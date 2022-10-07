«Кузина» закрылась на Советской спустя 10 лет работы — со здания уже сняли вывеску
Договор аренды истек 1 октября
В центре Новосибирска на улице Советской, 37 закрылась кофейня «Кузина», со здания уже сняли фирменную вывеску.
Как рассказали НГС в компании, кофейня проработала на этом месте 10 лет, а 1 октября договор между собственником помещения и «Кузиной» истек.
— Мы обязательно откроем кофейню в пешей доступности от прежнего адреса, в ближайшее время мы анонсируем, — рассказали НГС в «Кузине».
В центре Новосибирска уже несколько компаний закрыли свои офисы. Первым заметили закрытие офиса Сбербанка на Вокзальной магистрали, его помещение в месяц сдают почти за миллион рублей. Кроме того, прекратил свою работу последний магазин «Иль де Ботэ» на Красном проспекте, который находился на этом месте более 10 лет.