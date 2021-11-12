Сколько «Медтранс» получает за расположение чужих машин в гараже скорой помощи? Ответ чиновников

В Новосибирске за чужие машины в гараже скорой платят 12,5 тысяч в месяц
Минздрав Новосибирской области объяснил нахождение в гараже скорой помощи чужих машин, о которых водители скорой рассказали корреспонденту НГС в начале ноября.
Автомобили с правительственными номерами занимают отдельный бокс в их гараже. Как выяснилось, машины принадлежали ГКУ НСО «УКСис», где журналиста заверили, что служебные авто находятся в гараже на законных основаниях. Но корреспондент НГС изучил официальные сайты торгов и госзакупок и не обнаружил там никакой информации об аренде между «УКСис» и «Медтрансом».
В Минздраве НСО уточнили, что служебный транспорт ГКУ НСО «Управление контрактной системы» находится в гараже «Медтранса» на основании государственного контракта аренды парковочных мест
— Арендная плата за временное пользование и владение за плату парковочными местами для размещения трех автомобилей ГКУ НСО «УКСис» в гараже ГБУ НСО «Медтранс» на основании данного контракта составляет
На предложение уточнить номер закупки, на основании которой был заключен контракт об аренде парковочных мест, в ведомстве ответили: «Минздрав не является стороной в указанном контракте, Министерство не обладает информацией о процедуре его заключения» и предложили за этой информацией обратиться в «Медтранс» или «УКСис».
Директор «Медтранс» Александр Леонтьев на телефонный звонок не ответил, а в его приемной предложили корреспонденту НГС прислать запрос по электронной почте. Точно так же отреагировали и в Контрольном управлении Новосибирской области: уточнять номер закупки по телефону не стали, предложив отправить им письмо. На момент публикации ответов от «Медтранса» и Контрольного управления, к которому относится УКСис, не поступило. Корреспондент НГС в очередной раз изучил сайты госзакупок и торгов, но ни в том, ни в другом тендера на парковочные места для машин «УКСис» не обнаружил.
Как на самом деле обстоит ситуация с запчастями и ремонтом машин скорой помощи, журналисту рассказал водитель Игорь Агапотченко.
— С запчастями стало получше. Говорят, что деньги какие-то появились, и пока они есть. Тросы ручников, колодки, тормозные цилиндры — всё дают сейчас. Пока с этим проблем нет. Проблема в том, что нет спецоборудования, чтобы быстрее ремонтировать машины. Например, нет на рембазе больших стационарных домкратов. Нет пневмопистолетов, которые гайки откручивают — приходится каждое колесо по полчаса снимать. Нет вообще подъемников для ремонта машин, только ямы. И мы с этими малюсенькими домкратиками ковыряемся, всякие подставочки, швеллера на эту яму кладем. Из-за этого сам процесс ремонта сильно замедляется, — рассказал водитель Игорь Агапотченко.
Двумя месяцами ранее водители скорой помощи правобережья рассказали НГС о своих маленьких зарплатах, которые существенно не менялись с 2012 года.