«Все на паузе»: фейерверк 31 декабря в центре Новосибирска хотят отменить

Ранее власти объявили, что празднование Нового года пройдет в сквере около Оперного театра, за зданием НОВАТа планировали запустить фейерверк. Закончить мероприятие хотели первого января в 02:00.

В прошлом году власти Новосибирска отказались от запуска фейерверка, праздник решили провести без «пафосных мероприятий».