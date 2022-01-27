Школьникам пообещали сухпайки из-за всеобщего дистанта в Новосибирской области

В Новосибирской области школьникам вновь выдадут сухпайки из-за введения всеобщего дистанта. Об этом сказал во время пресс-конференции
— Готовятся решения в отношении работы школ и введения всеобщего карантина. Сегодня отдельные классы и школы ушли на карантин. Готовится решение о всеобщем введении карантина школ с понедельника. Он будет дифференцированный, — сообщил сегодня во время пресс-конференции губернатор.
Для самых младших школьников — 2-недельные каникулы. Средние и старшие классы — дистанционное обучение.
— По сухпайкам — всё будет, как в предыдущие периоды, — ответил губернатор.
В апреле 2020 года все российские школьники также уходили на дистанционное обучение. Льготникам, которые имеют право на бесплатные обеды, предложили заменить их сухими пайками. Мы посмотрели, чем кормили детей в Новосибирской области в реальности и что было запланировано.
В ноябре 2020 года новосибирским школьникам также возвращали сухпайки из-за второй волны коронавируса.