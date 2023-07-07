Медвежата Белка и Стрелка вышли на прогулку в Новосибирском зоопарке — 11 нежных кадров

Белые медвежата Белка и Стрелка в Новосибирском зоопарке растут и радуют посетителей. Они не только резвятся в вольере, но и целуют друг друга, спят рядышком и с интересом наблюдают за миром вокруг. Одну из прогулок детенышей снял фотограф НГС — показываем, как она прошла.