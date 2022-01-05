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История «Бессмертного полка», переехавшие на юг и спящая девочка — самые читаемые тексты на НГС за 2021 год

Почти все они набрали более полумиллиона просмотров

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Самым читаемым текстом 2021 года стала честная история создания акции «Бессмертный полк»

Самым читаемым текстом 2021 года стала честная история создания акции «Бессмертный полк»

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В 2021 году люди всё так же не оставались равнодушны к тяготам, с которыми сталкиваются другие. Об этом свидетельствует топ самых читаемых текстов НГС. В него попали сразу несколько таких историй: про мать-одиночку, жилье которой выставили на торги из-за долгов; историю заболевшего раком мужчины, жена которого придумала пасхальные подарки для соседей по палате. Здесь же — расследование про мефедрон и подробный разбор звонков от мошенников, которые звонят и сбрасывают. Самым же читаемым стал текст к 9 Мая: мы поговорили с создателями акции «Бессмертный полк», которые рассказали, почему больше не хотят в ней участвовать. Подробности — в обзоре НГС.

Как три сибиряка придумали «Бессмертный полк»


825 тысяч человек прочитали историю о том, как три сибиряка придумали акцию «Бессмертный полк». Друзья-журналисты из Томска надеялись, что в первый год на улицы выйдут хотя бы 50 человек, но вышли тысячи, потом — миллионы по всей стране. Журналист НГС Анна Богданова поговорила с Сергеем Лапенковым, Игорем Дмитриевым и Сергеем Колотовкиным. У каждого — своя семейная история, связанная с войной, — память об этом они хотели передать будущим поколениям. Но в какой-то момент акция «Бессмертный полк» оказалась под крылом государства, а ее создатели решили больше в ней не участвовать.

Истории сибиряков, переехавших в Сочи, Анапу и Краснодар


Мы попросили бывших новосибирцев рассказать о жизни около моря — правда ли, она так прекрасна, как нам кажется

Мы попросили бывших новосибирцев рассказать о жизни около моря — правда ли, она так прекрасна, как нам кажется

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В этом году читателей привлекали истории новосибирцев, решивших переехать на юг: в Крым, Сочи, Краснодар, Анапу. Вообще море — это мечта большинства сибиряков, но, как выяснилось, иногда этого недостаточно для хорошей жизни. Журналист Алена Золотухина поговорила с теми, кто решил сбежать от зимы. Статья на эту тему набрала 791 тысячу прочтений.

Как выглядели Элджей и Ивлеева до того, как стали звездами


Так ребята выглядели уже в статусе знаменитостей. То, какими они были раньше, заинтересовало больше 700 тысяч человек

Так ребята выглядели уже в статусе знаменитостей. То, какими они были раньше, заинтересовало больше 700 тысяч человек

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Новосибирцам явно не хватает светской хроники: об этом говорит количество прочтений материалов о местных звездах. Если вы не видели старые фотографии одной из самых эпатажных пар страны, Элджея и Ивлеевой, до того как они стали популярными, посмотрите нашу подборку.

Настя родилась в Санкт-Петербурге, а Алексей — в Новосибирске. В этом году они развелись, но на фото 10-летней давности молодые люди отлично подходят друг другу. По крайней мере, по мнению автора. Статья про звездную пару набрала 743 тысячи просмотров.

Спящая Дарьяна


Семья, несмотря на тяжелые испытания, старается смотреть на мир и в камеру с улыбкой

Семья, несмотря на тяжелые испытания, старается смотреть на мир и в камеру с улыбкой

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История новосибирской семьи, где родилась девочка с синдромом Веста, набрала 670 тысяч просмотров. Маленькая Дарьяна родилась в октябре 2014 года. Сначала всё было хорошо, врачи поздравили маму с рождением здорового ребенка. Через несколько месяцев она узнала, что у дочери тяжелая форма эпилепсии. В этом году Дарьяне исполнилось семь лет, девочка почти никак не реагирует на мир. Несмотря на все сложности, семья нашла силы радоваться жизни и не побоялась родить еще одного ребенка.

Грустная история про мать-одиночку

История после вмешательства НГС стала выглядеть еще более странной

История после вмешательства НГС стала выглядеть еще более странной

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Чуть больше полумиллиона прочтений — у истории про жительницу Новосибирска Елену Гордееву. Весной прошлого года женщина потеряла хорошую работу. Через несколько месяцев из-за долгов по ипотеке ее квартиру выставили на торги. Кстати, история приняла неожиданный поворот, когда к разбирательству подключился корреспондент НГС. Чем всё закончилось, можно почитать в материале Ильи Калинина.

«Азитромицин» убрали из рекомендаций Минздрава. Почему?


В этом году в топ самых читаемых материалов попал разбор обозревателя Марии Тищенко про «Азитромицин» — лекарство, которое убрали из рекомендаций Минздрава, хотя в 2020 году на этот антибиотик тратили миллионы бюджетных денег. Публикация набрала 550 тысяч прочтений: читателям хотелось узнать, что же всё-таки случилось с лекарством, которое использовали для лечения коронавируса.

«В Анталье всё очень грустно»


Мы пообщались с отдыхающими и сибиряками, которые живут <nobr>в Турции, —</nobr> они рассказали, какая обстановка была в стране весной 2021 года

Мы пообщались с отдыхающими и сибиряками, которые живут в Турции, — они рассказали, какая обстановка была в стране весной 2021 года

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Еще одна тема года — как новосибирцы проводят отпуск. Особенно в вожделенной Турции. Обозреватель Алена Золотухина поговорила с теми, кто выбрался на турецкие берега, и узнала, соблюдаются ли там антиковидные ограничения. Апрельская статья набрала 523 тысячи прочтений. Кстати, там много красивых фото.

Кто звонит с незнакомых номеров и зачем сбрасывает?


Большой отклик читателей был на статью о том, кто звонит новосибирцам с неизвестных номеров и сбрасывает. В обзоре журналиста Александры Бруни вы найдете ответы на все вопросы, связанные с этим неприятным явлением, и узнаете, как лучше реагировать на такой звонок. Статья набрала 480 тысяч прочтений.

Как молодежь сидит на мефедроне и чем это заканчивается

7 марта в квартире на Кошурникова нашли тело 17-летней девушки. По подозрению в убийстве задержали ее 19-летнего парня, с которым у нее накануне произошла ссора. Причиной конфликта предположительно стал отказ девушки дать другу деньги на дозу мефедрона. Эта история стала информационным поводом для расследования журналиста Маши Вьюн про распространение мефедрона в Новосибирске. У публикации — 443 тысячи прочтений.

«Поправляйся, друг»


Юлия и Виктор захотели поддержать соседей и сделали им небольшие подарки к Пасхе

Юлия и Виктор захотели поддержать соседей и сделали им небольшие подарки к Пасхе

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Замыкает десятку топовых материалов редакции НГС за 2021 год трогательная история семьи Виктора и Юлии Ярославцевых, жизнь которой перевернул страшный диагноз. Месяцы в больницах, ожидания очередных операций и страшные процедуры — насмотревшись на боль и отчаяние, с которыми сталкиваются пациенты в той же больнице, Юлия и Виктор захотели поддержать соседей и сделали им небольшие подарки к Пасхе. Слова, которые вышили на подарочных полотенцах, стали своего рода девизом-поддержкой для тех, кому нужно вырвать свою жизнь из рук страшной болезни. У публикации — 431 тысяча прочтений.

Недавно НГС подвел итоги автомобильного года традиционным голосованием за лучший автомобиль из числа тех, что появились на нашем рынке за последние 12 месяцев.

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2021 годисторииистории новосибирцев
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