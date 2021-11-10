Понадобится ли QR-код для посещения ТЦ? Ждут ли регион новые ограничения? Отвечает Минпромторг НСО

В НСО пока не планируют ужесточать посещение торговых центров
В Новосибирской области сейчас не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. Сейчас не планируется требовать QR-коды на посещение ТЦ и проезд в общественном транспорте. Об этом сегодня,
— Безусловно, мы рассматриваем и более негативный сценарий. Мы должны быть готовы к этому. Мы смотрим за тем, как ситуация развивается в регионах. Какая реакция у жителей и у поставщиков услуги. Не от хорошей жизни вводятся все ограничения. Мне не очень понятно, как в час пик проверить достаточно комфортно коды в метро и на остановках. Посмотрим, как Татарстан из этой ситуации выйдет. Сейчас пока ни о каких дополнительных ограничениях речи нет. Мы будем просто просить людей прививаться, а от кого-то уже требовать — в тех отраслях, где вакцинация признана обязательной, — сказал министр.
Сегодня новосибирские заведения рассказали, как будут работать после того, как вступят в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. В аккаунтах ночных клубов после постановления губернатора о необходимости предъявления QR-кодов начали появляться сообщения о том, что охрана паспорт требовать не будет.
СЮЖЕТ
В Новосибирске теперь даже на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды. Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. Вчера многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Если у вас нет кода, то есть еще несколько вариантов, как попасть на мероприятие.