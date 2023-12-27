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Будет играть музыка: в Новосибирске отменили празднование Нового года на площади Ленина

Власти отказались от фейерверка

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Масштабное празднование в центре города отменили

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В Новосибирске отказались от празднования Нового года на площади Ленина и в Театральном сквере 31 декабря. Фейерверк также отменили.

Об этом НГС сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. По ее словам, в новогодний вечер на площади Ленина будет играть праздничная музыка.

О планах по отмене праздничных мероприятий в центре города стало известно в середине декабря. Тогда Анна Терешкова рассказала, что 31 декабря на площади Ленина собирались организовать выступление диджея и поставить экраны. Но в полиции сказали, что в таком случае нужно будет ставить рамки, а также выводить на дежурство сотрудников. По словам вице-мэра, власти сочли, что это негуманно.

Ранее синоптики предупредили о том, что в Новосибирске 31 декабря ожидается легкий мороз. Температура днем составит около -10... -12 градусов. В ночь на 1 января может похолодать до -16 градусов.

Горожане уже украсили офисы к Новому году и начали проводить корпоративы. НГС рассказывает в онлайн-трансляции о том, как в новосибирских компаниях встречают новый год. Смотрите и присылайте свои снимки из офисов.

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Новый годПлощадь ЛенинаНОВАТТеатральный сквер
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