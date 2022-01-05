История «Бессмертного полка», переехавшие на юг и спящая девочка — самые читаемые тексты на НГС за 2021 год

Новосибирцам явно не хватает светской хроники: об этом говорит количество прочтений материалов о местных звездах. Если вы не видели старые фотографии одной из самых эпатажных пар страны, Элджея и Ивлеевой, до того как они стали популярными, посмотрите нашу подборку.

Настя родилась в Санкт-Петербурге, а Алексей — в Новосибирске. В этом году они развелись, но на фото 10-летней давности молодые люди отлично подходят друг другу. По крайней мере, по мнению автора. Статья про звездную пару набрала 743 тысячи просмотров.



Спящая Дарьяна