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Тема дняПоследний «Иль де Ботэ» закрылся
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«Иль де Ботэ» закрылся в центре Новосибирска — помещение сдают почти за миллион

Магазин работал на Красном проспекте более 10 лет

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Это был последний магазин «Иль де Ботэ» в городе

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В Новосибирске закрылся последний магазин «Иль де Ботэ», который работал на Красном проспекте более 10 лет. Его бывшее помещение сдают в аренду за 990 тысяч в месяц. Объявление появилось на сайте «Авито» в середине сентября.

Магазин косметики и парфюмерии располагался в центре Новосибирска по адресу Красный проспект, 30. Как рассказала НГС Анна Осколкова, директор и владелец компании LOKS, которая занимается сдачей помещения, «Иль де Ботэ» занимал это помещение примерно с 2007 года.

— Помещение с возможностью деления, общей площадью 330 квадратных метров. Арендаторов видим из следующих направлений: магазины цифровой техники, банки, салоны одежды, текстиля для дома, салоны оптики, часов премиального формата, возможно, кофейни, — рассказала Анна Осколкова.

По словам директора и владельца компании LOKS, это имиджевое местоположение в городе

По словам директора и владельца компании LOKS, это имиджевое местоположение в городе

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В объявлении на сайте «Авито» указано, что помещение находится на первом этаже, в нем есть витражное остекление, два отдельных входа, а также место под большую рекламную вывеску. Мы уже рассказывали о единственном магазине «Иль де Ботэ» и о том, кто им владеет.

Напомним, что недавно в центре Новосибирска на Вокзальной магистрали закрылся офис Сбербанка.

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