«Ощущение, что мы на юбилей Пугачевой попали»: новосибирцы показали, как встретили Новый год под пальмой

На Новый год, мне кажется, всегда лучше уехать, если есть возможность. Смысла тут лежать в городе, пить и есть — нет. Лучше путешествовать и получать новые впечатления. Нас не было 9 дней, а кажется, что мы месяц отдыхали, столько всего было: и острова, и снорклинг, рифы шикарные, батискаф, новые знакомства и классное настроение. Конечно же, нам хочется повторить такой опыт, поехать в Таиланд на Новый год или во Вьетнам, но в следующий раз будем заранее смотреть билеты, чтобы было бюджетнее.

Евгения Желтикова проводит новогодние праздники с семьей в Доминикане.

— Мы второй раз отмечаем Новый год в тепле, атмосферы праздника тут нет. Вся страна отметила Рождество 25 декабря, достаточно скромно по нашим меркам, просто все кафе и магазины были закрыты, вечером на пляже собралось много людей, не было ни салютов, ни шоу, да и сам город и пляжи не украшены никак, изредка можно увидеть где-то гирлянду или маленькую наряженную елочку.

Новогоднего настроения тут не было, каждый день похож на предыдущий, но с хорошей компанией в любой день весело и хорошо, поэтому новогодняя ночь не отличается ничем от любого другого проведенного здесь вечера. В Новый год мы поужинали, посмотрели поздравление президента, открыли шампанское. Новогодний стол состоял из овощей и фруктов, хотя при желании можно было бы купить и продукты для оливье. Хорошо, что мы купили всё заранее, потому что к семи вечера в магазинах было столько людей, что в очереди на входе стояли.