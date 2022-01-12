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«Ощущение, что мы на юбилей Пугачевой попали»: новосибирцы показали, как встретили Новый год под пальмой

Мнения разделились: одним не хватило праздничной атмосферы, а другие веселились от души подальше от дома

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Зимой особенно сильно хочется к солнцу и на море, правда?

Зимой особенно сильно хочется к солнцу и на море, правда?

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Для большинства людей Новый год — совокупность традиций, нарушать которые никак нельзя: собраться дома в кругу семьи, посмотреть обращение президента, приготовить салаты и закуски, запастись шампанским. Но иногда так хочется сменить обстановку и встретить Новый год не под елкой, а под пальмой, сидя не перед телевизором, а не берегу моря. Мы поговорили с сибиряками, которые отметили праздник не в России, и выяснили, как у них прошла главная ночь года.

Анна Лаптанович вместе с сыном и мужем отмечала Новый год в Египте. Семья отдыхала в Хургаде 9 дней.

— Мы уехали прямо 31 декабря, с утра. Никакой суеты, никакой шубы и оливье. Просто собрали шортики, пару теплых толстовок — и на старт. За счет разницы во времени (5 часов) были там уже в обед по местному времени, погуляли, разместились, даже в море успели искупаться. Вечером нас уже ждали праздничная программа и банкет: танцы и шоу в огромном шатре — совмещали несколько отелей одной сети.

Обстановка на Новый год в Египте оказалась праздничной

Обстановка на Новый год в Египте оказалась праздничной

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Такое ощущение, что мы на юбилей Пугачевой попали: фотокамеры, вспышки, всё мелькало и блестело. Еды было просто завались: креветки, лобстеры, огромный выбор шашлыков, всё очень вкусное, готовили прямо при нас. Посидели, покушали, пофотографировались, посмотрели шоу, встретили салют с бокалами шампанского и 1 января с утра уже нырнули с горок в бассейны — кайф.


Путевка обошлась нам в 260 тысяч на троих. Можно было взять и дешевле, но мы поздно очнулись. Атмосферу Нового года почувствовали: в меню были даже пельмени и борщ. Было весело, народ танцевал и смеялся, классно, что не нужно надевать кучу теплой одежды, чтобы выйти на улицу.

Анна считает, что если есть возможность улететь из страны на новогодние праздники, нужно ей пользоваться

Анна считает, что если есть возможность улететь из страны на новогодние праздники, нужно ей пользоваться

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На Новый год, мне кажется, всегда лучше уехать, если есть возможность. Смысла тут лежать в городе, пить и есть — нет. Лучше путешествовать и получать новые впечатления. Нас не было 9 дней, а кажется, что мы месяц отдыхали, столько всего было: и острова, и снорклинг, рифы шикарные, батискаф, новые знакомства и классное настроение. Конечно же, нам хочется повторить такой опыт, поехать в Таиланд на Новый год или во Вьетнам, но в следующий раз будем заранее смотреть билеты, чтобы было бюджетнее.

Евгения Желтикова проводит новогодние праздники с семьей в Доминикане.

— Мы второй раз отмечаем Новый год в тепле, атмосферы праздника тут нет. Вся страна отметила Рождество 25 декабря, достаточно скромно по нашим меркам, просто все кафе и магазины были закрыты, вечером на пляже собралось много людей, не было ни салютов, ни шоу, да и сам город и пляжи не украшены никак, изредка можно увидеть где-то гирлянду или маленькую наряженную елочку.

Новогоднего настроения тут не было, каждый день похож на предыдущий, но с хорошей компанией в любой день весело и хорошо, поэтому новогодняя ночь не отличается ничем от любого другого проведенного здесь вечера. В Новый год мы поужинали, посмотрели поздравление президента, открыли шампанское. Новогодний стол состоял из овощей и фруктов, хотя при желании можно было бы купить и продукты для оливье. Хорошо, что мы купили всё заранее, потому что к семи вечера в магазинах было столько людей, что в очереди на входе стояли.

