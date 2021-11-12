Сколько «Медтранс» получает за расположение чужих машин в гараже скорой помощи? Ответ чиновников

Минздрав Новосибирской области объяснил нахождение в гараже скорой помощи чужих машин, о которых водители скорой рассказали корреспонденту НГС в начале ноября.

Автомобили с правительственными номерами занимают отдельный бокс в их гараже. Как выяснилось, машины принадлежали ГКУ НСО «УКСис», где журналиста заверили, что служебные авто находятся в гараже на законных основаниях. Но корреспондент НГС изучил официальные сайты торгов и госзакупок и не обнаружил там никакой информации об аренде между «УКСис» и «Медтрансом».

