Сибирячка Яна ездит на «Жигулях» с механикой — она рассказала, как купила авто и довела его до ума

Продолжаем рассказывать на НГС о самых разных автомобилях новосибирцев — от суперкрутых до очень скромных. Сегодня наша героиня — Яна Краюшкина, которая ездит на 9-летней «Ладе» ВАЗ-2114 с механической коробкой передач. Девушка постепенно осваивает навыки вождения на механике — она рассказала, как это получается и какова вообще «Лада» в эксплуатации. А если вы хотите, чтобы НГС рассказал о вашей машине, пишите нам на почту news@ngs.ru (с пометкой «Авторубрика»).
ВАЗ-2114 — это рестайлинговая версия той самой легендарной «вишневой девятки» ВАЗ-2109, называется она еще LADA Samara. Автомобиль Яны — 2012 года выпуска, до этого девушка с мужем ездили на «Оке».
— Нас в семье стало четверо, раньше была «Ока» и мы в нее, естественно, не входили, и кресла туда детские не входили. Поэтому расширились, взяли эту машину, у нее был один владелец.
Автомобиль купили 2 года назад за 100 тысяч рублей не в очень хорошем состоянии и принялись приводить его в порядок. Был поврежден капот, но его отремонтировали, главное, что весь остальной кузов был цел и в родной краске.
— Ржавой частично была, колпаков не было, резина плохая, руль вообще кривой-косой. Пришлось потратить много времени, чтобы ее привести в порядок хотя бы чисто технически. Поменяли подшипники, рулевые наконечники, шаровые, сделали развал-схождение, поменяли резину.
— Сделали обязательно химчистку салона, купили чехлы. Зачем-то были сняты подголовники, которые в принципе шли с машиной — мы их покупали, искали, чтобы они подходили к этой машине. Ну и антикор — чтобы она не ржавела. И все технические жидкости — масло новое и в коробку, и в двигатель, антифриз, тормозная жидкость.
— Постепенно ставили тонировку, рацию, музыку, новые колонки — какие-то такие вещи, которые нужны, чтобы ездить в машине. И со временем машина обрела человеческий вид.
Да, выглядит эта «Лада» очень даже ничего — ровная, опрятная. Машина оснащена 1
— Зарубежную машину нужно брать с салона все-таки, и цена вопроса — она очень высока. Если брать ту, которая нравится — пока не по карману. Соответственно, мы остановили выбор на том, что мы можем взять и под себя подстроить на данный момент. В дальнейшем ее можно также продать, если учесть, что, когда мы ее такую красивую выкатили, нам предложили цену в 2 раза больше, чем мы ее покупали.
За все время эксплуатации, говорит Яна, в автомобиле практически ничего не ломалось после плановых работ по приведению машины в порядок.
— Единственное на моей памяти, отказал вакуумный усилитель тормозов, хорошо, что далеко не отъехали от дома, то есть прямо тут и поменяли его. И в принципе мы ездили на дальние расстояния 600–700 километров, у меня родители живут в Кемеровской области — идеально.
— Ездим по очереди, я пока еще учусь, потому что у меня права давно были, так получилось, что я не ездила. А теперь двое детей, много занятий, их надо развозить.
— Меня всё устраивает — да, это механика, да, наверное, тяжело, я иногда туплю, но я стараюсь. Стараюсь смотреть в зеркала, как это положено, стараюсь не смотреть на коробку, а смотреть на дорогу, то есть чувствовать передачи автоматически. Мы для этого и нарабатывали несколько вечеров, просто чтобы я переключала, не глядя на коробку, чтобы я выучила 1–2–3–4–5.
— По трассе мы ездили, где Ленинск-Кузнецкий, где четыре полосы. На пятой передаче спокойно едешь, переключаешься, поворачиваешь, всё идеально. Ведет она себя хорошо, ничего там не заедает, никаких шумов нет.
Расход бензина в городе у автомобиля — 7 литров на 100 километров летом, на трассе опускается до 6 литров. Зимой, конечно, иногда нужно прогревать — с учетом этого расход вырастает до 10 литров. Зато в холода машина никогда не подводит.
— Заводится нормально, сцепление отжал — вжик, она завелась. Если мороз сильный, ставим тогда на автопрогрев. Это без вариантов, иначе мы машину испортим!
Хотите, чтобы НГС рассказал о вашей машине? Пишите нам на почту news@ngs.ru (с пометкой «Авторубрика»).
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