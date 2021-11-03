Водители скорой помощи в Новосибирске нашли посторонние машины в служебном гараже

Водители ГБУ НСО «Медтранс» обнаружили посторонние легковые автомобили, которые расположены в отдельном боксе гаража машин скорой помощи на улице Ольги Жилиной.

По уточнению водителей, сами машины скорой помощи занимают оставшуюся площадь гаража. Медицинские машины стоят настолько плотно, что иногда приходится убирать расположенные у дверей автомобили, чтобы выехать тем, кто находится в глубине.



— Это небольшой такой отсек-бокс, который отгорожен в обычном гараже, где стоят все машины скорой помощи. Директору задавали вопрос, что это за машины, а он сказал, что это машины, за которые будут платить аренду, которая пойдет на нужды учреждения, — неофициально сообщили корреспонденту НГС в «Медтрансе». Работники попросили не называть их имена, так как опасаются преследования руководства.

