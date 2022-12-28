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Новый год — 2023 в НСО

Им больше не нужны горки: дети облюбовали огромный сугроб на пешеходной улице Ленина

На ней радостно играют дети

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Снежная гора почти не мешает движению пешеходов

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Большая гора снега появилась на новогодней улице Ленина в Новосибирске. Сугроб вырос напротив кинотеатра «Победа» и по высоте приблизился к соседнему ларьку «Дяди Денера».

При этом на сугробе с удовольствием играли дети. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, почему на участке появился сугроб и когда его уберут.

Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил очистить город от снега к новому году. Особое внимание должны уделить местам, где будут отмечать праздник.

Кстати, с прошлого года в Новосибирске очень сложно официально сделать снежную горку — всё из-за техрегламента.

Улица Ленина в Новосибирске перекрыта с 4 ноября. Ограничения будут действовать до 10 февраля 2023 года. Движение закрыли на два дня раньше, чем предполагалось, — это вызвало возмущение у общественников и жителей города.

Первое время водители и пешеходы не понимали, что происходит, и пытались парковаться на перекрытой улице. В итоге машины начал забирать эвакуатор. А пешеходную улицу, несмотря на все трудности, стали украшать. Но не обошлось и без казусов — например, плитка у декоративных ворот в начале улицы издает стук, когда по ней ходят прохожие. В мэрии сообщили, что позже ее «забьют снегом и зальют водой».

Неделю назад на улицу завезли десятки искусственных елей — они понадобились для проведения «Фестиваля елок».

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