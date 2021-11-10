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Понадобится ли QR-код для посещения ТЦ? Ждут ли регион новые ограничения? Отвечает Минпромторг НСО

Ситуация, по словам чиновников, пока не требует более жестких мер

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С 12 ноября QR-коды будут требовать не только в театрах и на выставках, но и в ресторанах и кафе

С 12 ноября QR-коды будут требовать не только в театрах и на выставках, но и в ресторанах и кафе

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В НСО пока не планируют ужесточать посещение торговых центров

В Новосибирской области сейчас не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. Сейчас не планируется требовать QR-коды на посещение ТЦ и проезд в общественном транспорте. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

— Безусловно, мы рассматриваем и более негативный сценарий. Мы должны быть готовы к этому. Мы смотрим за тем, как ситуация развивается в регионах. Какая реакция у жителей и у поставщиков услуги. Не от хорошей жизни вводятся все ограничения. Мне не очень понятно, как в час пик проверить достаточно комфортно коды в метро и на остановках. Посмотрим, как Татарстан из этой ситуации выйдет. Сейчас пока ни о каких дополнительных ограничениях речи нет. Мы будем просто просить людей прививаться, а от кого-то уже требовать — в тех отраслях, где вакцинация признана обязательной, — сказал министр.

Сегодня новосибирские заведения рассказали, как будут работать после того, как вступят в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. В аккаунтах ночных клубов после постановления губернатора о необходимости предъявления QR-кодов начали появляться сообщения о том, что охрана паспорт требовать не будет.

СЮЖЕТ

Все про QR-коды

В Новосибирске теперь даже на корпоративы в ресторанах потребуются QR-коды. Бизнесмены рассказали НГС, чем грозит введение QR-кодов в общепите. Вчера многие жители России, в том числе новосибирцы, обнаружили, что их QR-коды оказались просрочены из-за обновления на «Госуслугах». Если у вас нет кода, то есть еще несколько вариантов, как попасть на мероприятие.

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