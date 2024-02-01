Мать детей, погибших на пожаре, будут судить заново — ей отменили оправдательный приговор

Первомайский районный суд отменил оправдательный приговор Ксении Карабиной, которую обвинияли в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Девушка оставила своих маленьких детей дома с непрофессиональной няней, и малыши погибли в пожаре. О том, что дело рассмотрят заново, рассказали 1 февраля в областном управлении судебного департамента.
— Районный суд посчитал, что выводы мирового судья о надлежащем исполнении женщиной своих родительских обязанностей противоречат фактическим обстоятельствам дела, апелляционное представление государственного обвинителя удовлетворил, — сообщили в ведомстве.
Трагедия произошла 20 декабря 2022 года. Как установил суд, Карабина ушла на работу, оставив двухлетнего сына и годовалую дочь под присмотром 19-летней Ксении Зацепиной. Няня решила, что несколько часов малыши могут провести в одиночестве, заперла их и ушла на наращивание ресниц. В отсутствие взрослых в доме начался пожар. Как позже выяснили дознаватели МЧС, причиной возгорания стало использование зажигалки: скорее всего, дети играли с огнем. Спасти обоих малышей не удалось.
По факту трагедии следователи возбудили сразу два уголовных дела. Спустя несколько дней после пожара няню погибших детей обвинили по двум статьям — по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» и 125 УК РФ «Оставление в опасности». В июле 2023 года Первомайский суд признал ее виновной и приговорил к двум годам колонии-поселения.
Саму Карабину не стали отправлять под арест, а позже мировой судья и вовсе оправдал ее, не найдя в действиях девушки вины. Приговор изучили в апелляционной инстанции и 17 января 2024 отменили. Материалы дела уже вернули мировому судье, их предстоит изучить заново.
Ранее НГС писал о том, как в страшном пожаре в Карасуке погибла 2-летняя девочка. По словам знакомых, семья жила во времянке.