10 трогательных фильмов о народных героях НГС — 75-летняя парашютистка, особенные танцоры и автор уличной мозаики

Режиссер Ирек Ибатулин со своей командой снял мини-фильмы об известных новосибирцах, которые становились героями публикаций НГС, — это люди, без которых уже сложно представить наш город, именно они в паре со звездами 25 августа вручали статуэтки победителям четвертой «Народной премии НГС» на сцене НОВАТа.



Ролики сделаны по заказу НГС компанией IREK production. Продюсером, как и на предыдущих премиях, был Ирек Ибатулин. Он работал со своей командой: режиссер — Наталья Мирошниченко, оператор — Александр Климов, монтаж — Евгений и Евгения Теппоевы, звукорежиссер — Андрей Боровиков, графика — Владимир Порхунов.