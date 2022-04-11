«Для пресечения воздействия на сознание людей»: зачем спасатели сняли украинский флаг с окна дома — ответ мэрии

В новосибирском Академгородке 1 апреля спасатели сняли с окна дома по улице Разъездной украинский флаг — в мэрии объяснили НГС, зачем это было сделано.
— Флаг был снят, так как он является символом государства, чьи вооруженные силы в настоящий период времени ведут боевые действия против вооруженных сил Российской Федерации, проводящих спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. К тому же снятие флага было произведено для пресечения воздействия одного его вида на сознание людей и предупреждения возникновения в обществе настроений, направленных против проведения специальной операции со всеми вытекающими из этого негативными последствиями, — отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.
Работы проводили спасатели, поскольку владелица квартиры, вывесившая флаг, отказалась общаться с полицией.
— Дом на улице Разъездной находится в нескольких десятках метров от железной дороги южного направления, напротив станции «Сеятель». Именно со стороны данного объекта был вывешен флаг, что создавало возможность его визуального восприятия людьми, проезжающими по железной дороге, — добавили в мэрии.
В начале апреля Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отменил выступление певицы Анны Нетребко, которое было запланировано на 2 июня. Театр объяснил отмену позицией Нетребко по военной спецоперации на Украине.