Снеговик и из песка получился очень симпатичный

Снеговик и из песка получился очень симпатичный

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К полуночи на пляже собралось огромное количество отмечающих, часов до 2 ночи были салюты. На утро следов от праздника на пляже уже не осталось. Считаю, что лучше всего отметить Новый год дома с родными и числа второго улететь отдыхать. Из плюсов могу назвать только то, что не надо толпиться в магазине, чтобы купить подарки, продукты, не надо готовить и думать о наряде для новогодней ночи.

Мы уже отмечали Новый год в Таиланде, и нам не понравилось из-за отсутствия праздничной атмосферы, предпраздничной суеты, сейчас больше хочется отмечать этот день в кругу семьи. В этот раз полетели заранее только из-за пандемии, побоялись, что в Новый год опять будет вспышка вируса и границы закроют. В Доминикану не нужен ни ПЦР, ни QR-код, но мы вакцинировались, чтобы тут не заболеть и вернуться обратно в Россию без проблем.

Анна Голубницкая живет в Измите, городе в Турции, уже много лет и говорит, что многие русские стараются соблюдать традиции своей страны, несмотря на то что находятся далеко от родины.

Искусственный снег вместо настоящего, почему бы и нет? Если сильно хочется русской зимы

Искусственный снег вместо настоящего, почему бы и нет? Если сильно хочется русской зимы

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— Кто-то привозит заранее шампанское, кто-то закупает икру и другие «радости эмигранта» в местных магазинах русских продуктов, однако они есть только в крупных городах — Стамбуле, Анталье и вроде еще в Анкаре. Кто-то просит друзей привезти к новогоднему столу деликатесы с родины. Девочки встречаются в кафе, организуют вечеринки, мероприятия для детей. Например, у нас в Измите Ассоциация любителей русского языка, или, как мы ее называем между собой на турецком, дернек, организовала классный утренник. И скажу, что по уровню он нисколько не отличался от того, что в России, многие мамы это отметили.

Для детей в Измите устроили утренник в русском стиле: с Дедом Морозом, Снегурочкой, елкой и карнавальными костюмами

Для детей в Измите устроили утренник в русском стиле: с Дедом Морозом, Снегурочкой, елкой и карнавальными костюмами

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Традиции стараемся соблюдать: в кафе устраиваем встречи Нового года, собираемся с девочками, новогодние костюмы или атрибутика приветствуются, и веселимся. А еще встречаемся с подружками — ходим в гости, часто семьями, приучаем турецких супругов к русским традициям. Режем салаты, к счастью, многие ингредиенты можно здесь найти, икру — реже, в местных магазинах этот товар практически не найти. Если в Анталье еще можно, где торговые сети больше заточены под иностранцев, то в маленьких городах практически нереально. Послушать президента — обязательно, поднять бокалы в полночь, загадать желание и надеяться, что в наступающем году обойдется без глобальных кризисов.

Вот такая замечательная погода была в Измите 31 декабря

Вот такая замечательная погода была в Измите 31 декабря

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СЮЖЕТ

Новый, 2022 год Новый, 2022 год

Ощущение праздника сохраняет каждый сам, по мере своих сил и желаний. Турция — мусульманская страна, светская, и Новый год некоторые жители, конечно же, отмечают — не так, как у нас, но всё же: взрывают петарды, устраивают праздничный ужин и где-то к часу-двум ложатся спать, потому что многим, кто работает в частных фирмах, 1 января на работу. Для русского человека это непривычно первое время. У меня складывается впечатление, что здесь Новый год нужен только для повышения продаж: украшенные магазины манят яркими огнями и скидками, в торговых центрах ставят елки и украшают их шариками. Есть новогодняя атрибутика и в некоторых кафе, особенно в сетевых кофейнях. Перед праздником там действительно атмосферно и уютно. Новый год для каждого уехавшего из России — это праздник, что называется, своими руками. В домашней обстановке получается отметить его почти как на родине.

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ДоминиканаЕгипетТурцияновогодние праздникиотпускпраздникиНовый год — 2022
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