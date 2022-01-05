История «Бессмертного полка», переехавшие на юг и спящая девочка — самые читаемые тексты на НГС за 2021 год

В 2021 году люди всё так же не оставались равнодушны к тяготам, с которыми сталкиваются другие. Об этом свидетельствует топ самых читаемых текстов НГС. В него попали сразу несколько таких историй: про мать-одиночку, жилье которой выставили на торги из-за долгов; историю заболевшего раком мужчины, жена которого придумала пасхальные подарки для соседей по палате. Здесь же — расследование про мефедрон и подробный разбор звонков от мошенников, которые звонят и сбрасывают. Самым же читаемым стал текст к
Как три сибиряка придумали «Бессмертный полк»
825 тысяч человек прочитали историю о том, как три сибиряка придумали акцию «Бессмертный полк». Друзья-журналисты из Томска надеялись, что в первый год на улицы выйдут хотя бы 50 человек, но вышли тысячи, потом — миллионы по всей стране. Журналист НГС Анна Богданова поговорила с Сергеем Лапенковым, Игорем Дмитриевым и Сергеем Колотовкиным. У каждого — своя семейная история, связанная с войной, — память об этом они хотели передать будущим поколениям. Но в какой-то момент акция «Бессмертный полк» оказалась под крылом государства, а ее создатели решили больше в ней не участвовать.
Истории сибиряков, переехавших в Сочи, Анапу и Краснодар
В этом году читателей привлекали истории новосибирцев, решивших переехать на юг: в Крым, Сочи, Краснодар, Анапу. Вообще море — это мечта большинства сибиряков, но, как выяснилось, иногда этого недостаточно для хорошей жизни. Журналист Алена Золотухина поговорила с теми, кто решил сбежать от зимы. Статья на эту тему набрала 791 тысячу прочтений.
Как выглядели Элджей и Ивлеева до того, как стали звездами
Новосибирцам явно не хватает светской хроники: об этом говорит количество прочтений материалов о местных звездах. Если вы не видели старые фотографии одной из самых эпатажных пар страны, Элджея и Ивлеевой, до того как они стали популярными, посмотрите нашу подборку.
Настя родилась в Санкт-Петербурге, а Алексей — в Новосибирске. В этом году они развелись, но на фото
Спящая Дарьяна
История новосибирской семьи, где родилась девочка с синдромом Веста, набрала 670 тысяч просмотров. Маленькая Дарьяна родилась в октябре 2014 года. Сначала всё было хорошо, врачи поздравили маму с рождением здорового ребенка. Через несколько месяцев она узнала, что у дочери тяжелая форма эпилепсии. В этом году Дарьяне исполнилось семь лет, девочка почти никак не реагирует на мир. Несмотря на все сложности, семья нашла силы радоваться жизни и не побоялась родить еще одного ребенка.
Грустная история про мать-одиночку
Чуть больше полумиллиона прочтений — у истории про жительницу Новосибирска Елену Гордееву. Весной прошлого года женщина потеряла хорошую работу. Через несколько месяцев из-за долгов по ипотеке ее квартиру выставили на торги. Кстати, история приняла неожиданный поворот, когда к разбирательству подключился корреспондент НГС. Чем всё закончилось, можно почитать в материале Ильи Калинина.
«Азитромицин» убрали из рекомендаций Минздрава. Почему?
В этом году в топ самых читаемых материалов попал разбор обозревателя Марии Тищенко про «Азитромицин» — лекарство, которое убрали из рекомендаций Минздрава, хотя в 2020 году на этот антибиотик тратили миллионы бюджетных денег. Публикация набрала 550 тысяч прочтений: читателям хотелось узнать, что же всё-таки случилось с лекарством, которое использовали для лечения коронавируса.
«В Анталье всё очень грустно»
Еще одна тема года — как новосибирцы проводят отпуск. Особенно в вожделенной Турции. Обозреватель Алена Золотухина поговорила с теми, кто выбрался на турецкие берега, и узнала, соблюдаются ли там антиковидные ограничения. Апрельская статья набрала 523 тысячи прочтений. Кстати, там много красивых фото.
Кто звонит с незнакомых номеров и зачем сбрасывает?
Большой отклик читателей был на статью о том, кто звонит новосибирцам с неизвестных номеров и сбрасывает. В обзоре журналиста Александры Бруни вы найдете ответы на все вопросы, связанные с этим неприятным явлением, и узнаете, как лучше реагировать на такой звонок. Статья набрала 480 тысяч прочтений.
Как молодежь сидит на мефедроне и чем это заканчивается
7 марта в квартире на Кошурникова нашли тело
«Поправляйся, друг»
Замыкает десятку топовых материалов редакции НГС за 2021 год трогательная история семьи Виктора и Юлии Ярославцевых, жизнь которой перевернул страшный диагноз. Месяцы в больницах, ожидания очередных операций и страшные процедуры — насмотревшись на боль и отчаяние, с которыми сталкиваются пациенты в той же больнице, Юлия и Виктор захотели поддержать соседей и сделали им небольшие подарки к Пасхе. Слова, которые вышили на подарочных полотенцах, стали своего рода девизом-поддержкой для тех, кому нужно вырвать свою жизнь из рук страшной болезни. У публикации — 431 тысяча прочтений.
Недавно НГС подвел итоги автомобильного года традиционным голосованием за лучший автомобиль из числа тех, что появились на нашем рынке за последние 12 месяцев.