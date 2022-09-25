«Иль де Ботэ» закрылся в центре Новосибирска — помещение сдают почти за миллион
Магазин работал на Красном проспекте более 10 лет
В Новосибирске закрылся последний магазин «Иль де Ботэ», который работал на Красном проспекте более 10 лет. Его бывшее помещение сдают в аренду за
Магазин косметики и парфюмерии располагался в центре Новосибирска по адресу Красный проспект, 30. Как рассказала НГС Анна Осколкова, директор и владелец компании LOKS, которая занимается сдачей помещения, «Иль де Ботэ» занимал это помещение примерно с 2007 года.
— Помещение с возможностью деления, общей площадью 330 квадратных метров. Арендаторов видим из следующих направлений: магазины цифровой техники, банки, салоны одежды, текстиля для дома, салоны оптики, часов премиального формата, возможно, кофейни, — рассказала Анна Осколкова.
В объявлении на сайте «Авито» указано, что помещение находится на первом этаже, в нем есть витражное остекление, два отдельных входа, а также место под большую рекламную вывеску. Мы уже рассказывали о единственном магазине «Иль де Ботэ» и о том, кто им владеет.
Напомним, что недавно в центре Новосибирска на Вокзальной магистрали закрылся офис Сбербанка.