Омикрон в регионе, дистант для школьников, вакцины для детей: о чем Андрей Травников говорил с журналистами

Сегодня, 27 января, губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел пресс-конференцию. Глава региона рассказал о ситуации с коронавирусом, вакцинацией, новыми ковидными ограничениями и строительством платного моста. Публикуем основные тезисы.
Пятая волна и омикрон
Во время пресс-конференции губернатору задали вопрос, касающийся нового штамма ковида омикрон. У него уточнили, были ли зарегистрированы подтвержденные тестом случаи в регионе.
— У меня от Роспотребнадзора официальной информации нет, официального подтверждения нет. Лучше в их сторону адресовать вопрос, — ответил Андрей Травников.
Но в разговоре с журналистами губернатор тем не менее заявил, что штамм распространяется.
— По всем сигналам статистики и сигналам по загрузке нашего здравоохранения можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала в Новосибирской области. Можно отметить следующие особенности: можно говорить, что штамм омикрон распространяется по Новосибирской области. При этом дельта также присутствует, это видно по соотношению обращений в амбулаторное звено и госпитализации, — сообщил губернатор.
Травников сообщил, что подтверждаются предположения инфекционистов о том, что омикрон более активно, чем другие штаммы, заражает детей. Также, по словам Андрея Травникова, омикронная волна коронавируса распространяется быстрее, чем предыдущие. Предыдущие волны распространялись по России с запада на восток. Пятая волна в Новосибирске развивается параллельно с волнами в Москве и Санкт-Петербурге.
Дистант для школьников
Из-за этого решено перевести учеников школ на дистанционное обучение.
— В связи с этим нас вынуждают готовить дополнительные ограничительные меры, — отметил губернатор. — Готовятся решения в отношении работы школ и введения всеобщего карантина. Сегодня отдельные классы и школы ушли на карантин. Готовится решение о всеобщем введении карантина школ с понедельника. Он будет дифференцированный.
Для самых младших школьников планируются 2-недельные каникулы. Средние и старшие классы переведут на дистанционное обучение. Ученики
Сухпайки
На время дистанта школьникам пообещали выдавать сухое питание.
— По сухпайкам — всё будет, как в предыдущие периоды, — ответил губернатор.
Коллективный иммунитет
При этом желаемый уровень коллективного иммунитета еще не достигнут.
— Честно признать, что план на конец января по коллективному иммунитету мы не выполняем. Было запланировано 80%. Привито сейчас чуть больше 60% жителей. Снижение темпов увидели в конце декабря и праздничные дни. Сейчас темпы достаточно хорошие — доходит в день более 10 тысяч людей. В феврале на выполнение плана мы выйдем, — рассказал губернатор.
Вакцинация
В понедельник в Новосибирск поступила первая партия вакцины против ковида для детей «Спутник М» («Гам-КОВИД-Вак-М») — 1440 доз. Ее направят в ряд поликлиник Новосибирска и медучреждений районов области. По словам Травникова, в регионе не планируется вводить обязательную детскую вакцинацию.
— Вакцинация детей не будет обязательной. Еще до ее старта были сформированы списки. Ее масштабы будут зависеть только от поставок, — отметил губернатор.
Будут ли новые ограничения?
Травников объяснил, какие ограничения могут ввести в регионе, если ситуация с коронавирусом ухудшится.
— За предыдущие четыре волны наработан стандартный набор возможных ограничений, этапность их применения. Я просто анонсирую как предварительные, это не значит, что решения приняты. Стандартный набор следующий: максимальный перевод на дистанционную работу сотрудников предприятий и организаций. Такие рекомендации уже переданы, в первую очередь работникам возраста 65+ и тем, у кого нет иммунитета, — рассказал глава региона.
Следующее возможное ограничение — уменьшение количества зрителей на культурных и спортивных мероприятиях. Сейчас заполняемость залов составляет 70%, иные массовые мероприятия запрещены.
— Последний пакет решений — частичное ограничение на работу каких-то отраслей, как мы принимали решение в отношении детских развлекательных центров в новогодние каникулы, — уточнил губернатор.
Переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения
Введение нового тарифного ценообразования в Новосибирской области по теплу губернатор считает разумным.
— На фоне роста инфляции эти решения мне кажутся достаточно компромиссными. Я считаю, что найден хороший компромисс для выхода из тупика изношенности коммунальной инфраструктуры Новосибирска, который затягивался в узел много лет неразрешимыми противоречиями и конфликтами. С одной стороны, обеспечивается очень умеренный рост тарифов, с другой стороны — у теплоснабжающей компании появляются ресурсы для вложения большего объема средств в обновление сетевой инфраструктуры, станции и решения экологических вопросов, — сказал Андрей Травников.
Мы подробно рассказывали о переходе Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения здесь. Теперь плату за отопление будут рассчитывать по новой схеме, тариф для потребителей увеличится на 7,2% и будет расти каждый год.
Сроки сдачи платного моста
На днях в Контрольно-счетной палате Новосибирской области заявили, что сроки возведения четвертого моста через Обь сорваны. Концессионер строительства группа «ВИС» в свою очередь ответила, что сроки работ не менялись. Губернатор также прокомментировал ситуацию.
— Никакие сроки не меняются. Срок по соглашению и контрактам действительно 2023 год. Правительство и концессионер ориентируются на выполнение поручения вице-премьера Марата Хуснуллина в той формулировке, как он ее дал. В декабре 2022 года открыть рабочее движение на основном объекте этого комплекса, то есть на мостовом переходе через Обь, с завершением всех остальных объектов в 2023 году. Именно на эти сроки мы ориентируемся, — сказал губернатор.
Подробную расшифровку пресс-конференции мы вели здесь.