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Тема дняСухпайки для школьников
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Школьникам пообещали сухпайки из-за всеобщего дистанта в Новосибирской области

Меры поддержки уже запланированы

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С понедельника школьники начнут учиться из дома

С понедельника школьники начнут учиться из дома

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В Новосибирской области школьникам вновь выдадут сухпайки из-за введения всеобщего дистанта. Об этом сказал во время пресс-конференции 27 января Андрей Травников.

— Готовятся решения в отношении работы школ и введения всеобщего карантина. Сегодня отдельные классы и школы ушли на карантин. Готовится решение о всеобщем введении карантина школ с понедельника. Он будет дифференцированный, — сообщил сегодня во время пресс-конференции губернатор.

Для самых младших школьников — 2-недельные каникулы. Средние и старшие классы — дистанционное обучение. 11-е классы, скорее всего, останутся обучаться очно, но будет тестирование.

— По сухпайкам — всё будет, как в предыдущие периоды, — ответил губернатор.

В апреле 2020 года все российские школьники также уходили на дистанционное обучение. Льготникам, которые имеют право на бесплатные обеды, предложили заменить их сухими пайками. Мы посмотрели, чем кормили детей в Новосибирской области в реальности и что было запланировано.

В ноябре 2020 года новосибирским школьникам также возвращали сухпайки из-за второй волны коронавируса.

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