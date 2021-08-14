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Сибирячка Яна ездит на «Жигулях» с механикой — она рассказала, как купила авто и довела его до ума

Опыт эксплуатации 9-летней LADA Samara ВАЗ-2114 — что в машине хорошего

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Яна Краюшкина и ее LADA Samara ВАЗ-2114

Яна Краюшкина и ее LADA Samara ВАЗ-2114

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Продолжаем рассказывать на НГС о самых разных автомобилях новосибирцев — от суперкрутых до очень скромных. Сегодня наша героиня — Яна Краюшкина, которая ездит на 9-летней «Ладе» ВАЗ-2114 с механической коробкой передач. Девушка постепенно осваивает навыки вождения на механике — она рассказала, как это получается и какова вообще «Лада» в эксплуатации. А если вы хотите, чтобы НГС рассказал о вашей машине, пишите нам на почту news@ngs.ru (с пометкой «Авторубрика»).

LADA Samara ВАЗ-2114 выпускалась с 2003 по 2013 годы

LADA Samara ВАЗ-2114 выпускалась с 2003 по 2013 годы

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ВАЗ-2114 — это рестайлинговая версия той самой легендарной «вишневой девятки» ВАЗ-2109, называется она еще LADA Samara. Автомобиль Яны — 2012 года выпуска, до этого девушка с мужем ездили на «Оке».

Да этого приходилось ездить на маленькой «Оке»

Да этого приходилось ездить на маленькой «Оке»

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— Нас в семье стало четверо, раньше была «Ока» и мы в нее, естественно, не входили, и кресла туда детские не входили. Поэтому расширились, взяли эту машину, у нее был один владелец.

Машину чинили после покупки

Машину чинили после покупки

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Автомобиль купили 2 года назад за 100 тысяч рублей не в очень хорошем состоянии и принялись приводить его в порядок. Был поврежден капот, но его отремонтировали, главное, что весь остальной кузов был цел и в родной краске.

Двигатель и коробка оказались в хорошем состоянии

Двигатель и коробка оказались в хорошем состоянии

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— Ржавой частично была, колпаков не было, резина плохая, руль вообще кривой-косой. Пришлось потратить много времени, чтобы ее привести в порядок хотя бы чисто технически. Поменяли подшипники, рулевые наконечники, шаровые, сделали развал-схождение, поменяли резину.

Заменены все масла, антифриз

Заменены все масла, антифриз

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— Сделали обязательно химчистку салона, купили чехлы. Зачем-то были сняты подголовники, которые в принципе шли с машиной — мы их покупали, искали, чтобы они подходили к этой машине. Ну и антикор — чтобы она не ржавела. И все технические жидкости — масло новое и в коробку, и в двигатель, антифриз, тормозная жидкость.

Салон отчистили и купили чехлы

Салон отчистили и купили чехлы

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— Постепенно ставили тонировку, рацию, музыку, новые колонки — какие-то такие вещи, которые нужны, чтобы ездить в машине. И со временем машина обрела человеческий вид.

В машине поддерживают чистоту

В машине поддерживают чистоту

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Да, выглядит эта «Лада» очень даже ничего — ровная, опрятная. Машина оснащена 1,6-литровым двигателем мощностью 81 л. с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Купили отечественную машину, потому что привыкли жить по средствам.

Рацию поставили для разговоров по радиоканалам — узнавать дорожную обстановку

Рацию поставили для разговоров по радиоканалам — узнавать дорожную обстановку

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— Зарубежную машину нужно брать с салона все-таки, и цена вопроса — она очень высока. Если брать ту, которая нравится — пока не по карману. Соответственно, мы остановили выбор на том, что мы можем взять и под себя подстроить на данный момент. В дальнейшем ее можно также продать, если учесть, что, когда мы ее такую красивую выкатили, нам предложили цену в 2 раза больше, чем мы ее покупали.

Цена такой машины выросла в 2021 году до 200 тысяч

Цена такой машины выросла в 2021 году до 200 тысяч

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За все время эксплуатации, говорит Яна, в автомобиле практически ничего не ломалось после плановых работ по приведению машины в порядок.

Двигатель не беспокоит поломками

Двигатель не беспокоит поломками

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— Единственное на моей памяти, отказал вакуумный усилитель тормозов, хорошо, что далеко не отъехали от дома, то есть прямо тут и поменяли его. И в принципе мы ездили на дальние расстояния 600–700 километров, у меня родители живут в Кемеровской области — идеально.

Машина также используется мужем Яны

Машина также используется мужем Яны

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— Ездим по очереди, я пока еще учусь, потому что у меня права давно были, так получилось, что я не ездила. А теперь двое детей, много занятий, их надо развозить.

Яна осваивает механику

Яна осваивает механику

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— Меня всё устраивает — да, это механика, да, наверное, тяжело, я иногда туплю, но я стараюсь. Стараюсь смотреть в зеркала, как это положено, стараюсь не смотреть на коробку, а смотреть на дорогу, то есть чувствовать передачи автоматически. Мы для этого и нарабатывали несколько вечеров, просто чтобы я переключала, не глядя на коробку, чтобы я выучила 1–2–3–4–5.

Семья часто ездит за город

Семья часто ездит за город

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— По трассе мы ездили, где Ленинск-Кузнецкий, где четыре полосы. На пятой передаче спокойно едешь, переключаешься, поворачиваешь, всё идеально. Ведет она себя хорошо, ничего там не заедает, никаких шумов нет.

Минимальный расход по трассе — 6 литров

Минимальный расход по трассе — 6 литров

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Расход бензина в городе у автомобиля — 7 литров на 100 километров летом, на трассе опускается до 6 литров. Зимой, конечно, иногда нужно прогревать — с учетом этого расход вырастает до 10 литров. Зато в холода машина никогда не подводит.

Супруги берегут свой автомобиль

Супруги берегут свой автомобиль

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— Заводится нормально, сцепление отжал — вжик, она завелась. Если мороз сильный, ставим тогда на автопрогрев. Это без вариантов, иначе мы машину испортим!

Хотите, чтобы НГС рассказал о вашей машине? Пишите нам на почту news@ngs.ru (с пометкой «Авторубрика»).

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