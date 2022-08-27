10 трогательных фильмов о народных героях НГС —
75-летняя парашютистка, особенные танцоры и автор уличной мозаики
Именно они награждали лучший бизнес в 2022 году, по версии новосибирцев
Режиссер Ирек Ибатулин со своей командой снял мини-фильмы об известных новосибирцах, которые становились героями публикаций НГС, — это люди, без которых уже сложно представить наш город, именно они в паре со звездами 25 августа вручали статуэтки победителям четвертой «Народной премии НГС» на сцене НОВАТа.
Ролики сделаны по заказу НГС компанией IREK production. Продюсером, как и на предыдущих премиях, был Ирек Ибатулин. Он работал со своей командой: режиссер — Наталья Мирошниченко, оператор — Александр Климов, монтаж — Евгений и Евгения Теппоевы, звукорежиссер — Андрей Боровиков, графика — Владимир Порхунов.
Одна из героинь фильмов — Наталья Иванцова, которая с мужем и друзьями вывезла 127 КАМАЗов мусора и разбила ландшафтный парк на месте свалки, по соседству с которой они живут. На создание ландшафтного парка садового центра «Сияние» потребовалось 6 лет. Теперь это настоящая зеленая зона, которую не могут внезапно застроить.
Идея зародилась в 2012 году, а первым в 2014 году появился розовый сад. Сегодня в нем около 300 сортов роз — английских, французских, немецких и других, которые цветут практически всё лето, плавно меняя палитру от кристально-белых до насыщенно-бордовых и фиолетовых.
Новосибирский ученый-химик Александр Васенев воплощает в жизнь идею новосибирских студентов — делает деньги из рыбных отходов. Прежде чем бизнес стал приносить ему прибыль, сибиряк вложил в стартап миллионы. Рыбья кожа — эксклюзивный продукт, аналогов которому в России нет.
Новосибирская женская хоккейная команда «Гризли» существует с 2012 года и в 2021 году стала лучшей в стране. Девушки обыграли москвичек, которые несколько лет подряд становились победителями Ночной хоккейной лиги — главного соревнования среди любителей. Спортсменки приезжают тренироваться на стадион рано утром — это единственная возможность не платить за лед. У команды практически нет спонсоров, но это ей не мешает играть уже 10 лет и при этом становиться победителями разных турниров.
Нина Лакиза — летчик-инструктор-парашютист
Новосибирские тренеры Сергей Шергей и Роман Панин обучают танцам детей с синдромом Дауна и другими особенностями здоровья. Посмотрите трогательное видео!
Еще несколько лет назад жизнь Артема Гейко бурлила событиями. Он занимался спортом и альпинизмом, строил карьеру рэп-музыканта, записывал песни, давал концерты. Весной 2019 года его сильно избили. Артем несколько месяцев провел в коме, а когда очнулся, то оказался в вегетативном состоянии — ни на что не реагировал, не мог говорить, присаживаться и вставать на ноги, не видел. Но постепенно, благодаря своему упорству и настойчивости мамы, а также врачам, он начал восстанавливаться и заново учиться ходить и разговаривать.
В 2021 году директор новосибирской школы
В нашем городе существуют места, куда может прийти каждый бездомный и попросить помощи. Дома милосердия создали Наталья и Алексей Першины. Наталья всю жизнь проработала в сфере помощи людям — после окончания института Наталья устроилась в соцзащиту, а после переезда из Алтайского края в Новосибирск попала в благотворительный фонд, где занимала должность администратора. В 2016 году семья оформила юрлицо — АНО «Твой дом».
В его входят четыре дома — предстационар, распределительный пункт — первая локация, куда попадают люди: их осматривает врач, берет необходимые анализы, делает флюорографию. После с новоприбывшими разговаривают соцработники, выясняют их историю. Другой стационар для людей пенсионного возраста, которые трудоспособны, — люди там живут, ведут хозяйство, команда фонда помогает им устроиться на работу. Третий дом занимают выходцы из детских домов, которым негде жить, — им также помогают с работой и социализацией. Четвертый дом для лежачих больных — частично или полностью обездвиженных.
На новосибирских улицах поселились удивительные существа. Выложенные мелкой разноцветной плиткой котики, черепашки, единороги или просто сердечки с крылышками не сразу бросаются в глаза. Но, заметив пару этих мозаик, человек непроизвольно начинает присматриваться к привычным домам по дороге и обнаруживает всё новых и новых персонажей. Их создатель — Галина Боярищева.
Ранее мы показывали 20 самых ярких образов сибирячек, пришедших на четвертую «Народную премию НГС» в Новосибирске. А также рассказывали, какие 10 лучших компаний выбрали новосибирцы на «Народной премии НГС» в 2022 году.