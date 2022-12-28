Им больше не нужны горки: дети облюбовали огромный сугроб на пешеходной улице Ленина

Большая гора снега появилась на новогодней улице Ленина в Новосибирске. Сугроб вырос напротив кинотеатра «Победа» и по высоте приблизился к соседнему ларьку «Дяди Денера».
При этом на сугробе с удовольствием играли дети. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы уточнить, почему на участке появился сугроб и когда его уберут.
Накануне мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил очистить город от снега к новому году. Особое внимание должны уделить местам, где будут отмечать праздник.
Кстати, с прошлого года в Новосибирске очень сложно официально сделать снежную горку — всё из-за техрегламента.
Улица Ленина в Новосибирске перекрыта с
Первое время водители и пешеходы не понимали, что происходит, и пытались парковаться на перекрытой улице. В итоге машины начал забирать эвакуатор. А пешеходную улицу, несмотря на все трудности, стали украшать. Но не обошлось и без казусов — например, плитка у декоративных ворот в начале улицы издает стук, когда по ней ходят прохожие. В мэрии сообщили, что позже ее «забьют снегом и зальют водой».
Неделю назад на улицу завезли десятки искусственных елей — они понадобились для проведения «Фестиваля елок».