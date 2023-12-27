Будет играть музыка: в Новосибирске отменили празднование Нового года на площади Ленина

В Новосибирске отказались от празднования Нового года на площади Ленина и в Театральном сквере 31 декабря. Фейерверк также отменили.
Об этом НГС сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. По ее словам, в новогодний вечер на площади Ленина будет играть праздничная музыка.
О планах по отмене праздничных мероприятий в центре города стало известно в середине декабря. Тогда Анна Терешкова рассказала, что 31 декабря на площади Ленина собирались организовать выступление диджея и поставить экраны. Но в полиции сказали, что в таком случае нужно будет ставить рамки, а также выводить на дежурство сотрудников. По словам вице-мэра, власти сочли, что это негуманно.
Ранее синоптики предупредили о том, что в Новосибирске 31 декабря ожидается легкий мороз. Температура днем составит около
Горожане уже украсили офисы к Новому году и начали проводить корпоративы. НГС рассказывает в онлайн-трансляции о том, как в новосибирских компаниях встречают новый год. Смотрите и присылайте свои снимки из офисов.