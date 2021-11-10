Понадобится ли QR-код для посещения ТЦ? Ждут ли регион новые ограничения? Отвечает Минпромторг НСО

В Новосибирской области сейчас не планируют вводить новые ограничения из-за коронавируса. Сейчас не планируется требовать QR-коды на посещение ТЦ и проезд в общественном транспорте. Об этом сегодня, 10 ноября , сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

— Безусловно, мы рассматриваем и более негативный сценарий. Мы должны быть готовы к этому. Мы смотрим за тем, как ситуация развивается в регионах. Какая реакция у жителей и у поставщиков услуги. Не от хорошей жизни вводятся все ограничения. Мне не очень понятно, как в час пик проверить достаточно комфортно коды в метро и на остановках. Посмотрим, как Татарстан из этой ситуации выйдет. Сейчас пока ни о каких дополнительных ограничениях речи нет. Мы будем просто просить людей прививаться, а от кого-то уже требовать — в тех отраслях, где вакцинация признана обязательной, — сказал министр.