«Для пресечения воздействия на сознание людей»: зачем спасатели сняли украинский флаг с окна дома — ответ мэрии

В новосибирском Академгородке 1 апреля спасатели сняли с окна дома по улице Разъездной украинский флаг — в мэрии объяснили НГС, зачем это было сделано.



— Флаг был снят, так как он является символом государства, чьи вооруженные силы в настоящий период времени ведут боевые действия против вооруженных сил Российской Федерации, проводящих спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. К тому же снятие флага было произведено для пресечения воздействия одного его вида на сознание людей и предупреждения возникновения в обществе настроений, направленных против проведения специальной операции со всеми вытекающими из этого негативными последствиями, — отметили в департаменте по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.