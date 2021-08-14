Сибирячка Яна ездит на «Жигулях» с механикой — она рассказала, как купила авто и довела его до ума

— Зарубежную машину нужно брать с салона все-таки, и цена вопроса — она очень высока. Если брать ту, которая нравится — пока не по карману. Соответственно, мы остановили выбор на том, что мы можем взять и под себя подстроить на данный момент. В дальнейшем ее можно также продать, если учесть, что, когда мы ее такую красивую выкатили, нам предложили цену в 2 раза больше, чем мы ее покупали.

