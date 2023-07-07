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Фоторепортаж

Медвежата Белка и Стрелка вышли на прогулку в Новосибирском зоопарке — 11 нежных кадров

С каждым днем наблюдать за ними всё интереснее

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Медвежата родились в декабре прошлого года

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Белые медвежата Белка и Стрелка в Новосибирском зоопарке растут и радуют посетителей. Они не только резвятся в вольере, но и целуют друг друга, спят рядышком и с интересом наблюдают за миром вокруг. Одну из прогулок детенышей снял фотограф НГС — показываем, как она прошла.

Родители малышей — медведи Кай и Герда

Родители малышей — медведи Кай и Герда

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Герда, как и любая мама в декрете, устает

Герда, как и любая мама в декрете, устает

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Но находит время повеселиться

Но находит время повеселиться

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Медвежата целуют друг друга и свою маму. По словам зоологов, так животные справляются со стрессом

Медвежата целуют друг друга и свою маму. По словам зоологов, так животные справляются со стрессом

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Недавно опекунство над малышами <a href="https://ngs.ru/text/animals/2023/07/02/72455405/" class="_" target="_blank">взял Роскосмос</a>

Недавно опекунство над малышами взял Роскосмос

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Лапки!

Лапки!

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Медвежата каждый день делают свои небольшие открытия

Медвежата каждый день делают свои небольшие открытия

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Новорожденный медвежонок весит около 500 граммов и может уместиться на ладони. При этом вес взрослых особей может доходить до 450 килограммов

Новорожденный медвежонок весит около 500 граммов и может уместиться на ладони. При этом вес взрослых особей может доходить до 450 килограммов

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Первые дни после рождения Белка и Стрелка были беспомощными и скрывались в специально оборудованной берлоге

Первые дни после рождения Белка и Стрелка были беспомощными и скрывались в специально оборудованной берлоге

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Теперь они окрепли и смело гуляют по вольеру

Теперь они окрепли и смело гуляют по вольеру

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Имена для медвежат предлагали жители города. После этого среди пяти вариантов, которые вышли в финал, устроили голосование. 25 июня космонавтка Анна Кикина объявила имена медвежат. Девочек назвали Белка и Стрелка.

Некоторые сибиряки не согласились с выбором имен. Они уверяют, что лидировали другие пары имен: Льдинка и Снежинка или Нова и Сиба. После этого вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова предложила директору зоопарка Андрею Шило перепроверить голосование.

Белые медведи Кай и Герда живут в Новосибирском зоопарке с 2008 года. Впервые они стали родителями в декабре 2011 года. В тот год на свет появилась девочка, которую назвали Шилка. Ее младший брат Ростик появился на свет 7 декабря 2015 года. Сейчас Шилка живет в Японии, в зоопарке города Осаки, а медведь Ростик недавно переехал в Китай, в зоологический центр города Циндао. Затем сразу двух детенышей Герда родила 11 декабря 2018 года. Их назвали Норди и Шайна.

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