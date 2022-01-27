Омикрон в регионе, дистант для школьников, вакцины для детей: о чем Андрей Травников говорил с журналистами

Но в разговоре с журналистами губернатор тем не менее заявил, что штамм распространяется.

— По всем сигналам статистики и сигналам по загрузке нашего здравоохранения можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала в Новосибирской области. Можно отметить следующие особенности: можно говорить, что штамм омикрон распространяется по Новосибирской области. При этом дельта также присутствует, это видно по соотношению обращений в амбулаторное звено и госпитализации, — сообщил губернатор.



Травников сообщил, что подтверждаются предположения инфекционистов о том, что омикрон более активно, чем другие штаммы, заражает детей. Также, по словам Андрея Травникова, омикронная волна коронавируса распространяется быстрее, чем предыдущие. Предыдущие волны распространялись по России с запада на восток. Пятая волна в Новосибирске развивается параллельно с волнами в Москве и Санкт-Петербурге.



Дистант для школьников

Из-за этого решено перевести учеников школ на дистанционное обучение.

— В связи с этим нас вынуждают готовить дополнительные ограничительные меры, — отметил губернатор. — Готовятся решения в отношении работы школ и введения всеобщего карантина. Сегодня отдельные классы и школы ушли на карантин. Готовится решение о всеобщем введении карантина школ с понедельника. Он будет дифференцированный.

