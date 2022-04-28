Машины МВД заняли гараж скорых в Новосибирске: почему полицию обслуживают лучше

Водители скорой помощи, работающие в ГБУ НСО «Медтранс», обслуживающее правый берег Новосибирска, возмутились появлению в их гараже полицейских машин. По их словам, авто силовиков ремонтируются силами автомехаников «Медтранса» уже около двух месяцев. В это время свои скорые они вынуждены чинить самостоятельно. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал все стороны конфликта и выяснил, почему полиция ставит свои машины в гараж скорой помощи.
Полицейские в гараже скорых
Как сообщили НГС водители скорых, полицейские машины стоят как в гараже «Медтранса», расположенного по адресу
— Стоят до сих пор. Наверное, уже месяца два. Стоят, ремонтируются, постоянно ездят туда-сюда, — рассказал корреспонденту НГС один из водителей «Медтранса».
Помимо полицейских машин в соответствующей раскраске, как заметили работники «Медтранса», в гараже у них стоят и несколько внешне гражданских машин. Корреспондент НГС проверил их госномера по сайту Российского союза страховщиков и выяснил, что эти автомобили также принадлежат ГУ МВД по Новосибирской области.
Возмущает водителей скорой помощи ситуация, когда на ремонт полицейских машин задействованы автомеханики «Медтранса», в то время как скорые водителям часто приходится ремонтировать самостоятельно. О необходимости проводить такой ремонт корреспонденту НГС водители скорых рассказывали еще в прошлом году. Однако несмотря на жалобы, уверяют работники «Медтранса», ничего не меняется: приходят проверяющие, им рассказывают, что весь ремонт проводят автослесари, проверяющие уходят, а ситуация остается такой же.
— Нам говорят, вот даже взять ответ [на нашу жалобу] из Заксобрания, что у нас ремонтируют машины слесари. Но в данный момент у нас сейчас ремонтируются полицейские машины, а наши машины как ремонтировали сами водители, так и ремонтируют. А полицейские машины обслуживают как слесари, так и автоэлектрики, — уточнил корреспонденту НГС заместитель председателя независимого профсоюза «Действие», водитель скорой помощи Александр Чиглин.
Что говорят в «Медтрансе» и в полиции
Руководство «Медтранса» застать на рабочем месте корреспонденту НГС не удалось. Мобильный телефон директора Александра Леонтьева не отвечал: сразу включался автоответчик. В приемной Леонтьева предложили отправить ему письмо с вопросами по электронной почте.
Спустя несколько дней из «Медтранса» поступил ответ, в котором говорилось, что их деятельность осуществляется «в строгом соответствии с требованиями законодательства».
— ГБУ НСО «Медтранс» <…> оказывает платные услуги сторонним организациям и частным людям по профилю своей деятельности, а именно: диагностика, ремонт и обслуживание автомобилей. Денежные средства, поступившие на расчетный счет ГБУ НСО «Медтранс», расходуются на стимулирующие выплаты водителям автомобилей скорой медицинской помощи (СМП) и лечебных учреждений, слесарей, а также приобретению запасных частей для автомобилей СМП и первичного звена, оборудования, налоги в региональный и федеральные бюджеты, — сообщалось в ответе на журналистский запрос.
В ответе директора «Медтранса» Александра Леонтьева также говорилось, что стоянка полицейских автомобилей на территории «Медтранса» не осуществляется, исключительно — ремонт и техническое обслуживание. И происходит это «в соответствии с контрактом для технического обслуживания и ремонта». Леонтьев не стал отвечать на вопрос корреспондента НГС об условиях контракта, а обошелся весьма странной и расплывчатой формулировкой (цитата полная и дословная): «Стоимость услуг по ТО и ремонту ГУ МВД России по НСО регламентируется условиями данного контракта».
Ситуация, в которой полиция платит за ремонт своих автомобилей скорой помощи, по мнению директора «Медтранса», «снижает нагрузку на региональный бюджет и позволяет улучшить работоспособность медицинского транспорта».
В ответ на жалобу водителей, что им приходится самостоятельно проводить ремонт машин, депутаты Заксобрания НСО провели проверку и вынесли заключение: ремонт скорых проводится специальными сотрудниками.
— В штатном расписании учреждения сформированы подразделения ремонтно-механических мастерских. <…> Водители в соответствии с трудовым договором участвуют в исправлении возникших в течение работы на линии эксплуатационных неисправностей, не требующих разборки механизмов. Контроль за исполнением работ возложен на трех ведущих механиков и четырех механиков, — сообщается в ответе Заксобрания НСО.
В ГУ МВД России по НСО тоже не стали раскрывать условия своих отношений с «Медтрансом» и прокомментировали одной фразой: «Ремонт служебного транспорта осуществляется на основании заключенного государственного контракта».
Корреспондент НГС не нашел контрактов, связанных с услугами по ремонту автомобилей на территории «Медтранса», ни на сайте госзакупок, ни на официальном сайте РФ. В системе «Контур.Фокус» в разделе госзакупок карточки «Медтранса» тоже нет подобных контрактов.
В ноябре 2021 года НГС рассказывал, как водители уже жаловались на чужие автомобили в гараже «Медтранса». Водители были недовольны, что занимаются теплые места, которых не хватает машинам скорой помощи. Тогда корреспондент НГС выяснил, что те автомобили закреплены за ГКУ НСО «Управление контрактной системы». А чиновники пояснили, что машины УКСа занимают гараж скорой помощи на законном основании.