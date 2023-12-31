Делают фото на память: новосибирцы собрались в центре города, чтобы проводить уходящий год — видео

В Новосибирске вечером 31 декабря десятки человек собрались в центре города. Жители решили прогуляться по пешеходной улице Ленина и Первомайскому скверу.
— Очень много гуляющих, люди на память делают фотографии, так как на улице достаточно холодно, новосибирцы тепло одеты. В то же время в Центральном парке рядом с катком людей практически нет, — рассказал корреспондент НГС Анастасия Хрипушина, которая тоже решила прогуляться по городу.
Как отметила журналистка, в метро не так много людей. По всей видимости большинство всё же предпочитают оставаться дома рядом с семьей.
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