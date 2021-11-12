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Сколько «Медтранс» получает за расположение чужих машин в гараже скорой помощи? Ответ чиновников

Деньги за аренду бокса управление тратит на запчасти

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В Минздраве объяснили, что чужие машины в гараже скорой помощи занимают место за деньги, но не смогли назвать номера закупок

В Минздраве объяснили, что чужие машины в гараже скорой помощи занимают место за деньги, но не смогли назвать номера закупок

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В Новосибирске за чужие машины в гараже скорой платят 12,5 тысяч в месяц

Минздрав Новосибирской области объяснил нахождение в гараже скорой помощи чужих машин, о которых водители скорой рассказали корреспонденту НГС в начале ноября.

Автомобили с правительственными номерами занимают отдельный бокс в их гараже. Как выяснилось, машины принадлежали ГКУ НСО «УКСис», где журналиста заверили, что служебные авто находятся в гараже на законных основаниях. Но корреспондент НГС изучил официальные сайты торгов и госзакупок и не обнаружил там никакой информации об аренде между «УКСис» и «Медтрансом».

В Минздраве НСО уточнили, что служебный транспорт ГКУ НСО «Управление контрактной системы» находится в гараже «Медтранса» на основании государственного контракта аренды парковочных мест № 263-ЕП/2021 от 30 июля 2021 года, согласованного Департаментом земельных и имущественных отношений Новосибирской области.

— Арендная плата за временное пользование и владение за плату парковочными местами для размещения трех автомобилей ГКУ НСО «УКСис» в гараже ГБУ НСО «Медтранс» на основании данного контракта составляет 12 494 рубля 55 копеек, включая НДС — 20% ежемесячно. Полученные за аренду парковочных мест средства ГБУ НСО «Медтранс» направляет на приобретение запчастей для автомобилей скорой медицинской помощи, — сообщалось в официальном ответе Минздрава, подписанным министром Константином Хальзовым.

На предложение уточнить номер закупки, на основании которой был заключен контракт об аренде парковочных мест, в ведомстве ответили: «Минздрав не является стороной в указанном контракте, Министерство не обладает информацией о процедуре его заключения» и предложили за этой информацией обратиться в «Медтранс» или «УКСис».

Директор «Медтранс» Александр Леонтьев на телефонный звонок не ответил, а в его приемной предложили корреспонденту НГС прислать запрос по электронной почте. Точно так же отреагировали и в Контрольном управлении Новосибирской области: уточнять номер закупки по телефону не стали, предложив отправить им письмо. На момент публикации ответов от «Медтранса» и Контрольного управления, к которому относится УКСис, не поступило. Корреспондент НГС в очередной раз изучил сайты госзакупок и торгов, но ни в том, ни в другом тендера на парковочные места для машин «УКСис» не обнаружил.

Как на самом деле обстоит ситуация с запчастями и ремонтом машин скорой помощи, журналисту рассказал водитель Игорь Агапотченко.

— С запчастями стало получше. Говорят, что деньги какие-то появились, и пока они есть. Тросы ручников, колодки, тормозные цилиндры — всё дают сейчас. Пока с этим проблем нет. Проблема в том, что нет спецоборудования, чтобы быстрее ремонтировать машины. Например, нет на рембазе больших стационарных домкратов. Нет пневмопистолетов, которые гайки откручивают — приходится каждое колесо по полчаса снимать. Нет вообще подъемников для ремонта машин, только ямы. И мы с этими малюсенькими домкратиками ковыряемся, всякие подставочки, швеллера на эту яму кладем. Из-за этого сам процесс ремонта сильно замедляется, — рассказал водитель Игорь Агапотченко.

Двумя месяцами ранее водители скорой помощи правобережья рассказали НГС о своих маленьких зарплатах, которые существенно не менялись с 2012 года.

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госзакупкискорая помощьМинздрав НСО
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