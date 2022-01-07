Прибавление в семье, уют и новая мебель: каким будет ваш 2022-й? Считаем свой личный прогноз вместе с нумерологом

Как было бы здорово, если бы у нас с вами была возможность заглянуть в будущее и узнать, что нас ждет в 2022 году. Кто-то мечтает о семье и детях, кто-то о повышении по службе, кому-то хочется заработать больше денег. Шарик как в фильме «Трасса 60» был бы весьма кстати. Предлагаем пойти другим путем и доверить свое будущее цифрам, если правильно сложить комбинацию чисел, можно составить прогноз на ближайший год: нумеролог Кристина Никишина подсказала, как это сделать (нам понадобятся лист бумаги и ручка).
Чего ждать от 2022 года?
Ближайшие 365 дней мы проведем в компании черного водяного тигра. Животное непредсказуемое, хищное, красивое, целеустремленное и смелое. Цвет года — голубой, стихия — вода. Многие астрологи считают, что 202
Однако вернемся к нумерологии. Если сложить все цифры вместе, получим число 6.
— Этот знак трактуется как семья, влюбленность, дом, уют, а также зарождение и улучшение отношений. Знак предвещает улучшение уже начатых отношений, а также переход на новую стадию (помолвка, свадьба, рождение детей). Есть высокая вероятность влюбиться и найти свою вторую половинку, при этом обрести крепкий и долгосрочный союз. Создание надежного семейного бизнеса или улучшение дел в уже имеющемся (открытие новых филиалов). В 2022 году будет благоприятно создать в доме особенный уют, сделать глобальную перестановку, приобрести новую мебель или предметы интерьера. Главное, чтобы в доме вам было максимально комфортно и приятно находиться. Слушайте свое сердце, оно подскажет Вам верный путь, — говорит нумеролог Кристина Никишина.
Как рассчитать свой персональный год?
Чтобы рассчитать свой персональный год, следуйте этой формуле.
1-й персональный год
С точки зрения нумерологии, это идеальный год для того, чтобы достичь своих целей. 2022 год внесет изменения в исполнение намеченных планов и задач. Всё задуманное ранее обязательно осуществится. Поступит много деловых предложений, которые на первый взгляд могут показаться странными и неинтересными. Не торопитесь от них отказываться — это может стать новым шагом для начала успешной жизни. В этом году принимайте больше самостоятельных решений, рассчитывайте на себя, но и не отказывайтесь от помощи других людей.
2-й персональный год
— Будьте осторожными и хорошо обдумывайте каждый свой шаг. Не спешите принимать важные решения, держите под контролем все насущные дела. Будьте бдительны и рассудительны в таких сферах жизни, как любовь, финансы и работа. Нужно проработать каждую сферу и подтянуть ее до идеала. В целом год пройдет спокойно, поэтому всю энергию нужно направить только на совершенствование существующих любовных отношений, на повышение по карьерной лестнице и решение денежных вопросов. Проявите терпение, не идите наперекор судьбе, оставьте грандиозные перемены до подходящего момента. Проявленная активность и спешка не приведут к желаемым результатам, — подсказывает нумеролог.
3-й персональный год
2022 год будет успешным для реализации всех намеченных планов, о которых вы давно мечтали. Благоприятное время для того, чтобы уделить как можно больше времени себе и любимым делам. Начнут сбываться самые тайные мечты и желания. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, а не к советам других. Уделите себе и своим сокровенным желаниям максимум своего времени, поставьте себя на первое место.
— Не стоит браться за дела, которые кажутся вам неинтересными и не приносят удовольствия. Вы зря потратите свое время, так как они не принесут никаких результатов, — советует нумеролог.
4-й персональный год
Этот знак говорит, что в 2022 году вам придется усердно потрудиться. На втором плане необходимо оставить развлечения и отдых, чтобы добиться успеха. Не стоит расслабляться, даже если уверены, что в делах у вас всё в порядке. Проявите усердие, чтобы не потерять всего вами достигнутого в один миг. Закончите нерешенные дела до конца, не отставляя их на последний момент.
5-й персональный год
— В новом году вы будете вознаграждены за ваше трудолюбие, тем самым улучшите качество вашей жизни. Не останавливайтесь на достигнутых результатах, двигайтесь дальше для достижения успеха. 2022 год принесет вам новые знакомства и новые впечатления. Благоприятный год для путешествий и развлечений. Но не разменивайтесь по мелочам, иначе можете упустить что-то поистине важное и ценное, — говорит эксперт.
6-й персональный год
— В 2022 году все решения вы должны принимать с бешеной скоростью. Если раньше у вас было время на обдумывание и анализ ваших планов, то сейчас пришло время действовать. Не расстраивайтесь и не сдавайтесь, если вам кажется, что ничего не получается. Вам стоит только начать, и все заветные желания начнут сбываться. От ваших действий зависит и ваше ближайшее будущее. Если вы успешно справитесь с поставленной задачей, то успех вас ждет и во всех остальных сферах жизни. Внимательно обдумывайте каждый свой шаг и каждое принятое решение. Прислушайтесь к вашим родственникам и близким людям, вы получите от них поддержку и много ценных советов, — объясняет нумеролог.
7-й персональный год
Вам 2022 год дан для исправления ошибок и поисков причин — почему случилось именно так. Кристина Никишина советует не прислушиваться к советам других людей, а слушать именно себя.
— Надейтесь только на свою интуицию. Если разберетесь в себе, то справитесь даже с самыми глобальными ошибками, совершенными ранее. Главное, не совершайте поступков, в которых вы не уверены, — говорит нумеролог.
8-й персональный год
Совет: в 2022 году живите на полную катушку. Все события этого года будут решающими. Не упустите свой шанс, чтобы получить от жизни всё любыми способами. Не теряйте уверенности в себе и не забывайте, что своим обаянием вы способны очаровать всех вокруг.
9-й персональный год
— В 2022 году нужно подвести итоги вашей деятельности. Возможно, какие-то планы, идеи и достижения так и не осуществились? Признайтесь и разберитесь в себе, почему так произошло. Возможно, пропал интерес или же просто не хватило опыта? В первом случае нужно найти причину и разобраться в ситуации. Во втором случае просто отложите задуманное на некоторое время. В любом случае нужно найти причину ваших неудач. Если вы не разберетесь в ситуации и не найдете причину, то ошибка будет повторяться из года в год, — заключает эксперт.
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