организацию, после чего обещает изменить свое к ним отношение. Кстати, значительная часть членов профсоюза из более сотни, поддавшись этому давлению, вышла из правозащитной организации и получила от директора доплату к урезанной премии.

А еще водители жаловались, что их гараж при нехватке места для машин скорой помощи занимают чужие автомобили и машины полиции. Корреспондент НГС тогда выяснил, что часть гаража сдавалась в аренду. Правда, директор заметил, что делается это официально, а деньги пойдут на общие нужды.

Наконец, в январе 2022 года водители рассказали, что получили за декабрь не всю зарплату, но в «Медтрансе» заверили корреспондента НГС, что зарплата выплачена всем полностью. Правда, уже через пару месяцев стало известно: Государственная трудовая инспекция нарушения с выплатой зарплаты всё же зафиксировала, предприятие оштрафовано на 30 тысяч рублей.

В новом здании Первомайская подстанция скорой помощи заняла весь первый этаж

В новом здании Первомайская подстанция скорой помощи заняла весь первый этаж

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«Они девять дней могут смело отдохнуть, набраться сил»

На январских графиках рабочих смен экипажа скорой помощи стоят две подписи: начальника автоколонны Сергея Зайцева и директора «Медтранса» Александра Леонтьева.

Корреспондент НГС сначала позвонил начальнику автоколонны Зайцеву, чтобы выяснить: как так получилось, что из всех, кто работает на Первомайской подстанции, лишь трое профсоюзных активистов выходят на работу после январских праздников?

— А я не знаю, они относятся к профсоюзу или нет? <…> И я еще раз говорю: все вопросы — к руководителю предприятия. Считайте, что под этими графиками моя подпись, если вам так это существенно важно, считайте, что [она ничего] не значит, — заметил начальник автоколонны Сергей Зайцев.

Директор ГБУ НСО «Медтранс» Александр Леонтьев на те же вопросы начал объяснять, что формально водители отработают свои положенные по закону часы, а в новогодние праздники следует отдыхать.

— В январе 130 часов рабочего времени. Данные люди отработают порядка 140 часов. В новогодние праздники федеральным законодательством предусмотрены выходные. И это, наоборот, как поощрение — норма поощрения. Они девять дней могут смело отдохнуть после трудного тяжелого года, набраться сил и вновь идти в новый год. Я вот просто сути вопроса не пойму: люди отдыхают, люди за это борются, чтобы с 1-го по 9-е отдохнуть! Это поощрение им: они смогут дома провести время с семьями, отдохнуть! Я вот понять не могу: опять пошла какая-то раскрутка, что профсоюз, еще что-то? — недоуменно заметил директор «Медтранса» Александр Леонтьев.

На вопрос журналиста, а как быть с тем, что сами «поощренные» не хотят отдыхать, потому что за эти индивидуальные для них «каникулы» потеряют значительную часть зарплаты, директор пояснил, что в конце года все получили неплохие годовые премии — по 20–25 тысяч рублей, в том числе и сотрудники профсоюза.

— И здесь… График, во-первых, я не составляю, график составляют диспетчеры. Диспетчеры график составляют с учетом потребностей. Им (профактивистам. — Прим. ред.) просто повезло, что у них выпали выходные. Другие бы, наоборот, радовались. <…> Но свою норму, которая определена законодательством, они отработают в полном объеме, — категорично повторил Леонтьев.

В здании новой подстанции гораздо комфортнее, чем было в деревянном домике, где водители ютились последние полгода. Слева — места отдыха, которые были на старом месте, справа — место отдыха водителей на новой подстанции

В здании новой подстанции гораздо комфортнее, чем было в деревянном домике, где водители ютились последние полгода. Слева — места отдыха, которые были на старом месте, справа — место отдыха водителей на новой подстанции

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В конце разговора директор «Медтранса» посоветовал корреспонденту НГС написать лучше про зимнюю резину, в которую «переобули» скорые, про ремонты, которые были сделаны в помещениях их компании, да про новую подстанцию в бывшем здании Первомайского суда, куда девять экипажей скорой помощи перевели из маленького деревянного домика.

— А то, что они (профактивисты. — Прим. ред.) посчитали, что им выходной дали отдохнуть… Ну это я не знаю… Ну напишите. Пусть люди над ними посмеются, — то ли в шутку, то ли всерьез заметил директор «Медтранса» и между делом добавил, что еще есть начальник автоколонны, кто тоже подписывал этот график. Мол, не только один директор за всё это отвечает. Круг замкнулся: начальник автоколонны чуть ранее послал корреспондента НГС общаться с директором…

Мы честно написали про позитивные моменты, которые перечислил Александр Леонтьев. А что касается потерянной в январе части зарплаты, так это — еще раз повторим — надо воспринимать как отдых. Отдых от работы, отдых от заболевших новосибирцев, к которым приходится ездить по вызовам, ну и отдых от части зарплаты, разумеется. Ведь всем известно, что деньги — зло.

Заболевшие новосибирцы часто жалуются на долгое ожидание скорой помощи. НГС в декабре 2022 года рассказал, когда должны приезжать врачи и за сколько.

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