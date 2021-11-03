Водители скорой помощи в Новосибирске нашли посторонние машины в служебном гараже

Водители ГБУ НСО «Медтранс» обнаружили посторонние легковые автомобили, которые расположены в отдельном боксе гаража машин скорой помощи на улице Ольги Жилиной.
По уточнению водителей, сами машины скорой помощи занимают оставшуюся площадь гаража. Медицинские машины стоят настолько плотно, что иногда приходится убирать расположенные у дверей автомобили, чтобы выехать тем, кто находится в глубине.
— Это небольшой такой отсек-бокс, который отгорожен в обычном гараже, где стоят все машины скорой помощи. Директору задавали вопрос, что это за машины, а он сказал, что это машины, за которые будут платить аренду, которая пойдет на нужды учреждения, — неофициально сообщили корреспонденту НГС в «Медтрансе». Работники попросили не называть их имена, так как опасаются преследования руководства.
На фотографиях, которые предоставил НГС один из сотрудников «Медтранса», показаны два автомобиля с номерами ОО336О 154 и ОО338О 154. На сайте Российского союза автостраховщиков по этим номерам можно узнать, что они закреплены за ГКУ НСО «Управление контрактной системы». Первый номер привязан к автомобилю марки Hyundai Grand Starex, второй — к Great Wall Hover. Правда, на фото второй номер находится на машине марки UAZ Patriot. Также сайт РСА уточняет, что договор ОСАГО по этим двум номерам на конец октября 2021 года прекратил действие.
Корреспондент НГС обратился за комментарием к директору ГБУ НСО «Медтранс» Александру Леонтьеву с предложением уточнить, находятся ли в гараже скорой помощи чужие машины и на каком основании.
— Такого нет, нет ничего! Можете написать запрос в прокуратуру, прокуратура придет, проверит. Если в моих действиях где-то есть превышение, злоупотребление, рассмотрят… Есть вопросы — обращайтесь в Минздрав, — ответил директор «Медтранса» Александр Леонтьев.
Корреспондент НГС обратился после в ГКУ НСО «УКСис» с просьбой прокомментировать информацию о машинах, но там попросили обратиться в Контрольное управление Новосибирской области, к которому относится УКСис. Руководитель Контрольного управления Светлана Шарпф пояснила ситуацию.
— Кроме как аренды, другого размещения быть не может. Я не понимаю, почему они не смогли вам ответить. Это законный контракт, заключенный на торгах. Он был заключен в конце июля 2021 года. Более подробно не могу сказать, у нас сейчас нерабочие дни. Но однозначно это — законное основание. Заказчик — УКСис, он заказал услуги по аренде, — пояснила журналисту НГС Светлана Шарпф.
Руководитель Контрольного управления уточнила, что детали госзакупок и номер контракта ей смогут предоставить только после 8 ноября.
При этом на официальном сайте госзакупок среди 13 контрактов УКСис за 2021 год закупок по какой-либо аренде места для автомобилей не было. Сайт не выдал похожих закупок и за 2020 год. Среди 31 закупки УКСис за период с начала 2020 года и по сегодняшний день ГБУ НСО «Медтранс» в числе победителей тоже не фигурировал.
Редакция НГС также отправила запрос в новосибирский Минздрав с просьбой уточнить, какую сумму получает «Медтранс» за предположительную аренду и куда эти деньги направляются, но на момент публикации ответ еще получен не был.
В сентябре НГС рассказал о недовольстве своими зарплатами водителей скорой помощи ГБУ НСО «Медтранс». Оказалось, на правом берегу работать невыгодно — водители скорых левобережья зарабатывают больше. Водители тогда предоставили корреспонденту НГС свои расчетные листки и расчетные листки левобережных водителей, где были заметны отличия по некоторым начислениям, например, часто отсутствовала графа начисления надбавки за мойку автомобиля. Директор «Медтранса» Александр Леонтьев в ответ на эти заявления, сказал, что водители лукавят.