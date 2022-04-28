Машины МВД заняли гараж скорых в Новосибирске: почему полицию обслуживают лучше

Водители скорой помощи, работающие в ГБУ НСО «Медтранс», обслуживающее правый берег Новосибирска, возмутились появлению в их гараже полицейских машин. По их словам, авто силовиков ремонтируются силами автомехаников «Медтранса» уже около двух месяцев. В это время свои скорые они вынуждены чинить самостоятельно. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал все стороны конфликта и выяснил, почему полиция ставит свои машины в гараж скорой помощи.



Полицейские в гараже скорых