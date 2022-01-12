«Ощущение, что мы на юбилей Пугачевой попали»: новосибирцы показали, как встретили Новый год под пальмой

Для большинства людей Новый год — совокупность традиций, нарушать которые никак нельзя: собраться дома в кругу семьи, посмотреть обращение президента, приготовить салаты и закуски, запастись шампанским. Но иногда так хочется сменить обстановку и встретить Новый год не под елкой, а под пальмой, сидя не перед телевизором, а не берегу моря. Мы поговорили с сибиряками, которые отметили праздник не в России, и выяснили, как у них прошла главная ночь года.
Анна Лаптанович вместе с сыном и мужем отмечала Новый год в Египте. Семья отдыхала в Хургаде 9 дней.
— Мы уехали прямо 31 декабря, с утра. Никакой суеты, никакой шубы и оливье. Просто собрали шортики, пару теплых толстовок — и на старт. За счет разницы во времени (5 часов) были там уже в обед по местному времени, погуляли, разместились, даже в море успели искупаться. Вечером нас уже ждали праздничная программа и банкет: танцы и шоу в огромном шатре — совмещали несколько отелей одной сети.
Такое ощущение, что мы на юбилей Пугачевой попали: фотокамеры, вспышки, всё мелькало и блестело. Еды было просто завались: креветки, лобстеры, огромный выбор шашлыков, всё очень вкусное, готовили прямо при нас. Посидели, покушали, пофотографировались, посмотрели шоу, встретили салют с бокалами шампанского и 1 января с утра уже нырнули с горок в бассейны — кайф.
Путевка обошлась нам в 260 тысяч на троих. Можно было взять и дешевле, но мы поздно очнулись. Атмосферу Нового года почувствовали: в меню были даже пельмени и борщ. Было весело, народ танцевал и смеялся, классно, что не нужно надевать кучу теплой одежды, чтобы выйти на улицу.
На Новый год, мне кажется, всегда лучше уехать, если есть возможность. Смысла тут лежать в городе, пить и есть — нет. Лучше путешествовать и получать новые впечатления. Нас не было 9 дней, а кажется, что мы месяц отдыхали, столько всего было: и острова, и снорклинг, рифы шикарные, батискаф, новые знакомства и классное настроение. Конечно же, нам хочется повторить такой опыт, поехать в Таиланд на Новый год или во Вьетнам, но в следующий раз будем заранее смотреть билеты, чтобы было бюджетнее.
Евгения Желтикова проводит новогодние праздники с семьей в Доминикане.
— Мы второй раз отмечаем Новый год в тепле, атмосферы праздника тут нет. Вся страна отметила Рождество 25 декабря, достаточно скромно по нашим меркам, просто все кафе и магазины были закрыты, вечером на пляже собралось много людей, не было ни салютов, ни шоу, да и сам город и пляжи не украшены никак, изредка можно увидеть где-то гирлянду или маленькую наряженную елочку.
Новогоднего настроения тут не было, каждый день похож на предыдущий, но с хорошей компанией в любой день весело и хорошо, поэтому новогодняя ночь не отличается ничем от любого другого проведенного здесь вечера. В Новый год мы поужинали, посмотрели поздравление президента, открыли шампанское. Новогодний стол состоял из овощей и фруктов, хотя при желании можно было бы купить и продукты для оливье. Хорошо, что мы купили всё заранее, потому что к семи вечера в магазинах было столько людей, что в очереди на входе стояли.
К полуночи на пляже собралось огромное количество отмечающих, часов до 2 ночи были салюты. На утро следов от праздника на пляже уже не осталось. Считаю, что лучше всего отметить Новый год дома с родными и числа второго улететь отдыхать. Из плюсов могу назвать только то, что не надо толпиться в магазине, чтобы купить подарки, продукты, не надо готовить и думать о наряде для новогодней ночи.
Мы уже отмечали Новый год в Таиланде, и нам не понравилось из-за отсутствия праздничной атмосферы, предпраздничной суеты, сейчас больше хочется отмечать этот день в кругу семьи. В этот раз полетели заранее только из-за пандемии, побоялись, что в Новый год опять будет вспышка вируса и границы закроют. В Доминикану не нужен ни ПЦР, ни QR-код, но мы вакцинировались, чтобы тут не заболеть и вернуться обратно в Россию без проблем.
Анна Голубницкая живет в Измите, городе в Турции, уже много лет и говорит, что многие русские стараются соблюдать традиции своей страны, несмотря на то что находятся далеко от родины.
— Кто-то привозит заранее шампанское, кто-то закупает икру и другие «радости эмигранта» в местных магазинах русских продуктов, однако они есть только в крупных городах — Стамбуле, Анталье и вроде еще в Анкаре. Кто-то просит друзей привезти к новогоднему столу деликатесы с родины. Девочки встречаются в кафе, организуют вечеринки, мероприятия для детей. Например, у нас в Измите Ассоциация любителей русского языка, или, как мы ее называем между собой на турецком, дернек, организовала классный утренник. И скажу, что по уровню он нисколько не отличался от того, что в России, многие мамы это отметили.
Традиции стараемся соблюдать: в кафе устраиваем встречи Нового года, собираемся с девочками, новогодние костюмы или атрибутика приветствуются, и веселимся. А еще встречаемся с подружками — ходим в гости, часто семьями, приучаем турецких супругов к русским традициям. Режем салаты, к счастью, многие ингредиенты можно здесь найти, икру — реже, в местных магазинах этот товар практически не найти. Если в Анталье еще можно, где торговые сети больше заточены под иностранцев, то в маленьких городах практически нереально. Послушать президента — обязательно, поднять бокалы в полночь, загадать желание и надеяться, что в наступающем году обойдется без глобальных кризисов.
СЮЖЕТ
Ощущение праздника сохраняет каждый сам, по мере своих сил и желаний. Турция — мусульманская страна, светская, и Новый год некоторые жители, конечно же, отмечают — не так, как у нас, но всё же: взрывают петарды, устраивают праздничный ужин и где-то к часу-двум ложатся спать, потому что многим, кто работает в частных фирмах, 1 января на работу. Для русского человека это непривычно первое время. У меня складывается впечатление, что здесь Новый год нужен только для повышения продаж: украшенные магазины манят яркими огнями и скидками, в торговых центрах ставят елки и украшают их шариками. Есть новогодняя атрибутика и в некоторых кафе, особенно в сетевых кофейнях. Перед праздником там действительно атмосферно и уютно. Новый год для каждого уехавшего из России — это праздник, что называется, своими руками. В домашней обстановке получается отметить его почти как на родине.
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