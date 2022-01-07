Прибавление в семье, уют и новая мебель: каким будет ваш 2022-й? Считаем свой личный прогноз вместе с нумерологом

Чего ждать от 2022 года?

Ближайшие 365 дней мы проведем в компании черного водяного тигра. Животное непредсказуемое, хищное, красивое, целеустремленное и смелое. Цвет года — голубой, стихия — вода. Многие астрологи считают, что 202 2-й станет уникальным, наполненным событиями, ярким и не всегда предсказуемым. Голубой цвет, под знаком которого пройдет следующий период, на Востоке связывают с непостоянством, поэтому надо быть готовым к переменам.

Однако вернемся к нумерологии. Если сложить все цифры вместе, получим число 6.

— Этот знак трактуется как семья, влюбленность, дом, уют, а также зарождение и улучшение отношений. Знак предвещает улучшение уже начатых отношений, а также переход на новую стадию (помолвка, свадьба, рождение детей). Есть высокая вероятность влюбиться и найти свою вторую половинку, при этом обрести крепкий и долгосрочный союз. Создание надежного семейного бизнеса или улучшение дел в уже имеющемся (открытие новых филиалов). В 2022 году будет благоприятно создать в доме особенный уют, сделать глобальную перестановку, приобрести новую мебель или предметы интерьера. Главное, чтобы в доме вам было максимально комфортно и приятно находиться. Слушайте свое сердце, оно подскажет Вам верный путь, — говорит нумеролог Кристина Никишина.