Школьникам пообещали сухпайки из-за всеобщего дистанта в Новосибирской области

В Новосибирской области школьникам вновь выдадут сухпайки из-за введения всеобщего дистанта. Об этом сказал во время пресс-конференции 27 января Андрей Травников.



— Готовятся решения в отношении работы школ и введения всеобщего карантина. Сегодня отдельные классы и школы ушли на карантин. Готовится решение о всеобщем введении карантина школ с понедельника. Он будет дифференцированный, — сообщил сегодня во время пресс-конференции губернатор.

