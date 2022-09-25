«Иль де Ботэ» закрылся в центре Новосибирска — помещение сдают почти за миллион

В Новосибирске закрылся последний магазин «Иль де Ботэ», который работал на Красном проспекте более 10 лет. Его бывшее помещение сдают в аренду за 990 тысяч в месяц. Объявление появилось на сайте «Авито» в середине сентября.



Магазин косметики и парфюмерии располагался в центре Новосибирска по адресу Красный проспект, 30. Как рассказала НГС Анна Осколкова, директор и владелец компании LOKS, которая занимается сдачей помещения, «Иль де Ботэ» занимал это помещение примерно с 2007 года.