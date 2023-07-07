Медвежата Белка и Стрелка вышли на прогулку в Новосибирском зоопарке — 11 нежных кадров

Белые медвежата Белка и Стрелка в Новосибирском зоопарке растут и радуют посетителей. Они не только резвятся в вольере, но и целуют друг друга, спят рядышком и с интересом наблюдают за миром вокруг. Одну из прогулок детенышей снял фотограф НГС — показываем, как она прошла.
Имена для медвежат предлагали жители города. После этого среди пяти вариантов, которые вышли в финал, устроили голосование. 25 июня космонавтка Анна Кикина объявила имена медвежат. Девочек назвали Белка и Стрелка.
Некоторые сибиряки не согласились с выбором имен. Они уверяют, что лидировали другие пары имен: Льдинка и Снежинка или Нова и Сиба. После этого вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова предложила директору зоопарка Андрею Шило перепроверить голосование.
Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в декабре 2011 года. В тот год на свет появилась девочка, которую назвали Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осаки, а медведь Ростик недавно переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао. Затем сразу двух детенышей Герда родила 11 декабря 2018 года. Их назвали Норди и Шайна.