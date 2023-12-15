«Все на паузе»: фейерверк 31 декабря в центре Новосибирска хотят отменить

Новогодние мероприятия в Новосибирске на площади Ленина и в Театральном сквере, в том числе и фейерверк, могут отменить из-за мер безопасности. Об этом НГС сообщила вице-мэр Анна Терешкова.
— Мы хотели поставить экраны, пригласить диджея. Но полиция говорит, что тогда необходимо ставить рамки, потому что это мероприятие. Мы задумались, возможно, не будем проводить. Жители смогут спокойно погулять, будет играть новогодняя музыка из наших колонок, которые сейчас работают с 18:00 до 20:00. Думаем, может проведем, как мероприятие, но тогда ночью надо выводить людей, чтобы они проверяли, охраняли. Считаем, что это негуманно, — отметила вице-мэр.
По словам Анны Терешковой, департамент культуры мэрии готов устроить праздник, потому что программа уже есть. Но пока власти решили взять паузу, чтобы все обдумать.
— Безопасность — не наше направление, это должны решать другие ведомства. Мы готовы устроить мероприятия, любое решение примем и выполним, пока все на паузе, — сообщила Анна Терешкова.
Ранее власти объявили, что празднование Нового года пройдет в сквере около Оперного театра, за зданием НОВАТа планировали запустить фейерверк. Закончить мероприятие хотели первого января в 02:00.
В прошлом году власти Новосибирска отказались от запуска фейерверка, праздник решили провести без «пафосных мероприятий».